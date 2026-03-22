Résultat de l'élection municipale 2026 à Nantes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nantes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nantes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nantes.
L'actu des élections municipales 2026 à Nantes
11:53 - Que disaient les résultats des élections municipales à Nantes la semaine dernière ?
Lors du premier volet des municipales à Nantes, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote s'est soldé par une participation de 60,34 % localement. Pour ce premier tour, c'est Johanna Rolland (Union de la gauche) qui a pris la tête en récoltant 35,24 % des votes. Dans son sillage, Foulques Chombart De Lauwe (Divers droite) s'est classé deuxième avec 33,77 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Comme il y a six ans, Johanna Rolland est restée au sommet du classement, et elle a même progressé avec 3,88 points de plus. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, William Aucant, étiqueté La France insoumise, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Mounir Belhamiti, portant la nuance Divers centre, a rassemblé 8,12 % des voix, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nantes
Le deuxième tour des élections municipales à Nantes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Johanna Rolland
Liste divers gauche
La gauche unie pour Nantes
|
|
Foulques Chombart de Lauwe
Liste divers droite
VOTRE NOUVEAU SOUFFLE POUR NANTES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nantes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Johanna ROLLAND (Ballotage) La gauche unie pour Nantes
|42 599
|35,24%
|Foulques CHOMBART DE LAUWE (Ballotage) VOTRE NOUVEAU SOUFFLE POUR NANTES
|40 815
|33,77%
|William AUCANT (Ballotage) Nouvelle Nantes
|13 542
|11,20%
|Mounir BELHAMITI NANTES MERITE MIEUX
|9 819
|8,12%
|Margot MEDKOUR Nantes Populaire
|6 683
|5,53%
|Jean-Claude HULOT Pour une Nantes Sûre
|5 527
|4,57%
|Alexandre GAUVIN NPA -Révolutionnaires! Nantes ouvrières et Révolutionnaire
|1 046
|0,87%
|Nicolas BAZILLE Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
|847
|0,70%
|Participation au scrutin
|Nantes
|Taux de participation
|60,34%
|Taux d'abstention
|39,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Nombre de votants
|122 587
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Nantes
- Nantes (44000)
- Ecole primaire à Nantes
- Maternités à Nantes
- Crèches et garderies à Nantes
- Classement des collèges à Nantes
- Salaires à Nantes
- Impôts à Nantes
- Dette et budget de Nantes
- Climat et historique météo de Nantes
- Accidents à Nantes
- Délinquance à Nantes
- Inondations à Nantes
- Nombre de médecins à Nantes
- Pollution à Nantes
- Entreprises à Nantes
- Prix immobilier à Nantes