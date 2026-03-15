Résultat municipale 2026 à Nanteuil-en-Vallée (16700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nanteuil-en-Vallée a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nanteuil-en-Vallée, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nanteuil-en-Vallée [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric RAGU
Eric RAGU (13 élus) Rassembler pour le Bien Commun 		414 63,59%
  • Eric RAGU
  • Maud ERNOULT
  • Christian FOUILLET
  • Christine BÉNÉTEAU
  • Hervé CHADELEAUD
  • Aurélie GAUTIER
  • Christian BALLI
  • Anne LÉGER
  • Laurent NAHI
  • Estelle CASSERON
  • Julien TIKOUR
  • Sylvie TRIMBOUR
  • Jean-Marie TRIMBOUR
Lydie ROLLIN
Lydie ROLLIN (2 élus) Ensemble dynamisons l'avenir de nos villages 		237 36,41%
  • Lydie ROLLIN
  • Bernard GEISS
Participation au scrutin Nanteuil-en-Vallée
Taux de participation 65,42%
Taux d'abstention 34,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 664

Source : ministère de l’Intérieur

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