Résultat municipale 2026 à Nanteuil-lès-Meaux (77100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nanteuil-lès-Meaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nanteuil-lès-Meaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nanteuil-lès-Meaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis SARAZIN
Régis SARAZIN (26 élus) ENSEMBLE, VIVONS NANTEUIL ! 		1 832 76,81%
  • Régis SARAZIN
  • Sandrine SCHNEIDER
  • Thomas MOINDROT
  • Stéphanie SANCHEZ
  • Jean-Michel CAZI
  • Anne-Sophie DEPLANCHE
  • Arnaud LOEWENSTEIN
  • Josephine BAERT
  • Adrien NUYTTENS
  • Mathilde WIELGOCKI
  • Pascal GENTIL
  • Elodie HEBERT
  • Moulay Hicham HAFID
  • Virginie FOUCART
  • Renaud ZUPPINGER
  • Bernadette MAILLARD
  • Yan DEJAUNE
  • Karthika BALASINGAM
  • Jean-François MARTINEZ VIGON
  • Aurélie CYSIQUE
  • Olivier GERMAIN
  • Carine FROISSART
  • Cédric L'HERMITTE
  • Peggy SOUSSEING
  • Grégory PERON
  • Noémie LOUREIRO
Régis ROSSIGNOL
Régis ROSSIGNOL (3 élus) Nanteuil en commun 		553 23,19%
  • Régis ROSSIGNOL
  • Tyfanie MOREAU
  • Alexandre VALENTE FERNANDES
Participation au scrutin Nanteuil-lès-Meaux
Taux de participation 52,92%
Taux d'abstention 47,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 2 472

Source : ministère de l’Intérieur

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