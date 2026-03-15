Résultat municipale 2026 à Nandy (77176) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nandy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nandy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nandy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory MASSAMBA
Grégory MASSAMBA (23 élus) NANDY VITALITÉ 		1 156 57,77%
  • Grégory MASSAMBA
  • Margaret DE GROOT
  • Laurent VANDERHAEGHE
  • Sophie JACOTIN
  • Zahir GACEM
  • Isabelle JOURDAIN
  • Vladimir RADIVOJEVIC
  • Martine FERRER
  • Marc TUAL
  • Stéphanie FOURNEL
  • Jean-Marie VAYER
  • Ewelina CANTON
  • Alexandre DUCHEMIN
  • Aurélie ROBIN
  • Coumar PREM
  • Sara JOUBEIR
  • Morgan LOURDIN
  • Émilie LARGE
  • Abdelkrim TABBOU
  • Lalla Mina EL OUARGUI
  • Jean-Marc MAUGUIN
  • Laure DUBUC
  • Thomas LAUTRÈTE
Kévin GUILLAUME
Kévin GUILLAUME (5 élus) NOTRE PARTI, C'EST NANDY 		648 32,38%
  • Kévin GUILLAUME
  • Catherine CHRISTOPHE
  • Thierry JOUANNEAUX
  • Agnès BALRICK-BULIDON
  • Michaël ROGER
Patrick KATAKO
Patrick KATAKO (1 élu) NANDY POUR TOUS 		197 9,85%
  • Patrick KATAKO
Participation au scrutin Nandy
Taux de participation 46,89%
Taux d'abstention 53,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 2 082

Source : ministère de l’Intérieur

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