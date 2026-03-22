Résultat de l'élection municipale 2026 à Nanterre : les résultats du 2e tour

Programme de Raphaël Adam à Nanterre (Choisir Nanterre)

Logement et Aménagement

Le programme prévoit la construction de logements mixtes, avec 40% de logements sociaux dans chaque nouvelle construction. Des opérations de conversion d'immeubles de bureaux en logements seront également poursuivies. La transformation des quartiers populaires, notamment au Parc Sud, au Chemin de l'île et à Anatole-France, est une priorité.

Solidarités

Un Pass’ Solidaire sera mis en place pour aider financièrement les familles à inscrire leurs enfants dans des activités sportives ou culturelles. Un plan d'action spécifique sera déployé pour soutenir les familles monoparentales. Ces initiatives visent à renforcer le soutien aux plus vulnérables de la communauté.

Transition Écologique

Le programme inclut l'aménagement de 20 hectares d'espaces verts dans tous les quartiers de la ville. Un plan pour planter 5 000 arbres sera également déployé durant le mandat. L'objectif est d'atteindre 70% de produits bios, locaux et équitables dans les cantines scolaires, dont 40% de bio.

Éducation et Jeunesse

Chaque enfant aura l'opportunité de vivre un voyage découverte durant sa scolarité élémentaire à Nanterre. Des kits de fournitures scolaires gratuits seront fournis à tous les élèves du CP au CM2. De plus, un Forum des stages et de l'alternance sera créé pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes.