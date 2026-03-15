Résultat de l'élection municipale 2026 à Narbonne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Narbonne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Narbonne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Narbonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Narbonne
13:09 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Narbonne
Les résultats des précédentes municipales à Narbonne ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes, Didier Mouly (Divers droite) a fait la course en tête en récoltant 4 812 voix (34,63%). Sur la seconde marche, Nicolas Sainte-Cluque (Divers gauche) a engrangé 3 308 bulletins valides (23,81%). Nathalie Granier Calvet (Divers gauche) a suivi, avec 1 519 voix (10,93%). Un large écart. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Didier Mouly l'a finalement emporté avec 43,57% des bulletins, face à Nicolas Sainte-Cluque s'adjugeant 34,43% des électeurs et Viviane Thivent avec 1 863 électeurs (13,11%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Nicolas Sainte-Cluque a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 1 582 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Narbonne
Les municipales 2026 doivent permettre aux électeurs de Narbonne d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Consultez ci-dessous la liste des prétendants à Narbonne. A noter que les 39 bureaux de vote de l'agglomération de Narbonne ferment à 18 heures en prévision du dépouillement. Pour obtenir gratuitement les résultats du premier tour des élections à Narbonne dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Narbonne
|Tête de listeListe
|
Nicolas Sainte-Cluque
Liste divers gauche
NARBONNE en GRAND
|
|
Bertrand Malquier
Liste divers droite
Nouveau Narbonne 2026
|
|
Jean-Luc Maury
Liste de La France insoumise
NARBONNE INSOUMISE
|
|
Laurent Fabas
Liste divers gauche
NOUS SOMMES NARBONNE
|
|
Alain Peyre
Liste Reconquête !
À LA RECONQUÊTE! DE NARBONNE
|
|
Frederic Falcon
Liste du Rassemblement National
UNE ÉNERGIE POUR NARBONNE !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Mouly (33 élus) Nouveau narbonne 2020
|6 188
|43,57%
|
|Nicolas Sainte-Cluque (7 élus) Narbonne en commun
|4 890
|34,43%
|
|Viviane Thivent (3 élus) Les robin.e.s
|1 863
|13,11%
|
|Jean-François Daraud (2 élus) Rassemblement narbonnais
|1 261
|8,87%
|
|Participation au scrutin
|Narbonne
|Taux de participation
|37,64%
|Taux d'abstention
|62,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 698
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Mouly Nouveau narbonne 2020
|4 812
|34,63%
|Nicolas Sainte-Cluque Narbonne en commun
|3 308
|23,81%
|Nathalie Granier Calvet Narbonne génération citoyenne
|1 519
|10,93%
|Viviane Thivent Les robin.e.s
|1 465
|10,54%
|Jean-François Daraud Rassemblement narbonnais
|1 444
|10,39%
|David Granel Narbonne 21
|1 015
|7,30%
|Jordan Geoffrey Perello Narbonne unis
|176
|1,26%
|Nathalie Delvallez Narbonne, impulsion citoyenne
|154
|1,10%
|Participation au scrutin
|Narbonne
|Taux de participation
|37,36%
|Taux d'abstention
|62,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 595
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Mouly (33 élus) Nouveau narbonne 2014
|10 815
|45,19%
|
|Jacques Bascou (10 élus) J'aime narbonne
|10 486
|43,82%
|
|Jean-Marc Péréa (2 élus) Narbonne rassemblement bleu marine
|2 628
|10,98%
|
|Participation au scrutin
|Narbonne
|Taux de participation
|65,87%
|Taux d'abstention
|34,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,58%
|Nombre de votants
|25 077
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Bascou J'aime narbonne
|7 668
|33,66%
|Didier Mouly Nouveau narbonne 2014
|6 181
|27,13%
|Jean-Marc Péréa Narbonne rassemblement bleu marine
|3 255
|14,29%
|Frederic Pinet Un nouvel elan pour narbonne
|2 484
|10,90%
|Jean-Pierre Maisterra Narbonne a gauche
|1 621
|7,11%
|Bruno Constantin Narbonne , l'union en mouvement
|1 568
|6,88%
|Participation au scrutin
|Narbonne
|Taux de participation
|62,27%
|Taux d'abstention
|37,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,93%
|Nombre de votants
|23 709
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