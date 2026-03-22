Résultat de l'élection municipale 2026 à Nanterre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nanterre

Le deuxième tour des élections municipales à Nanterre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Hélène Matouk
Hélène Matouk Liste des Républicains
Nanterre Ensemble
  • Hélène Matouk
  • Jean Luc Malis
  • Madeleine Maufrais
  • Frédéric Vaudaux
  • Sandrine Dury
  • Yanis Hankaoui
  • Hasna Ait Ali
  • Thomas Lorin
  • Florence Pichon
  • Cyril Chappes
  • Fatma Moudjeb
  • Joachim Rabhine
  • Karine Raymond
  • Vincent Hue
  • Béatrice D Herbomez
  • Pascal Barrier
  • Gwendoline Gaby
  • Jacques Shaker
  • Yacine N'Diaye
  • Henri Joubin
  • Maylane Hamouraoui
  • Hervé Chefdeville
  • Camille Cesari
  • Nicolas Philippe
  • Dominique Baichère
  • Quentin Joly
  • Evelyne Pollet
  • Emilio Benito
  • Christiane Nollet
  • David Kanyandekwe
  • Delphine Seigneurbieux
  • Abdel Barbara
  • Armelle Groppo
  • Louanges Muanda
  • Lorraine de Regis
  • Jordan Sans
  • Léa Zerouki
  • Emmanuel Rôhken
  • Lina Louati
  • Olivier Moreau
  • Lydia Bergès
  • Jean Renaud Daclin
  • Catherine Tranchant
  • Bernardino Gomes
  • Frédérique Borel
  • Ibrahim Hamadi Djoumdi
  • Isabelle Braun Lestrat
  • Gérard Vendeville
  • Marie-Claude Nerre
  • Arthur Cagniot
  • Anaîs Gaunez
  • Antoine Métayer
  • Caroline Regnier
  • Christophe Ribault
  • Françoise Bourneuf
Raphaël Adam
Raphaël Adam Liste d'union à gauche
Choisir Nanterre
  • Raphaël Adam
  • Sabrina Sebaihi
  • Jérome Saddier
  • Nadine Ali
  • Ahmed Djamaï
  • Nadège Magnon
  • Alexis Martin
  • Nesrine Rezzag Bara
  • Mamadou Diallo
  • Lucie Champenois
  • Zacharia Ben Amar
  • Emmanuelle Fossati
  • Ousman Diaby
  • Habiba Bigdade
  • Imed Azzouz
  • Assia Kachour
  • Patrick Jarry
  • Samia Saïdj
  • Kenzy Gauthiérot
  • Caroline Bardot
  • Jean-Luc Jathieres
  • Eléonore Bonnereau
  • Fethi Chouder
  • Aziza Rahmouni
  • Hakim Allal
  • Saadia Ridjali
  • Francis Poezevara
  • Loubna Benazzi
  • Eric Solas
  • Anna Destrac
  • Gilles Gauche-Cazalis
  • Patricia Chantal Penture
  • Jean-Luc Borg
  • Valérie Meteyer
  • Hadrien Ozcan--Kilinc
  • Chahrazad Guebli
  • Baris Turak
  • Hayette Okba
  • Julien Sage
  • Clémence Lacot
  • Jean-Yves Sioubalack
  • Naïma Boudar
  • Benoit Peguet
  • Caroline Cor-Theobald
  • Eric Pateyron
  • Elsa Amand
  • François Lonc
  • Latifa El-Krymy
  • Ahmed Hassani
  • Dominique Debras
  • Olivier Bensmaine
  • Saloua Houri
  • Pierre Campion
  • Farida Slimani
  • José Pinto Martins
Nicolas Huyghe
Nicolas Huyghe Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR NANTERRE
  • Nicolas Huyghe
  • Mia Guessab
  • Noreddine Iznasni
  • Christine Rocher
  • Rayan Bourhaba
  • Sabrina Berramdane
  • Tanguy Chabot
  • Pauline Caru
  • Abdelmalek Chamouch
  • Samia Amrani
  • Ruben Masimbo
  • Gabriela Drané
  • Fabien Lepetit
  • Maïsha Kanza
  • Alexis Miangouayila
  • Perrine Coulter
  • Jean-Claude Bussière
  • Noa Hanna de Thy
  • Taieb Saadna
  • Nadia Benraïs
  • Ludovic Ridarch
  • Hanane Semlali
  • Raymond Castillo
  • Catherine Robin
  • Mathis Bouchet
  • Valérie Barbet
  • Olivier Rouffaud
  • Adama Pappalardo
  • Jean-Claude Ramsamy
  • Aurélie Mefflet-Piperel
  • Omar Hamzaoui
  • Wa-Yenga Bohulu
  • Mehdi Chebta
  • Léa Lopes
  • Arman Akgönül
  • Souaad Benaoun
  • Sambassivam Tirou
  • Christelle Del Din
  • Abdelkarim Rabehi
  • Lucie Derzko
  • Xavier Felix
  • Yuna Hangouët
  • Maxime Cosson
  • Elsa Desvallées
  • Alain Mignet
  • Marie-José Chenais
  • Boubeker Hadjout
  • Leslie Simonin
  • Maxime Reby
  • Danielle El Bèze
  • Alexandre Leclercq
  • Julie Navarre
  • Félix Mutio
  • Leslie Bordas
  • Vincent Vermeil

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nanterre

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël ADAM
Raphaël ADAM (Ballotage) Choisir Nanterre 		7 599 36,21%
Hélène MATOUK
Hélène MATOUK (Ballotage) Nanterre Ensemble 		5 678 27,06%
Nicolas HUYGHE
Nicolas HUYGHE (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR NANTERRE 		2 875 13,70%
Thérèse NGIMBOUS BATJÔM
Thérèse NGIMBOUS BATJÔM A NANTERRE, CHANGEONS L'AVENIR 		2 010 9,58%
Samia KASMI
Samia KASMI NANTERRE-FIERTÉ(S) 		1 091 5,20%
Mohammed AISSA
Mohammed AISSA CLEAN Citoyen Libre Engagé pour l'Avenir de Nanterre 		882 4,20%
Mohamed GHARSSA
Mohamed GHARSSA UNION CITOYENNE 		363 1,73%
Thomas ESTEVES
Thomas ESTEVES NPA Révolutionnaires-Nanterre ouvrière et révolutionnaire 		227 1,08%
Laurent STRUMANNE
Laurent STRUMANNE Lutte Ouvrière-Le camp des travailleurs 		164 0,78%
Julien MARCHAND
Julien MARCHAND Nanterre pour les travailleurs 		96 0,46%
Participation au scrutin Nanterre
Taux de participation 41,56%
Taux d'abstention 58,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 21 601

Source : ministère de l’Intérieur

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