Résultat de l'élection municipale 2026 à Nantes : la gauche mise en difficulté ? Le scrutin en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nantes [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 démarrent à Nantes ce dimanche 15 mars. Retour sur les tendances des élections avant la révélation des résultats.
L'actu des élections municipales 2026 à Nantes
- L'élection municipale 2026 à Nantes débute avec le premier tour organisé ce dimanche 15 mars. Les électeurs ont le choix entre huit candidats pour la mairie.
- Les résultats des sondages sur les municipales à Nantes, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, donnaient le PS de Johanna Rolland en tête, suivi de LR avec Foulques Chombart de Lauwe et de LFI avec William Aucant.
- Suivez en direct cette journée d'élection municipale à Nice jusqu'à la tombée des résultats."
08:22 - Les Nantais se préparent à des municipales très disputées
À Nantes, les élections municipales de mars 2026 sont marquées par une compétition intense entre la maire sortante, Johanna Rolland, et Foulques Chombart de Lauwe, représentant de la droite unie. Neuf listes de candidats s'affrontent, rendant le scrutin très disputé. Les enjeux dépassent Nantes, touchant également les autres communes de la métropole. Lire sur ouest-france.fr
07:57 - C'est parti ! Quels sont les horaires des bureaux de vote à Nantes ?
Les municipales sont l'occasion pour les votants de Nantes de donner leur opinion sur la façon dont est organisée leur localité. À Nantes et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour rappel, c'est Johanna Rolland qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. La liste de ceux qui souhaiteraient apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à Nantes est disponible ci-dessous. Les 208 bureaux de vote de l'agglomération de Nantes sont accessibles jusqu'à 20 heures pour recevoir les citoyens. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Nantes dès leur publication.
14/03/26 - 19:22 - 80 agents préparent les bureaux de vote pour le premier tour des élections ce dimanche
À Nantes, les préparatifs pour les élections municipales de 2026 battent leur plein avec 80 agents mobilisés pour mettre en place 207 bureaux de vote dans 48 écoles. Ils s'occupent du rangement du matériel scolaire et de l'installation des équipements nécessaires, tout en veillant à l'accessibilité des lieux pour tous. Le jour du vote, des équipes d'astreinte assurent le bon fonctionnement des installations et le démontage s'effectue après le scrutin. Lire sur ouest-france.fr
14/03/26 - 16:02 - L’accessibilité au cœur des programmes des candidats aux municipales de Nantes
À Nantes, les élections municipales de 2026 mettent en avant l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Foulques Chombart de Lauwe propose un audit pour identifier les obstacles, tandis que Bryan Pecqueur insiste sur la nécessité d'une ville inclusive garantissant la circulation sécurisée. Lire sur echo-ouest.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nantes
|Tête de listeListe
|
Alexandre Gauvin
Liste d'extrême-gauche
NPA -Révolutionnaires! Nantes ouvrières et Révolutionnaire
|
|
Mounir Belhamiti
Liste divers centre
NANTES MERITE MIEUX
|
|
Nicolas Bazille
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
|
|
Margot Medkour
Liste divers gauche
Nantes Populaire
|
|
Jean-Claude Hulot
Liste du Rassemblement National
Pour une Nantes Sûre
|
|
Johanna Rolland
Liste d'union à gauche
La gauche unie pour Nantes
|
|
Foulques Chombart de Lauwe
Liste divers droite
VOTRE NOUVEAU SOUFFLE POUR NANTES
|
|
William Aucant
Liste de La France insoumise
Nouvelle Nantes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Johanna Rolland (56 élus) Ensemble nantes en confiance
|34 107
|59,67%
|
|Laurence Garnier (9 élus) Mieux vivre à nantes
|15 781
|27,61%
|
|Valérie Oppelt (4 élus) Nantes avec vous
|7 267
|12,71%
|
|Participation au scrutin
|Nantes
|Taux de participation
|30,96%
|Taux d'abstention
|69,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|59 107
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Johanna Rolland Nantes en confiance
|22 713
|31,36%
|Laurence Garnier Mieux vivre à nantes
|14 437
|19,93%
|Julie Laernoes Nantes ensemble
|14 181
|19,58%
|Valérie Oppelt Nantes avec vous
|9 418
|13,00%
|Margot Medkour Nantes en commun
|6 479
|8,94%
|Eléonore Revel Le bon sens pour nantes
|3 448
|4,76%
|Hugo Sonnier Nantes en exemple !
|664
|0,91%
|Riwan Chami Anticapitalistes et revolutionnaires ! nantes aux travailleuses et travailleurs
|638
|0,88%
|Nicolas Bazille Faire entendre le camp des travailleurs
|442
|0,61%
|Participation au scrutin
|Nantes
|Taux de participation
|38,67%
|Taux d'abstention
|61,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|73 768
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Johanna Rolland (51 élus) Nantes a de l'avenir
|51 990
|56,21%
|
|Laurence Garnier (14 élus) Ensemble, nantes en grand
|40 490
|43,78%
|
|Participation au scrutin
|Nantes
|Taux de participation
|53,82%
|Taux d'abstention
|46,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,52%
|Nombre de votants
|97 887
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Johanna Rolland Nantes a de l'avenir
|33 201
|34,50%
|Laurence Garnier Ensemble, nantes en grand
|23 244
|24,15%
|Pascale Chiron Liste ecologiste et citoyenne
|13 996
|14,54%
|Christian Bouchet Nantes bleu marine
|7 834
|8,14%
|Sophie Van Goethem "la chance pour nantes"
|5 376
|5,58%
|Guy Croupy Nantes à gauche toute place au peuple
|4 849
|5,03%
|Pierre Gobet Le parti des nantais
|4 138
|4,30%
|Xavier Bruckert L'alternative pour nantes
|2 022
|2,10%
|Hélène Defrance Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|1 119
|1,16%
|Arnaud Kongolo Je suis la et je compte
|439
|0,45%
|Participation au scrutin
|Nantes
|Taux de participation
|54,49%
|Taux d'abstention
|45,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,93%
|Nombre de votants
|99 118
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