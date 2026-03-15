Résultat de l'élection municipale 2026 à Narbonne : les infos en direct

Nicolas Sainte-Cluque Liste divers gauche

NARBONNE en GRAND Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Nicolas Sainte-Cluque Programme de Nicolas Sainte-Cluque à Narbonne (NARBONNE en GRAND) Narbonne en Grand La liste Narbonne en Grand est une initiative citoyenne qui regroupe diverses forces politiques de gauche. Elle vise à rassembler les citoyens autour d'un projet commun pour améliorer la vie quotidienne à Narbonne. L'objectif est de gérer la ville de manière responsable sans augmenter les impôts locaux. Priorités de la ville La feuille de route pour les six prochaines années se concentre sur trois priorités : prendre soin, réparer et prévoir. Chaque priorité est accompagnée d'initiatives concrètes pour répondre aux besoins des Narbonnais. Ces actions visent à créer un environnement plus sûr, plus sain et plus agréable pour tous. Prendre soin des citoyens Prendre soin des citoyens implique la création d'un Centre de santé municipal et le déploiement de guichets de proximité. Cela inclut également la construction d'une cuisine centrale pour garantir des repas de qualité. Ces mesures visent à renforcer le bien-être et la qualité de vie des habitants. Prévoir l'avenir Prévoir l'avenir signifie anticiper les enjeux liés au climat et à l'économie. Cela inclut l'instauration d'un tarif progressif de l'eau et le renforcement des contrôles environnementaux. L'objectif est de rendre Narbonne plus durable et de favoriser une transition écologique efficace.

Nicolas Sainte-Cluque

Viviane Thivent

Bruno Brehon

Kaltoum El Hamdani

Pierre Rivet

Aude Charlier

Mafoud Berkane

Claude Ramond Mazaury

Olivier Lapeyre

Gisèle Naconaski

Sébastien Hameau

Sandrine Sirvent

Paul Rouffia

Christine Carlesso

Benoît Vandaele

Catherine Bossis

Renaud Laus

Laure Heinen

Patrick Castey

Amélie Petit Chazalon

Richard Sophys

Christine Arino

Didier Gaspar

Marie-Thérèse Tesniere

Michel Bascoul

Dominique Le Breton

Cyril Blanc

Karine Saïz

Théo Demenge

Maëva Rigole

Alexandre Le Boulch

Catherine Cazes Biral

Erwan Simiand-Buissonnet

Laure Serrano

Patrick Collet

Edanur Yaliniz

Olivier Carillo

Brigitte Borres

Christian Gastal

Annick Amans

Patrick Benenati

Marion Thiba

Yann Rudent

Maryse Arditi

Patrick François

Hélène Sandragné

Eric Andrieu

Bertrand Malquier Liste divers droite

Nouveau Narbonne 2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Bertrand Malquier Programme de Bertrand Malquier à Narbonne (Nouveau Narbonne 2026) Sécurité La sécurité est présentée comme une priorité essentielle pour les habitants de Narbonne. Le programme propose un renforcement des moyens de sécurité et une présence accrue sur le terrain. L'objectif est de garantir un cadre de vie paisible et de sanctionner les incivilités. Pouvoir d'achat Le pouvoir d'achat des familles est une préoccupation majeure dans le projet pour Narbonne. Des mesures concrètes sont envisagées, telles que le renforcement de la mutuelle communale et l'amélioration des transports. L'engagement est de protéger le budget des familles et d'assurer des services accessibles. Santé Le programme met l'accent sur l'accès aux soins pour tous les citoyens de Narbonne. Il prévoit de favoriser l'installation de jeunes médecins et de soutenir le développement de l'hôpital en centre-ville. L'objectif est de garantir des soins accessibles et de qualité pour la population. Cadre de vie La transformation du cadre de vie est une autre priorité du projet municipal pour Narbonne. Un grand plan de rénovation est proposé, incluant des améliorations de la voirie, de la propreté et de l'éclairage. L'initiative vise à créer un environnement plus agréable et durable pour les habitants.

