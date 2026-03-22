Résultat de l'élection municipale 2026 à Naintré : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Naintré [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Naintré sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Naintré.
L'actu des élections municipales 2026 à Naintré
11:47 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Naintré pour les municipales
Pour le premier tour des élections municipales à Naintré, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote s'est soldé par une participation de 58,39 % localement. Pour ce premier tour, c'est Christine Piaulet (Divers gauche) qui a pris la tête en rassemblant 35,10 % des bulletins valides. Ensuite, Lydie Nicole Andree Barbottin (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 33,85 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. La meneuse de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, mais elle a vu son électorat s'éroder de 7 points. Du côté des autres candidats, avec 31,05 %, Jean-François Poisson est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Naintré
Le deuxième tour des élections municipales à Naintré a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Lydie Nicole Andree Barbottin
Liste divers gauche
NAINTRE : CONSTRUIRE LE FUTUR ENSEMBLE
|
|
Jean-François Poisson
Liste Divers
UNIS POUR NAINTRE
|
|
Christine Piaulet
Liste divers gauche
Naintré, notre ville, notre avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Naintré
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine PIAULET (Ballotage) Naintré, notre ville, notre avenir
|875
|35,10%
|Lydie Nicole Andree BARBOTTIN (Ballotage) NAINTRE : CONSTRUIRE LE FUTUR ENSEMBLE
|844
|33,85%
|Jean-François POISSON (Ballotage) UNIS POUR NAINTRE
|774
|31,05%
|Participation au scrutin
|Naintré
|Taux de participation
|58,39%
|Taux d'abstention
|41,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Nombre de votants
|2 631
Source : ministère de l’Intérieur
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