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19:19 - Dynamique électorale à Nanteuil-le-Haudouin : une analyse socio-démographique Dans la ville de Nanteuil-le-Haudouin, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections municipales. Dans la ville, 22,09% des résidents sont des enfants, et 25,28% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,58%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1693 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,25%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,09%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Nanteuil-le-Haudouin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,46% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Quel score pour le RN à Nanteuil-le-Haudouin lors des dernières élections ? Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Nanteuil-le-Haudouin en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 35,54% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 58,36% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 37,76% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 60,31% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 47,29% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 46,68% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,88% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Eric Woerth.

16:58 - La commune de Nanteuil-le-Haudouin plutôt abstentionniste lors des élections La mobilisation atteignait 47,75 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Nanteuil-le-Haudouin (dans la moyenne nationale) alors que la pandémie du coronavirus avait maintenu chez eux un grand nombre d'électeurs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part fédéré 72,87 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 42,01 % au premier tour en 2022 à 60,36 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 45,16 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone en déficit de participation. Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Nanteuil-le-Haudouin, cette réalité jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Nanteuil-le-Haudouin En juin 2024, les élections législatives à Nanteuil-le-Haudouin avaient propulsé aux avants-postes Mathieu Grimpret (Rassemblement National) avec 46,68% au premier tour, devant Mohamed Assamti (Union de la gauche) avec 24,58%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Mathieu Grimpret culminant à 51,88% des votes dans la localité. À l'occasion du match européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les électeurs de Nanteuil-le-Haudouin avaient cette fois poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 47,29% des votes. .

14:57 - Nanteuil-le-Haudouin : regard sur les scores marquants de la dernière présidentielle en date En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Nanteuil-le-Haudouin plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 35,54% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 24,43%. Lors de la finale de l'élection à Nanteuil-le-Haudouin, les électeurs accordaient 58,36% pour Marine Le Pen, contre 41,64% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Nanteuil-le-Haudouin plébiscitaient Audrey Havez (RN) avec 37,76% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Audrey Havez virant de nouveau en tête avec 60,31% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Nanteuil-le-Haudouin comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Nanteuil-le-Haudouin À Nanteuil-le-Haudouin, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 19,65 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 33 440 €, en net recul par rapport aux 869 490 € perçus en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Nanteuil-le-Haudouin s'est établi à environ 47,90 % en 2024 (contre 26,36 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Nanteuil-le-Haudouin s'est établi à environ 1 235 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 182 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Nanteuil-le-Haudouin ? Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal il y a six ans à Nanteuil-le-Haudouin ? Dès le premier tour de scrutin, Gilles Sellier (Divers droite) a pris la première place en totalisant 59,81% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Stéphane Xueref (Divers) a obtenu 270 voix (22,18%). Cette victoire sans appel de Gilles Sellier a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Nanteuil-le-Haudouin, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Afin d'ébranler cette mainmise ce dimanche, le camp adverse devra démultiplier le score obtenu, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.