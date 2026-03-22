Résultat de l'élection municipale 2026 à Nancy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nancy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nancy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nancy.
L'actu des élections municipales 2026 à Nancy
11:52 - Mathieu Klein, Laurent Henart et Sarah Farghaly forment le trio de tête à Nancy
Il y a une semaine à Nancy, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a mobilisé 52,13 % des électeurs sur place. Pour ce premier tour, c'est Mathieu Klein (Union de la gauche) qui a pris la tête en rassemblant 43,11 % des votes. Dans son sillage, Laurent Henart (Union du centre) est arrivé en deuxième position avec 33,43 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Comme il y a six ans, Mathieu Klein est resté au sommet du classement, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 5,23 points. Pour compléter ce tableau, avec 11,83 %, Sarah Farghaly (La France insoumise) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Emmanuel Lacresse, portant la nuance Divers centre, a terminé avec 7,23 % des voix, insuffisant pour se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nancy
Le deuxième tour des élections municipales à Nancy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sarah Farghaly
Liste de La France insoumise
Nancy Insoumise
|
|
Laurent Henart
Liste d'union au centre
Nancy avec vous
|
|
Mathieu Klein
Liste d'union à gauche
NANCY GRANDIT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nancy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu KLEIN (Ballotage) NANCY GRANDIT
|12 424
|43,11%
|Laurent HENART (Ballotage) Nancy avec vous
|9 633
|33,43%
|Sarah FARGHALY (Ballotage) Nancy Insoumise
|3 410
|11,83%
|Emmanuel LACRESSE NANCY EN AVANT
|2 085
|7,23%
|Laurent WATRIN NOUS NANCY 2026
|898
|3,12%
|Christiane NIMSGERN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|369
|1,28%
|Participation au scrutin
|Nancy
|Taux de participation
|52,13%
|Taux d'abstention
|47,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|29 401
Source : ministère de l’Intérieur
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