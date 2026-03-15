Résultat municipale 2026 à Nanteuil-le-Haudouin (60440) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nanteuil-le-Haudouin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nanteuil-le-Haudouin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nanteuil-le-Haudouin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis SICARD
Louis SICARD Nanteuil demain 		715 46,34%
Steve PAGE
Steve PAGE NANTEUIL L'AMBITIEUSE 		566 36,68%
Philippe COFFIN
Philippe COFFIN Les 27 de Passion Nanteuil 		263 17,04%
Participation au scrutin Nanteuil-le-Haudouin
Taux de participation 56,71%
Taux d'abstention 43,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 1 597

Source : ministère de l’Intérieur

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