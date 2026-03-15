Résultat municipale 2026 à Namps-Maisnil (80290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Namps-Maisnil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Namps-Maisnil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Namps-Maisnil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe DEVILLERS
Philippe DEVILLERS (12 élus) UNIS POUR NAMPS MAISNIL 		291 50,87%
  • Philippe DEVILLERS
  • Tiphaine THUILLIER
  • Fabien HAMOT
  • Lucie ROUGEOT
  • Thibaut DEBON
  • Justine LE MINOR
  • Gregory ROUSSEL
  • Lysiane TAISNE
  • Jean-Jacques BOURDON
  • Severine CAZIER
  • Vincent CHARLES
  • Aurore MAGNIEZ
Marc DEFORCEVILLE HACHIN
Marc DEFORCEVILLE HACHIN (3 élus) POUR NAMPS MAISNIL, AUJOURD HUI ET DEMAIN 		281 49,13%
  • Marc DEFORCEVILLE HACHIN
  • Elise WAQUET
  • Pierre BOUTHORS
Participation au scrutin Namps-Maisnil
Taux de participation 77,08%
Taux d'abstention 22,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 592

Source : ministère de l’Intérieur

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