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19:20 - Nandy : élections municipales et dynamiques démographiques À Nandy, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. Dans l'agglomération, 42% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 3,43% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (86,74%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2709 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,01% et d'une population étrangère de 9,36% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 8,04% à Nandy, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Nandy ? Le parti à la flamme enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Nandy en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 20,46% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 39,76% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 18,00% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Nandy comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 29,30% aux élections européennes. Le parti à la flamme passait inaperçu localement.

16:58 - Nandy classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 36,29 % à Nandy lors des municipales de 2020, une mobilisation modeste alors que le pays était affecté par le Covid. Rappelons que les élections municipales restent pourtant historiquement, avec les présidentielles, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 3 215 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 74,46 % de participation. Évidemment, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la progression entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste riche en enseignements. Le taux de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 42,03 % au premier tour en 2022 à 61,25 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 43,63 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Si on tente de dégager une tendance, le secteur s'affiche à l'arrivée comme une zone moins participative que la moyenne. L'adhésion au scrutin des électeurs de Nandy constituera quoi qu'il en soit une clé pour ces municipales.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Nandy Lors du match européen de juin 2024, les citoyens de Nandy avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 29,30% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Nandy avaient ensuite favorisé Olivier Faure (Union de la gauche) avec 54,09% au premier tour, devant Vincent Paul-Petit (Divers droite) avec 30,22%. La conclusion des urnes était d'ailleurs immédiate sans nécessiter de second tour dans la circonscription. Le contexte politique de Nandy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un secteur très ancré à gauche, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Nandy s'était clairement tournée vers la gauche Lors des législatives de 2022, les votants de Nandy soutenaient en priorité Olivier Faure (Nupes) avec 48,91% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Faure virant de nouveau en tête avec 66,16% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Nandy plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 33,38% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 22,65%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,24% pour Emmanuel Macron, contre 39,76% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Nandy s'affirme comme un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - René RÉTHORÉ a-t-il contenu la fiscalité locale à Nandy ? À Nandy, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 15,90 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 54 010 € la même année. Un montant loin des 1,12277 million d'euros récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Nandy s'est établi à près de 54,75 % en 2024 (contre 36,75 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Nandy s'est chiffrée à 936 € en 2024 contre 889 euros en début de mandat.

11:59 - Une majorité Parti socialiste issue des résultats de la municipale de 2020 à Nandy Dans la commune de Nandy, les configurations politiques locales sont encore à ce jour influencées par l'issue du dernier scrutin municipal. Lors du premier rendez-vous électoral, René Réthoré (Parti socialiste) a viré en tête en récoltant 77,31% des bulletins. Sur la seconde marche, Patrick Katako (Divers) a rassemblé 22,68% des voix. Ce succès d'emblée de René Réthoré a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Nandy, cette répartition historique des voix pose les bases. Pour ébranler cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront améliorer grandement le résultat, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.