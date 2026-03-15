Résultat de l'élection municipale 2026 à Narbonne : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Narbonne

Tête de listeListe
Nicolas Sainte-Cluque
Nicolas Sainte-Cluque Liste divers gauche
NARBONNE en GRAND
  • Nicolas Sainte-Cluque
  • Viviane Thivent
  • Bruno Brehon
  • Kaltoum El Hamdani
  • Pierre Rivet
  • Aude Charlier
  • Mafoud Berkane
  • Claude Ramond Mazaury
  • Olivier Lapeyre
  • Gisèle Naconaski
  • Sébastien Hameau
  • Sandrine Sirvent
  • Paul Rouffia
  • Christine Carlesso
  • Benoît Vandaele
  • Catherine Bossis
  • Renaud Laus
  • Laure Heinen
  • Patrick Castey
  • Amélie Petit Chazalon
  • Richard Sophys
  • Christine Arino
  • Didier Gaspar
  • Marie-Thérèse Tesniere
  • Michel Bascoul
  • Dominique Le Breton
  • Cyril Blanc
  • Karine Saïz
  • Théo Demenge
  • Maëva Rigole
  • Alexandre Le Boulch
  • Catherine Cazes Biral
  • Erwan Simiand-Buissonnet
  • Laure Serrano
  • Patrick Collet
  • Edanur Yaliniz
  • Olivier Carillo
  • Brigitte Borres
  • Christian Gastal
  • Annick Amans
  • Patrick Benenati
  • Marion Thiba
  • Yann Rudent
  • Maryse Arditi
  • Patrick François
  • Hélène Sandragné
  • Eric Andrieu
Bertrand Malquier
Bertrand Malquier Liste divers droite
Nouveau Narbonne 2026
  • Bertrand Malquier
  • Sylvie Alaux
  • Vincent Beylerian
  • Emma Bellotti
  • Sadek Boudiaf
  • Anhès Sauzel-Mary
  • Jean-Paul Cesar
  • Sophie Pelofy Pons
  • Yves Penet
  • Véronique Regis Brousson
  • Claude Lebessou
  • Evelyne Rapinat
  • Xavier Belart
  • Sylvie Cousin
  • Alain Vico
  • Sophie Courriere Calmon
  • Alexandre Guenfici
  • Florence Vitasse
  • Florian Robin
  • Cyrielle Bouisset
  • Julien Calmon
  • Sylvie Duez
  • Sylvain Vienne
  • Céline Fenateu
  • Jean-Michel Alvarez
  • Christine Bonnafous Auge
  • Guillaume Masson
  • Marie-Pierre Duin Moya
  • Rodolphe Sinfreu
  • Corinne Manfredi
  • Patrick Bardy
  • Coralie Malric
  • Alban Navarro
  • Aurélie Aguera
  • Vincenzo Giardina
  • Françoise de Cornelissen
  • Guillaume Garanchon
  • Anne-Marie Brette
  • Nicolas Boyer
  • Laure Goldstein
  • Alban Turpin
  • Aurore Brel
  • Olivier Diaz
  • Sandy Corsaletti
  • Jean-Claude Jules
  • Nadia Sadni
  • Pierrick Nova
Jean-Luc Maury
Jean-Luc Maury Liste de La France insoumise
NARBONNE INSOUMISE
  • Jean-Luc Maury
  • Hedda Nouioua
  • Abdelkarim Ghambou
  • Josiane Regis
  • Ismail Kamçi
  • Nathalie Bernard
  • Djamel Oufaï
  • Zineb Echikr
  • Mario Laborde--Huchon
  • Virginie Durand
  • Christian Jacq
  • Cedryne Ayad
  • Samy Khellil
  • Saliha Tlemcani
  • Angel Schirru
  • Samira Ghambou
  • Alain Pairon
  • Morgane Campel
  • Ahmet Kamci
  • Katia Baeza
  • Hasan Hayri Gezici
  • Sandrine Farré
  • Alain Devevey
  • Najet Ben Driss
  • Andre Cariou
  • Malika Tlemcani
  • Yves Boutroue
  • Anissa Aït-Ikhlef
  • Omar Adam Bachir
  • Fatma Sahin
  • Arradi Ghambou
  • Annie Ollivier
  • Evrim Sahin
  • Birsen Bircan
  • Félix Joly
  • Marie-France Cabrera
  • Elmahdi Abbassi
  • Daniela Macian
  • Edip Sahin
  • Marie-Françoise Dumahu
  • Joel Boutroue
  • Carolina Oufaï
  • Dominique Senac
  • Monique Marty
  • Ahmed Ayad
  • Odile Pauchard
Laurent Fabas
Laurent Fabas Liste divers gauche
NOUS SOMMES NARBONNE
  • Laurent Fabas
  • Salima Kettal
  • Florent Coco
  • Virginie Rossard
  • Adam Maadan
  • Johana Hug
  • Fatih Kaya
  • Laure Montepini
  • Raphaël Zerouak
  • Isabelle Robert
  • Jean-Alexandre Mignot
  • Samia Bounif
  • Yan Gutierrez
  • Julie Demichelis
  • Yanis Buisson
  • Chana Berna
  • Yael Paupert-Flores
  • Camille Rameau
  • Abdallah Nouasria
  • Lisa-Marie Laïné
  • Regis Deutsch
  • Lolita Martin
  • Rayane Ourahmane
  • Nadia Saïdi
  • Lucas Blondel
  • Flavia Favorito
  • Mickael Chailloux
  • Lisa Coadou
  • Julien Dufaut
  • Yasmine Mostefaoui
  • Pierre Loiez
  • Ornella Kyr
  • Achraf El Jaafari
  • Martine Rouch
  • Chabane-Kamel Chougrani
  • Beatrice Estragues
  • Patrick Guebert
  • Audrey Lémery
  • Faël Bouyabene
  • Houria Zerrifi
  • François Lacort
  • Anne Latrille
  • Rabah Khodri
  • Dominique Favorito
  • Mourad Ou-Rabah
  • Monique Tricoire
  • Philippe Cazal
Alain Peyre
Alain Peyre Liste Reconquête !
À LA RECONQUÊTE! DE NARBONNE
  • Alain Peyre
  • Maimouna Sacko
  • Paul-Georges Laudet
  • Élisabeth Boutard
  • Bertrand Alric
  • Karene Uhling
  • Christophe Pillonel
  • Beatrice Sanz
  • Alain Pizzoglio
  • Drita Aslani
  • Aurélien Altarriba
  • Brigitte Prié
  • Frederico Capela Da Silva
  • Lynda Mallin
  • Florian Martinez
  • Virginie Dumas
  • Robert Rey
  • Béatrice Rucquoy
  • Laurent Martini
  • Émilie Haurée
  • Axel Delbourg
  • Fatia Mous
  • Manuel Lopez
  • Annick Bourgeaux
  • Jacques Quercy
  • Yolande Dechaux
  • Sébastien Ternisien
  • Sima-Nur Kocak
  • Édouard Patrac
  • Marta Lopez Casado
  • Nicolas Chambru
  • Sonia Flores
  • Tony Bustos
  • Lea Laffitte
  • Tom Mainvis
  • Lucette Fayard Pasquet
  • Patrice Seguela
  • Amanda Lopez
  • Patrick Maret
  • Jeannette Patrac
  • Jason Bustos-Jansana
  • Nathalie Patrach
  • Dylan Lopez
  • Gabrielle Alric
  • Jean Lopez
  • Samantha Lopez
  • Enzo Bustos-Jansana
Frederic Falcon
Frederic Falcon Liste du Rassemblement National
UNE ÉNERGIE POUR NARBONNE !
  • Frederic Falcon
  • Corinne Luque
  • Christian Chesnel
  • Sandrine Panizzutti
  • Texxy Rame
  • Hélène Herzog
  • Sébastien Maury
  • Marie-France Pellegrin-Trublin
  • François Peter
  • Chrystel Diana
  • Thierry Pibouleau
  • Nathalie Poupard
  • Éric Erhart
  • Sarah Martel
  • Charles-Sébastien Mercier
  • Camille Borniche
  • David Arias
  • Audrey Fleury
  • Didier Joye
  • Isabelle Fernandes Amorim
  • Thierry Souquet
  • Dominique Tourné-Lafont
  • Mattéo Pichonnier
  • Carole Calas
  • Michael Dhyon
  • Martine Loison
  • Arnaud Linares
  • Pascale Garcia
  • Pierre-Adrien Michel
  • Cathy Oger
  • Sébastien Comabella
  • Catherine Baissat
  • Bernard Diana
  • Anne-Marie Fornet
  • Jean-Marc Bosch
  • Danielle Lebret
  • Aymeric Nicolle
  • Monique Hugues
  • René Raso
  • Julie Ripert
  • Francis Rousselot
  • Monique Pellegrin Trublin
  • Auguste Casanova
  • Anne-Marie Annas
  • Michel Vergnes
  • Denise Guillon
  • René Cols

