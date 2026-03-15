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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Namps-Maisnil Dans les rues de Namps-Maisnil, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 014 habitants répartis dans 465 logements, ce village présente une densité de 46 hab par km². Ses 44 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,66%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 41,56% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 45,15% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 174,00 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Namps-Maisnil, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Namps-Maisnil ? Le RN n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Namps-Maisnil il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 31,52% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,73% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 31,00% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 58,46% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 42,39% aux élections européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 47,48% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,40% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Jean-Philippe Tanguy.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Namps-Maisnil ? Dans le cadre de ces municipales 2026 à Namps-Maisnil, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était stabilisée à 37,02 % à la fin du premier tour, un score très inférieur aux 55,3 % du pays. 529 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'en raison du coronavirus, de nombreux électeurs avaient choisi de rester à la maison. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été marquée par une abstention à 22,41 % dans la ville (77,59 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 33,90 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 21,24 %, loin des 43,44 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une localité moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Namps-Maisnil Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Namps-Maisnil avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,39% des votes. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Namps-Maisnil portaient leur choix sur Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) avec 47,48% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-Philippe Tanguy culminant à 54,40% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Namps-Maisnil : des verdicts très significatifs lors des élections en 2022 Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Namps-Maisnil portaient leur choix sur Jean-Philippe Tanguy (RN) avec 31,00% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,46% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Namps-Maisnil quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,52% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 26,88%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,73% pour Marine Le Pen, contre 47,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Namps-Maisnil s'inscrit comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Namps-Maisnil : les impôts s'invitent dans la campagne Sur le plan de la fiscalité locale de Namps-Maisnil, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 450 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 305 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 36,86 % en 2024 (contre environ 11,32 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 7 990 € en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 93 500 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 11,60 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Namps-Maisnil Les résultats des précédentes élections municipales à Namps-Maisnil ont offert un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Dans la commune, le scrutin s'est déroulé par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste constituée. 15 sièges ont été pourvus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Thierry Dompierre a récolté le plus de voix avec 72,97% des soutiens, devant Florent Delaplace qui a capté 375 votes (72,39%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Vincent Charles, rassemblant 70,46% des suffrages. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. À l'occasion des élections municipales 2026 à Namps-Maisnil, les citoyens sont une nouvelle fois invités à désigner leurs représentants dans cette configuration très particulière. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est toutefois plus d'actualité.