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19:20 - Nanteuil-lès-Meaux : quand les données démographiques façonnent les urnes En marge des municipales, Nanteuil-lès-Meaux regorge de diversité et d'activités. Avec ses 7 054 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 469 entreprises, Nanteuil-lès-Meaux se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (81,32%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Nanteuil-lès-Meaux forme une communauté diversifiée, avec ses 522 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 676 €/mois, la ville vise un avenir prospère. À Nanteuil-lès-Meaux, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Le RN progresse à Nanteuil-lès-Meaux Le RN ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Nanteuil-lès-Meaux il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 24,30% des voix lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 44,83% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 27,24% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste validait 51,52% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 37,41% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 35,92% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,16% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Béatrice Roullaud.

16:58 - Nanteuil-lès-Meaux : 26,51 % de votants aux dernières municipales La fuite des électeurs atteignait 73,49 % à Nanteuil-lès-Meaux pour le premier tour des municipales de 2020, un désintérêt particulièrement fort alors que le coronavirus commençait à toucher la population. S'agissant de choisir leur maire, les élections locales demeurent pourtant traditionnellement, avec l'élection présidentielle, des scrutins où les électeurs s'investissent particulièrement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 25,02 % localement. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 52,92 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 34,88 %, contre 57,57 % en 2022. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une contrée assez abstentionniste par rapport au reste de la France. En ce jour de municipales 2026 à Nanteuil-lès-Meaux, cette réalité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Nanteuil-lès-Meaux Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Nanteuil-lès-Meaux avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,41%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 13,50% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Nanteuil-lès-Meaux avaient ensuite favorisé Régis Sarazin (Divers droite) avec 39,84% au premier tour, devant Béatrice Roullaud (Rassemblement National) avec 35,92%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Béatrice Roullaud (Rassemblement National), avec 54,16%. Une sorte de répétition des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Nanteuil-lès-Meaux : les résultats à comprendre En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Nanteuil-lès-Meaux était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 26,36% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 24,30%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,17% pour Emmanuel Macron, contre 44,83% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Nanteuil-lès-Meaux accordaient leurs suffrages à Béatrice Roullaud (RN) avec 27,24% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,52% des suffrages. Cette physionomie politique de Nanteuil-lès-Meaux laisse donc apparaître une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - La municipalité de Nanteuil-lès-Meaux a de manière générale augmenté les impôts Pour ce qui est des contributions locales à Nanteuil-lès-Meaux, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint environ 1 138 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 951 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais environ 50,00 % en 2024 (contre 29,71 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 54 200 € en 2024, en net recul par rapport aux 1 122 640 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 13,25 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Nanteuil-lès-Meaux Les forces politiques en présence demeurent façonnées par le résultat des dernières élections en date à Nanteuil-lès-Meaux. Unique liste en présence, 'Ensemble, vivre nanteuil' a sans surprise engrangé 951 soutiens (100,00%) dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Nanteuil-lès-Meaux, cette répartition historique des voix pose les bases. L'émergence ou non d'une opposition constituera un des enjeux après ce scrutin sans véritable compétition. La liste des candidatures apporte assurément déjà un début de réponse.