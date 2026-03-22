Résultat de l'élection municipale 2026 à Nanteuil-le-Haudouin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nanteuil-le-Haudouin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nanteuil-le-Haudouin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nanteuil-le-Haudouin.
L'actu des élections municipales 2026 à Nanteuil-le-Haudouin
11:44 - Louis Sicard, Steve Page et Philippe Coffin forment le trio de tête à Nanteuil-le-Haudouin
A l'ouverture de l'élection municipale à Nanteuil-le-Haudouin, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous a vu 56,71 % des inscrits se déplacer sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Louis Sicard (Divers droite) qui est arrivé en tête en s'adjugeant 46,34 % des voix. Ensuite, Steve Page s'est classé deuxième avec 36,68 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, avec 17,04 %, Philippe Coffin, étiqueté Union de la gauche, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nanteuil-le-Haudouin
Le deuxième tour des élections municipales à Nanteuil-le-Haudouin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Coffin
Liste d'union à gauche
Les 27 de Passion Nanteuil
|
|
Louis Sicard
Liste divers droite
Nanteuil demain
|
|
Steve Page
Liste Divers
NANTEUIL L'AMBITIEUSE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nanteuil-le-Haudouin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis SICARD (Ballotage) Nanteuil demain
|715
|46,34%
|Steve PAGE (Ballotage) NANTEUIL L'AMBITIEUSE
|566
|36,68%
|Philippe COFFIN (Ballotage) Les 27 de Passion Nanteuil
|263
|17,04%
|Participation au scrutin
|Nanteuil-le-Haudouin
|Taux de participation
|56,71%
|Taux d'abstention
|43,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|1 597
Source : ministère de l’Intérieur
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