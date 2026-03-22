Résultat de l'élection municipale 2026 à Nancy : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nancy

Le deuxième tour des élections municipales à Nancy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sarah Farghaly
Sarah Farghaly Liste de La France insoumise
Nancy Insoumise
  • Sarah Farghaly
  • Hadrien Fournet
  • Florence Martin
  • Redouane Nesrouche
  • Nora Bidani
  • Maximilien Hajdu
  • Molly Godefroy
  • Julien Holzmann
  • Mireille Nicolas
  • Manuelle Ledieu
  • Isabelle Peter
  • Daniel Marull
  • Louise Paul
  • Pascal Legendre
  • Thérèse Ardisson
  • Prokop Carbillet
  • Rahma Majdoub
  • Clément Haslauer
  • Manel Letifi
  • Abderahim Habitouche
  • Inès Fernandes Tronco
  • Alain de Manheulle
  • Céline Loeffler
  • Lucas Faletic
  • Sarah Boulidard
  • Olivier Taverne
  • Céline Elaji
  • Gennaro Palumbo
  • Alison Demangeon
  • Massinissa Kolli
  • Eva Guinard
  • Yann Venier
  • Anne Thiriet
  • Sébastien Brancharel
  • Marie-Dominique Lacour
  • Tristan de la Selle
  • Eléonore Devillers
  • Marko Berche
  • Isabelle Nanger
  • François Ahcen Chougui
  • Peggy George
  • Liam Larcher
  • Léa Fauvel
  • Marc-Henry Bertrand
  • Lucille Boutan
  • Jean-Luc Hlupic
  • Janyce Darrieumerlou
  • Arnaud Bletner
  • Marie Kremer
  • Allen Sene
  • Séverine Bienaimé
  • Robert Garcia
  • Anne-Sibylle Gless
  • Alain Amicabile
  • Cécile Billy
  • Pierre Bardelli
Laurent Henart
Laurent Henart Liste d'union au centre
Nancy avec vous
  • Laurent Henart
  • Marie Rubio
  • Jacques Rousselot
  • Valérie Debord
  • Philippe Guillemard
  • Anne-Sophie Didelot
  • Michel Fick
  • Malika Dati
  • Didier Manuel
  • Veronica Acurio Vasconez
  • Raphaël Vuitton
  • Hala Attieh-Haddad
  • Ergün Toparslan
  • Isabelle Chauvel
  • Fabrice Gwizdak
  • Djamila Bouchama
  • Frank Pilcer
  • Ludivine Geant
  • Philippe Marchand
  • Maryse Reignier-Floeschner
  • Frédéric-Guillaume Ohrenstein
  • Ludivine Stephant
  • Jean-Marc Lalot
  • Camille Zerka
  • Baptiste Zamaron
  • Charlotte Patte
  • Jean-Philippe Vermion
  • Emmanuelle Euvrard
  • Laurent Villeroy de Galhau
  • Imane Oukdime
  • Maël Gallas
  • Orane Benkerda
  • Nadhif Mohamadi
  • Emma Klipfel
  • Brandon Wolff
  • Charlotte Muesser
  • Clément Di Biase
  • Diane Antoine Heili
  • Jérémy Clerc
  • Corine Sebban
  • Thierry Ragot
  • Marie Dominique Augustin
  • Christian Bataille
  • Sophie Kuflik-Pilcer
  • Maxence Hammann
  • Dorothée de Metz-Noblat
  • Gérard Billand
  • Marie Sand
  • El Khalil Dah
  • Agnès Biblot
  • André Nersier
  • Lily Rose Riou Corbier
  • Julien Goudemez
  • Sloane Fromont
  • Jules Leroy
  • Dany Streit
  • Michel Lorrain
Mathieu Klein
Mathieu Klein Liste d'union à gauche
NANCY GRANDIT
  • Mathieu Klein
  • Isabelle Lucas
  • Franck Muratet
  • Laurence Wieser
  • Bertrand Masson
  • Chloé Blandin
  • Bora Yilmaz
  • Chaynesse Khirouni
  • Patrick Hatzig
  • Estelle Mercier
  • Thomas Souverain
  • Sabrina Benmokhtar
  • Pierre Houin
  • Sylvie Freyermuth
  • Thierry Vincent
  • Saliha Sahraoui
  • Hocine Chabira
  • Evelyne Beaudeux
  • Hadrien Wissler-Bonnot
  • Véronique Billot
  • Serge Raineri
  • Géraldine Krin
  • Antoine Le Solleuz
  • Christelle Jandric
  • Augusto Olalde
  • Romane Henry
  • Marc Tenenbaum
  • Nadège Nicolas
  • Frédéric Maguin
  • Marie-Anne Birck-Gallego
  • Morand Perrin
  • Fatiha Rabhi
  • Ousmane Samb
  • Véronique Ernest
  • Laurent Gerard
  • Chantal Finck
  • Gérald El Kouatli
  • Karine Reneaux
  • Lionel Adam
  • Muriel Boillon
  • Mounir El Harradi
  • Sitti Soibaha
  • Gautier Dardenne
  • Lola Aglae
  • Julien Jacquemin
  • Virginie Cousin
  • Maxime Verin
  • Emilie Coulin
  • Nicolas Bouché
  • Annette Mathieu
  • Medhi Davouse
  • Margot Chouvet
  • Félix Bourcier
  • Françoise Tenenbaum-Klein
  • Frédéric Boulanger
  • Hélène Gestern
  • Jean-Yves Le Deaut

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nancy

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu KLEIN
Mathieu KLEIN (Ballotage) NANCY GRANDIT 		12 424 43,11%
Laurent HENART
Laurent HENART (Ballotage) Nancy avec vous 		9 633 33,43%
Sarah FARGHALY
Sarah FARGHALY (Ballotage) Nancy Insoumise 		3 410 11,83%
Emmanuel LACRESSE
Emmanuel LACRESSE NANCY EN AVANT 		2 085 7,23%
Laurent WATRIN
Laurent WATRIN NOUS NANCY 2026 		898 3,12%
Christiane NIMSGERN
Christiane NIMSGERN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		369 1,28%
Participation au scrutin Nancy
Taux de participation 52,13%
Taux d'abstention 47,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 29 401

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Meurthe-et-Moselle ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Meurthe-et-Moselle. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Nancy

En savoir plus sur Nancy