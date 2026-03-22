Résultat de l'élection municipale 2026 à Nantes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nantes

Le deuxième tour des élections municipales à Nantes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Johanna Rolland
Johanna Rolland Liste divers gauche
La gauche unie pour Nantes
  • Johanna Rolland
  • Olivier Chateau
  • Marie Vitoux
  • Simon Citeau
  • Mahaut Bertu
  • Franckie Trichet
  • Edith James
  • Elhadi Azzi
  • Aïcha Bassal
  • Robin Salecroix
  • Aziliz Gouez
  • William Aucant
  • Delphine Bonamy
  • Guillaume Benet
  • Marlène Collineau
  • Mathieu Declercq
  • Erika Cadersah
  • Aurélien Boulé Fournier
  • Cécile Bir
  • Romain Boutholeau
  • Anais Besse-Renard
  • Adam Brassart
  • Mahel Coppey
  • Ronan Dantec
  • Myriam Nael
  • Ibrahim Nidal Mahmoud
  • Pauline Langlois
  • Aymeric Seassau
  • Anne-Lise Ceran
  • Christophe Jouin
  • Mélissa Hélary
  • Gildas Salaün
  • Radia Essassi
  • Thomas Quéro
  • Cécilia Blumental
  • Denis Talledec
  • Cassandra Chaluleau
  • Gaspard Florin-Camagna
  • Nadine Lucas
  • Patrice Boutin
  • Karine Nevers
  • Mathias Mary
  • Marie-Astrid Leray
  • Thibaut Guiné
  • Irina Yahi
  • Yannick Glemarec
  • Noémie Clautour
  • Geoffroy Verdier
  • Chloé Girardot-Moitie
  • Corentin Gautrault
  • Laurence Brosseau
  • Philippe Legrand
  • Valérie Coussinet-Ndiaye
  • Thomas Boutigny
  • Severine Figuls
  • Jamal Ouggourni
  • Emilie Bourdon
  • Gaetan Laot
  • Nadège Boisramé
  • Jérome Caille
  • Yseult Arnal
  • Cyril Roussel
  • Jade Ait Ouakli-Dechaume
  • Clément Deixonne
  • Anouck Juraver
  • Antonin Rambault
  • Pauline Roy
  • Michel Cocotier
  • Marie-Héléne Nivollet
Foulques Chombart de Lauwe
Foulques Chombart de Lauwe Liste divers droite
VOTRE NOUVEAU SOUFFLE POUR NANTES
  • Foulques Chombart de Lauwe
  • Sarah El Hairy
  • Guillaume Richard
  • Valérie Oppelt
  • Pierre-Antoine Gourraud
  • Laurence Garnier
  • Bertrand Tertrais
  • Agnès Dupin
  • Patrick Lonchampt
  • Clara Purmah
  • Corentin Vinet
  • Marieke Delalonde
  • Raphaël Jarrige
  • Ginette Tchapda Tangang Porhel
  • Ronan Grippay
  • Olivia Delezinier
  • Serge Dréan
  • Élisabeth Scoarnec
  • Mamadou Balde
  • Catherine Saudray
  • Marc Jegaden
  • Frédérique David Créquer
  • Antoine Bertheas
  • Cynthia Cuzou
  • Richard Thiriet
  • Frédérique Barteau
  • Jean-Marie Favre
  • Charlotte Weitig
  • Gildas Perrot
  • Gina Van Parys
  • Max Rivet
  • Solenne Guezenec
  • Gilles Coutinho
  • Séverine Angelle
  • Enzo Chiron
  • Bory Henri
  • Paul Jaulin
  • Catherine Lecomte
  • Jean-Marc Dormoy
  • Camille Schil
  • Morgan- Paul Corbieres
  • Anne Mousseau
  • Pierre Samain
  • Nathalie de Widerspach-Thor
  • Antoine Armstrong
  • Laurence Saillard
  • Jérôme Beauvois
  • Patricia Dallet
  • David L'Hour
  • Océane Percheron
  • Olivier Guetto
  • Karine Bres-Ydais
  • Tony Jacquot
  • Jeanne Hazard
  • Olivier Deschanel
  • Catherine Postic
  • Alain Giampiccolo
  • Gilberte Berthou
  • Hervé Pourailly
  • Lydia Thouvenel
  • Didier Rousset
  • Elisabeth de Kerhor
  • Jean-Luc Losfeld
  • Martine Demiautte
  • Antonio Cerqueira
  • Laurence Jarnier
  • Jean-Yves Poirier
  • Claude Seyse
  • Jean-Paul Bertrand-Demanes

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nantes

Tête de listeListe Voix % des voix
Johanna ROLLAND
Johanna ROLLAND (Ballotage) La gauche unie pour Nantes 		42 599 35,24%
Foulques CHOMBART DE LAUWE
Foulques CHOMBART DE LAUWE (Ballotage) VOTRE NOUVEAU SOUFFLE POUR NANTES 		40 815 33,77%
William AUCANT
William AUCANT (Ballotage) Nouvelle Nantes 		13 542 11,20%
Mounir BELHAMITI
Mounir BELHAMITI NANTES MERITE MIEUX 		9 819 8,12%
Margot MEDKOUR
Margot MEDKOUR Nantes Populaire 		6 683 5,53%
Jean-Claude HULOT
Jean-Claude HULOT Pour une Nantes Sûre 		5 527 4,57%
Alexandre GAUVIN
Alexandre GAUVIN NPA -Révolutionnaires! Nantes ouvrières et Révolutionnaire 		1 046 0,87%
Nicolas BAZILLE
Nicolas BAZILLE Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs 		847 0,70%
Participation au scrutin Nantes
Taux de participation 60,34%
Taux d'abstention 39,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 122 587

Source : ministère de l’Intérieur

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