Résultat de l'élection municipale 2026 à Nanterre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nanterre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nanterre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nanterre.
L'actu des élections municipales 2026 à Nanterre
11:52 - Raphaël Adam et Hélène Matouk aux premières places il y a une semaine
Dimanche dernier à Nanterre, le vote a vu 41,56 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que l'abstention locale a dépassé la moyenne nationale de 57,17 %. Au terme de ce vote, c'est Raphaël Adam (Union de la gauche) qui a terminé premier en rassemblant 36,21 % des bulletins valides. À sa suite, Hélène Matouk (Les Républicains) a pris la position de dauphine avec 27,06 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Nicolas Huyghe, étiqueté La France insoumise, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Thérèse Ngimbous Batjôm, avec la nuance Parti socialiste, a terminé avec 9,58 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nanterre
Le deuxième tour des élections municipales à Nanterre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Hélène Matouk
Liste des Républicains
Nanterre Ensemble
|
|
Raphaël Adam
Liste d'union à gauche
Choisir Nanterre
|
|
Nicolas Huyghe
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR NANTERRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nanterre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaël ADAM (Ballotage) Choisir Nanterre
|7 599
|36,21%
|Hélène MATOUK (Ballotage) Nanterre Ensemble
|5 678
|27,06%
|Nicolas HUYGHE (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR NANTERRE
|2 875
|13,70%
|Thérèse NGIMBOUS BATJÔM A NANTERRE, CHANGEONS L'AVENIR
|2 010
|9,58%
|Samia KASMI NANTERRE-FIERTÉ(S)
|1 091
|5,20%
|Mohammed AISSA CLEAN Citoyen Libre Engagé pour l'Avenir de Nanterre
|882
|4,20%
|Mohamed GHARSSA UNION CITOYENNE
|363
|1,73%
|Thomas ESTEVES NPA Révolutionnaires-Nanterre ouvrière et révolutionnaire
|227
|1,08%
|Laurent STRUMANNE Lutte Ouvrière-Le camp des travailleurs
|164
|0,78%
|Julien MARCHAND Nanterre pour les travailleurs
|96
|0,46%
|Participation au scrutin
|Nanterre
|Taux de participation
|41,56%
|Taux d'abstention
|58,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|21 601
Source : ministère de l’Intérieur
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