Bertrand Malquier

Sylvie Alaux

Vincent Beylerian

Emma Bellotti

Sadek Boudiaf

Anhès Sauzel-Mary

Jean-Paul Cesar

Sophie Pelofy Pons

Yves Penet

Véronique Regis Brousson

Claude Lebessou

Evelyne Rapinat

Xavier Belart

Sylvie Cousin

Alain Vico

Sophie Courriere Calmon

Alexandre Guenfici

Florence Vitasse

Florian Robin

Cyrielle Bouisset

Julien Calmon

Sylvie Duez

Sylvain Vienne

Céline Fenateu

Jean-Michel Alvarez

Christine Bonnafous Auge

Guillaume Masson

Marie-Pierre Duin Moya

Rodolphe Sinfreu

Corinne Manfredi

Patrick Bardy

Coralie Malric

Alban Navarro

Aurélie Aguera

Vincenzo Giardina

Françoise de Cornelissen

Guillaume Garanchon

Anne-Marie Brette

Nicolas Boyer

Laure Goldstein

Alban Turpin

Aurore Brel

Olivier Diaz

Sandy Corsaletti

Jean-Claude Jules

Nadia Sadni

Pierrick Nova

Jean-Luc Maury Liste de La France insoumise

NARBONNE INSOUMISE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Luc Maury Programme de Jean-Luc Maury à Narbonne (NARBONNE INSOUMISE) Démocratie Communale Il est essentiel de redonner la parole aux habitants pour construire une véritable démocratie communale. Le Referendum d'Initiative Citoyenne (R.I.C) sera un outil clé pour impliquer les citoyens dans les décisions. De plus, des conseils de quartiers avec un budget participatif permettront d'assurer une transparence totale des décisions et des finances municipales. Accès au Logement L'accès au logement est une priorité face à la crise actuelle, avec 6000 demandes pour seulement 600 attributions par an. Les intérêts des élus actuels, souvent liés à l'immobilier, ne correspondent pas aux besoins des habitants. La construction de nouveaux logements sociaux et l'encadrement des loyers sont des mesures indispensables pour améliorer la situation. Emploi et Jeunesse Le chômage et la précarité touchent particulièrement la jeunesse de Narbonne, qui se voit contrainte de quitter la ville. La création d'un fonds public d'investissement et de prêts à taux zéro est prévue pour favoriser l'embauche dans divers secteurs. De plus, le soutien aux structures associatives locales sera renforcé pour offrir des solutions concrètes. Environnement et Égalité La gestion de l'eau et des ressources naturelles doit être repensée, notamment à travers un audit sur le monopole de Veolia. Des initiatives comme un tarif social de l'eau et la gratuité des transports en commun sont envisagées pour garantir l'accès à ces biens communs. Par ailleurs, un engagement fort pour l'égalité et la paix se traduira par des actions contre les discriminations et un soutien à la Palestine.

Jean-Luc Maury

Hedda Nouioua

Abdelkarim Ghambou

Josiane Regis

Ismail Kamçi

Nathalie Bernard

Djamel Oufaï

Zineb Echikr

Mario Laborde--Huchon

Virginie Durand

Christian Jacq

Cedryne Ayad

Samy Khellil

Saliha Tlemcani

Angel Schirru

Samira Ghambou

Alain Pairon

Morgane Campel

Ahmet Kamci

Katia Baeza

Hasan Hayri Gezici

Sandrine Farré

Alain Devevey

Najet Ben Driss

Andre Cariou

Malika Tlemcani

Yves Boutroue

Anissa Aït-Ikhlef

Omar Adam Bachir

Fatma Sahin

Arradi Ghambou

Annie Ollivier

Evrim Sahin

Birsen Bircan

Félix Joly

Marie-France Cabrera

Elmahdi Abbassi

Daniela Macian

Edip Sahin

Marie-Françoise Dumahu

Joel Boutroue

Carolina Oufaï

Dominique Senac

Monique Marty

Ahmed Ayad

Odile Pauchard

Laurent Fabas Liste divers gauche

NOUS SOMMES NARBONNE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Laurent Fabas Programme de Laurent Fabas à Narbonne (NOUS SOMMES NARBONNE) Démocratie Continue La démocratie est un processus quotidien qui implique l'information et la participation des citoyens. Un engagement éthique est proposé, avec des mesures contre les conflits d'intérêts et les violences. La création d'un média communal indépendant vise à garantir la transparence sur les décisions et le budget de la ville. Ville Apaisée et Sûre La tranquillité publique repose sur la présence humaine et des infrastructures adaptées. Des solutions telles que l'élargissement du Canal du Veyret sont envisagées pour protéger les habitations. La généralisation des continuités piétonnes et cyclables est également prévue pour améliorer la fluidité de la ville. Logement et Pouvoir d'Achat Garantir un accès à un logement décent et maîtriser les factures sont des priorités sociales. La ville prévoit d'acheter des terrains pour réduire le prix d'achat des logements. Des initiatives pour doubler la construction de logements abordables sont également envisagées pour soutenir les jeunes. Narbonne Carrefour du Midi Narbonne se positionne comme un centre régional pour créer des emplois et valoriser ses ressources locales. Le développement d'espaces professionnels reliés à Toulouse, Marseille et Barcelone est prévu pour stimuler l'économie. La mise en place de circuits courts et la valorisation de la culture locale sont également des axes de développement.

