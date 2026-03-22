Résultat de l'élection municipale 2026 à Naintré : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Naintré

Le deuxième tour des élections municipales à Naintré a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Lydie Nicole Andree Barbottin
Lydie Nicole Andree Barbottin Liste divers gauche
NAINTRE : CONSTRUIRE LE FUTUR ENSEMBLE
  • Lydie Nicole Andree Barbottin
  • Jean-Romuald Minereau
  • Rose-Marie Annette Marceau
  • Jean Bernard Verduzier
  • Clemence Marie-Cecile Ratouit
  • Bertrand Marc Paul Croc
  • Mireille Claudette Barreault
  • Claude Louis Roland Merleau
  • Dominique Beatrice Minereau
  • Xavier Dominique Andre Raiffe
  • Jocelyne Cerclet
  • Pascal Gilbert Edouard
  • Jeanine Labeca-Benfele
  • Laurent Jean-Paul Moreau
  • Lidia Esther Aime
  • Charles William Casadei
  • Mireille Jeanine Perez
  • Patrick Jacques Raymond Barbottin
  • Caroline Yvette Rocher
  • Dominique Fredy Antheonise Edgard Gue
  • Mélanie Therese Yvonne Cordonnier
  • Max Pierre Hortance
  • Coralie Robin
  • Romain Jutand
  • Monique Mauricette Françoise Gohier
  • Patrick Louis Jose Epinoux
  • Béatrice Jacqueline Annick Garnier
  • Roland Marie Perrot
  • Tetyana Duffault
  • Patrice Mandois
  • Catherine Madeleine Jude
Jean-François Poisson
Jean-François Poisson Liste Divers
UNIS POUR NAINTRE
  • Jean-François Poisson
  • Sarah Andrault
  • Christophe Clement
  • Estelle Balzard
  • Dominique Challot
  • Ingrid Fourdrignier
  • Dany Biotteau
  • Isabelle Saadi
  • Joël Fruchon
  • Cindy Enault
  • Hubert Fourdrignier
  • Murielle Garcia-Castillo
  • Thierry Bruyere
  • Maryline Richet
  • Yannick Adhumeau
  • Anne-Marie Tarte
  • Abdellatif Saadi
  • Yasmina Chahbouni
  • Thierry Baumann
  • Muriel Meyer-Violet
  • Jean Yves Lardon
  • Marina Berthonneau
  • Walter Guerin
  • Aurélie Monteiro
  • Antony Mazzonetto
  • Isabelle Chasseport
  • Francis Cruchet
  • Nicole Fauries
  • Laurent Davailles
Christine Piaulet
Christine Piaulet Liste divers gauche
Naintré, notre ville, notre avenir
  • Christine Piaulet
  • Bruno Sulli
  • Viviane Debiais
  • Christian Bodin
  • Jennifer Baudouin
  • Jean-François Fraudeau
  • Marion Folliot
  • Freddy Royer
  • Sophie Pierre
  • Bruno Massonneau
  • Florence Jouve
  • Eric Chevreste
  • Maud Brunier
  • Ismael Kerzazi
  • Karine Bazin
  • Jean-Luc Coullouette
  • Lydie Moragas
  • Olivier Delage
  • Anne-Lise Desme
  • Dominique Gauthier
  • Fabienne Laroche
  • Sébastien Constantin
  • Nathalie Perzo
  • Emmanuel Gratteau
  • Lydie Bianco
  • Laurent Vergnaud
  • Nadia Robin
  • Pascal Bergonnier
  • Josiane Perre-Guitton
  • Charly Levrault
  • Magali Foucret

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Naintré

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine PIAULET
Christine PIAULET (Ballotage) Naintré, notre ville, notre avenir 		875 35,10%
Lydie Nicole Andree BARBOTTIN
Lydie Nicole Andree BARBOTTIN (Ballotage) NAINTRE : CONSTRUIRE LE FUTUR ENSEMBLE 		844 33,85%
Jean-François POISSON
Jean-François POISSON (Ballotage) UNIS POUR NAINTRE 		774 31,05%
Participation au scrutin Naintré
Taux de participation 58,39%
Taux d'abstention 41,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 2 631

Source : ministère de l’Intérieur

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