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Mouly
Didier Mouly (33 élus) Nouveau narbonne 2020 		6 188 43,57%
  • Didier Mouly
  • Evelyne Rapinat
  • Bertrand Malquier
  • Sylvie Alaux
  • Alain Vico
  • Nathalie Huynh-Van
  • Jean-Paul Cesar
  • Emma Bellotti-Lascombes
  • Xavier Belart
  • Yamina Abed
  • Julien Calmon
  • Christine Dauzats
  • Jean-Pierre Courreges
  • Sylvie Cousin
  • Jean-Michel Alvarez
  • Marie-Christine Pinet
  • Yves Penet
  • Florence Vitasse
  • Jean-Claude Jules
  • Cyrielle Bouisset
  • Eric Parra
  • Stephanie Kaiser
  • Guy Clergue
  • Sophie Pons-Pelofy
  • Jacques Pairo
  • Anne-Marie Brette
  • Vincenzo Giardina
  • Rabiye Montör
  • Claude Lebessou
  • Michelle Mallard
  • Serge Kalpakdjian
  • Dominique Martin-Laval
  • Patrick Bardy
Nicolas Sainte-Cluque
Nicolas Sainte-Cluque (7 élus) Narbonne en commun 		4 890 34,43%
  • Nicolas Sainte-Cluque
  • Alexandra Ibanes
  • Bruno Brehon
  • Muriel Palmade-Gimenez
  • Ali Guenfici
  • Antoinette Cazilhac
  • Patrick Francois
Viviane Thivent
Viviane Thivent (3 élus) Les robin.e.s 		1 863 13,11%
  • Viviane Thivent
  • Yann Rudent
  • Virginie Birocheau
Jean-François Daraud
Jean-François Daraud (2 élus) Rassemblement narbonnais 		1 261 8,87%
  • Jean-François Daraud
  • Milanka Petrovic
Participation au scrutin Narbonne
Taux de participation 37,64%
Taux d'abstention 62,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 698