Laurent Fabas

Salima Kettal

Florent Coco

Virginie Rossard

Adam Maadan

Johana Hug

Fatih Kaya

Laure Montepini

Raphaël Zerouak

Isabelle Robert

Jean-Alexandre Mignot

Samia Bounif

Yan Gutierrez

Julie Demichelis

Yanis Buisson

Chana Berna

Yael Paupert-Flores

Camille Rameau

Abdallah Nouasria

Lisa-Marie Laïné

Regis Deutsch

Lolita Martin

Rayane Ourahmane

Nadia Saïdi

Lucas Blondel

Flavia Favorito

Mickael Chailloux

Lisa Coadou

Julien Dufaut

Yasmine Mostefaoui

Pierre Loiez

Ornella Kyr

Achraf El Jaafari

Martine Rouch

Chabane-Kamel Chougrani

Beatrice Estragues

Patrick Guebert

Audrey Lémery

Faël Bouyabene

Houria Zerrifi

François Lacort

Anne Latrille

Rabah Khodri

Dominique Favorito

Mourad Ou-Rabah

Monique Tricoire

Philippe Cazal

Alain Peyre Liste Reconquête !

À LA RECONQUÊTE! DE NARBONNE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Alain Peyre Programme de Alain Peyre à Narbonne (À LA RECONQUÊTE! DE NARBONNE) Rétablir l'autorité publique L'insécurité progresse et le sentiment d'abandon s'installe à Narbonne. Alain Peyre souhaite rétablir l’autorité et la tranquillité publique par une présence renforcée sur le terrain. Il prône une tolérance zéro face aux incivilités pour garantir la sécurité des habitants. Identité de Narbonne Alain Peyre veut défendre l’identité de Narbonne, qui possède une histoire, une culture et des traditions riches. Il considère que ces éléments ne doivent pas être effacés mais transmis aux générations futures. L'identité est pour lui un héritage à préserver et à valoriser. Soutien à l'économie locale Préparer l’avenir de Narbonne nécessite un soutien fort à l’économie locale. Alain Peyre s'engage à soutenir ceux qui produisent et travaillent dans la ville pour offrir des perspectives à la jeunesse. Il estime qu'un avenir solide repose sur l'économie réelle et l'ancrage local. Engagement municipal Alain Peyre se présente comme candidat à la mairie de Narbonne par attachement à sa ville et par refus du renoncement. Il souhaite conduire l’action municipale avec une équipe unie pour servir les intérêts des Narbonnaises et Narbonnais. Son engagement associatif lui permet de mettre en œuvre une action claire et ferme au service de la sécurité, de l'identité et de l'avenir de la ville.

Alain Peyre

Maimouna Sacko

Paul-Georges Laudet

Élisabeth Boutard

Bertrand Alric

Karene Uhling

Christophe Pillonel

Beatrice Sanz

Alain Pizzoglio

Drita Aslani

Aurélien Altarriba

Brigitte Prié

Frederico Capela Da Silva

Lynda Mallin

Florian Martinez

Virginie Dumas

Robert Rey

Béatrice Rucquoy

Laurent Martini

Émilie Haurée

Axel Delbourg

Fatia Mous

Manuel Lopez

Annick Bourgeaux

Jacques Quercy

Yolande Dechaux

Sébastien Ternisien

Sima-Nur Kocak

Édouard Patrac

Marta Lopez Casado

Nicolas Chambru

Sonia Flores

Tony Bustos

Lea Laffitte

Tom Mainvis

Lucette Fayard Pasquet

Patrice Seguela

Amanda Lopez

Patrick Maret

Jeannette Patrac

Jason Bustos-Jansana

Nathalie Patrach

Dylan Lopez

Gabrielle Alric

Jean Lopez

Samantha Lopez

Enzo Bustos-Jansana

Frederic Falcon Liste du Rassemblement National

UNE ÉNERGIE POUR NARBONNE ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Frederic Falcon Programme de Frederic Falcon à Narbonne (UNE ÉNERGIE POUR NARBONNE !) Candidature à la mairie Le candidat Frederic Falcon se présente aux élections municipales de Narbonne prévues les 15 et 22 mars 2026. Sa candidature s'inscrit dans un projet ambitieux visant à valoriser le potentiel de la ville. Il bénéficie du soutien de figures politiques comme Jordan Bardella et Marine Le Pen. Priorités pour Narbonne Parmi les priorités de Frederic Falcon, on trouve l'augmentation des effectifs de la Police Municipale et la réhabilitation du centre-ville. Il souhaite également moderniser les équipements sportifs et défendre le patrimoine culturel de la ville. Un plan d'action pour les seniors et une attention particulière à la santé sont également au programme. Alternance politique La candidature de Frederic Falcon s'inscrit dans une dynamique d'alternance politique pour les élections à venir. Il vise à mettre fin au "socialo-macronisme" et à rassembler les voix pour un changement significatif. Cette stratégie se projette également vers les élections présidentielles de 2027 et les élections départementales et régionales de 2028. Engagement citoyen Frederic Falcon appelle les citoyens de Narbonne à s'engager dans le processus électoral et à voter pour son projet. Il met en avant l'importance de la participation citoyenne pour dessiner l'avenir de la ville. Son message se veut mobilisateur et tourné vers l'action collective.