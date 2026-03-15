En direct

19:16 - Nanteuil-en-Vallée : élections municipales et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Nanteuil-en-Vallée, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 357 habitants, ce village se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 130 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 407 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (57,65%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 159 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, 30,47% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 160,35 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Nanteuil-en-Vallée manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

17:57 - Les électeurs de Nanteuil-en-Vallée séduits par le RN ? Le parti nationaliste était absent pour la dernière campagne municipale à Nanteuil-en-Vallée en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 27,46% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 47,11% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 13,57% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN arrachait 46,80% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,83% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 40,55% pour le RN. Il terminera avec 49,76% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Nanteuil-en-Vallée aux dernières élections ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 61,67 % à Nanteuil-en-Vallée lors des municipales de 2020, un score très supérieur aux 44,7 % du pays alors que le pays était chamboulé par le coronavirus. La présidentielle de 2022 a par la suite enregistré une participation très différente, s'élevant à 73,39 %. La mobilisation atteignait quant à elle 53,54 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,31 %, contre seulement 52,50 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune se révèle donc résolument comme une contrée assez participative. Au soir de la municipale 2026, l'état de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Nanteuil-en-Vallée.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Nanteuil-en-Vallée ? Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Nanteuil-en-Vallée portaient leur choix sur Caroline Colombier (Rassemblement National) avec 40,55% au premier tour. C'est pourtant Virginie Lebraud (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 50,24% des suffrages exprimés. Les Européennes près d'un mois plus tôt à Nanteuil-en-Vallée avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (34,83%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 11,94% des suffrages. La physionomie politique de Nanteuil-en-Vallée a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Nanteuil-en-Vallée : coup d'oeil sur les scores de la dernière présidentielle Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Nanteuil-en-Vallée plaçait Marine Le Pen en tête avec 27,46% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,41%. Lors de la finale de l'élection à Nanteuil-en-Vallée, les électeurs accordaient 52,89% pour Emmanuel Macron, contre 47,11% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Nanteuil-en-Vallée accordaient leurs suffrages à Laurent Fouillet (Divers) avec 21,71% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Sylvie Mocoeur (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 53,20% des suffrages. Cette physionomie politique de Nanteuil-en-Vallée dessine une commune politiquement très disputée.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts vont-ils compter à Nanteuil-en-Vallée ? À Nanteuil-en-Vallée, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 893 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 725 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 39,41 % en 2024 (contre environ 17,88 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 111 320 € de recettes en 2024, bien en deçà des 293 460 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 16,56 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Nanteuil-en-Vallée Les résultats des dernières municipales à Nanteuil-en-Vallée ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes, Lydie Rollin a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 394 bulletins (65,44%). À ses trousses, Didier Daniel Villat a recueilli 34,55% des voix. Cette victoire sans appel a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Nanteuil-en-Vallée, cette dynamique a forcément dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante met l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.