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Mouly
Didier Mouly Nouveau narbonne 2020 		4 812 34,63%
Nicolas Sainte-Cluque
Nicolas Sainte-Cluque Narbonne en commun 		3 308 23,81%
Nathalie Granier Calvet
Nathalie Granier Calvet Narbonne génération citoyenne 		1 519 10,93%
Viviane Thivent
Viviane Thivent Les robin.e.s 		1 465 10,54%
Jean-François Daraud
Jean-François Daraud Rassemblement narbonnais 		1 444 10,39%
David Granel
David Granel Narbonne 21 		1 015 7,30%
Jordan Geoffrey Perello
Jordan Geoffrey Perello Narbonne unis 		176 1,26%
Nathalie Delvallez
Nathalie Delvallez Narbonne, impulsion citoyenne 		154 1,10%
Participation au scrutin Narbonne
Taux de participation 37,36%
Taux d'abstention 62,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 595

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Mouly
Didier Mouly (33 élus) Nouveau narbonne 2014 		10 815 45,19%
  • Didier Mouly
  • Emma Bellotti-Lascombes
  • Robert Dejean
  • Evelyne Rapinat
  • Bertrand Malquier
  • Marie-Noëlle Garbay
  • Serge Fuster
  • Sylvie Alaux
  • Alain Vico
  • Zohra Teggour
  • Xavier Belart
  • Nathalie Granier-Calvet
  • Jean-Paul Cesar
  • Yamina Abed
  • Jean-Claude Julès
  • Cyrielle Bouisset
  • Eric Parra
  • Caroline Olivas-Guisset
  • Jacques Pairo
  • Dominique Martin-Laval
  • Yves Penet
  • Sandrine Montagne
  • Jean-Marie Orrit
  • Ophélie Le Berre
  • Jean-Pierre Courreges
  • Gaëlle Pavan
  • Jean-Michel Alvarez
  • Rabiye Montör
  • Guy Clergue
  • Agnès Puybareau
  • David Combes
  • Isabelle Fillon
  • Vincenzo Giardina
Jacques Bascou
Jacques Bascou (10 élus) J'aime narbonne 		10 486 43,82%
  • Jacques Bascou
  • Hélène Sandragné
  • Nicolas Sainte-Cluque
  • Isabelle Herpe
  • Jean-Michel Feste
  • Catherine Bossis
  • Guy-Michel Carbou
  • Sabine Flautre
  • Tristan Lamy
  • Nathalie Pignol
Jean-Marc Péréa
Jean-Marc Péréa (2 élus) Narbonne rassemblement bleu marine 		2 628 10,98%
  • Jean-Marc Péréa
  • Julie Ripert
Participation au scrutin Narbonne
Taux de participation 65,87%
Taux d'abstention 34,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,58%
Nombre de votants 25 077

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Bascou
Jacques Bascou J'aime narbonne 		7 668 33,66%
Didier Mouly
Didier Mouly Nouveau narbonne 2014 		6 181 27,13%
Jean-Marc Péréa
Jean-Marc Péréa Narbonne rassemblement bleu marine 		3 255 14,29%
Frederic Pinet
Frederic Pinet Un nouvel elan pour narbonne 		2 484 10,90%
Jean-Pierre Maisterra
Jean-Pierre Maisterra Narbonne a gauche 		1 621 7,11%
Bruno Constantin
Bruno Constantin Narbonne , l'union en mouvement 		1 568 6,88%
Participation au scrutin Narbonne
Taux de participation 62,27%
Taux d'abstention 37,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,93%
Nombre de votants 23 709

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