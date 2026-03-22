Résultat de l'élection municipale 2026 à Nanteuil-le-Haudouin : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nanteuil-le-Haudouin

Le deuxième tour des élections municipales à Nanteuil-le-Haudouin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Coffin
Philippe Coffin Liste d'union à gauche
Les 27 de Passion Nanteuil
  • Philippe Coffin
  • Stephanie Saubesty
  • Roger Pierre
  • Line Cottin
  • Sebastien Saubesty
  • Rachel Jourdan
  • Jean-Noel Wallemacq
  • Linda Souei
  • Jean-Claude Massa
  • Lea Mfoumoungana
  • Laurent Genin
  • Ophelie Fanjul
  • Jean-Luc Helbig
  • Cloelia Genin
  • Stephane Moulene
  • Chrystelle Guillemard
  • Pierre Chazal
  • Lourdana Jean-Pierre
  • Marc Vantroys
  • Sindy Bernard
  • Jean-Claude Jourdan
  • Isabelle Roussel
  • Marwan Hadji
  • Marie-Thérèse Carreira
  • Luc Vantroys
  • Océane Roussel
  • Judes Ardenoy
Louis Sicard
Louis Sicard Liste divers droite
Nanteuil demain
  • Louis Sicard
  • Auriane Gross
  • Joël Tassin
  • Gwënaelle Canope
  • Frédéric Rieth
  • Marie-Pascale Presson
  • Dominique Janczarek
  • Amélie Molle
  • Franck Beauvisage
  • Dorina Toth
  • Sébastien Vandra
  • Aurélie Bedeau
  • Philippe Lecoin
  • Alizée Petremann-Collot
  • Alexandre Millet
  • Julie Milesi-Hutek
  • Jean-Baptiste Planchon
  • Sophie Zoré
  • Antoine Woimant
  • Pascaline Garaud
  • Daniel Bénistant
  • Lydia Plé
  • Serge Pace
  • Marie-Françoise Wyparto-Beny
  • Bilel Moussaoui
  • Raymonde Dumange
  • Jean-Louis Brayer
Steve Page
Steve Page Liste Divers
NANTEUIL L'AMBITIEUSE
  • Steve Page
  • Christine Rosa
  • Christophe Odent
  • Emeline Pugnant
  • Stephane Xueref
  • Odile Kopec Angrand
  • Bertrand Vigouroux
  • Nathalie Van Cauteren
  • Jean-Marc Jame
  • Elodie Bruneau
  • Eric Bacquet
  • Carole Kowalski
  • Sebastien Saudmon
  • Sabrina Bouar
  • Stephane Triqueneaux
  • Lara Zajac
  • Guilhaume Cabioch
  • Nathalie Sanchez
  • Pascal Marsin
  • Evelyne Anneraud-Poulain
  • Romain Lion
  • Maud Massonat
  • Hicham Bensaid
  • Maryse Van Der Eecken
  • Abdelghani Tahenni
  • Virginie Chevereau
  • Gerard Lenglet
  • Oceane Bacquet
  • Jacky Laune

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nanteuil-le-Haudouin

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis SICARD
Louis SICARD (Ballotage) Nanteuil demain 		715 46,34%
Steve PAGE
Steve PAGE (Ballotage) NANTEUIL L'AMBITIEUSE 		566 36,68%
Philippe COFFIN
Philippe COFFIN (Ballotage) Les 27 de Passion Nanteuil 		263 17,04%
Participation au scrutin Nanteuil-le-Haudouin
Taux de participation 56,71%
Taux d'abstention 43,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 1 597

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Nanteuil-le-Haudouin

En savoir plus sur Nanteuil-le-Haudouin