Résultat de l'élection municipale 2026 à Narbonne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Narbonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Narbonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Narbonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Narbonne
11:51 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections à Narbonne la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Narbonne ont vu Bertrand Malquier (Divers droite) arriver en tête dimanche dernier avec 50,00 % des voix. Ensuite, Frederic Falcon (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 22,17 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Nicolas Sainte-Cluque, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Laurent Fabas, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 5,07 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul. Du côté de la mobilisation à Narbonne, le vote a enregistré une participation de 54,78 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Narbonne
Le deuxième tour des élections municipales à Narbonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nicolas Sainte-Cluque
Liste divers gauche
NARBONNE en GRAND
|
|
Bertrand Malquier
Liste divers droite
Nouveau Narbonne 2026
|
|
Frederic Falcon
Liste du Rassemblement National
UNE ÉNERGIE POUR NARBONNE !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Narbonne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand MALQUIER (Ballotage) Nouveau Narbonne 2026
|10 739
|50,00%
|Frederic FALCON (Ballotage) UNE ÉNERGIE POUR NARBONNE !
|4 762
|22,17%
|Nicolas SAINTE-CLUQUE (Ballotage) NARBONNE en GRAND
|3 705
|17,25%
|Laurent FABAS NOUS SOMMES NARBONNE
|1 089
|5,07%
|Jean-Luc MAURY NARBONNE INSOUMISE
|841
|3,92%
|Alain PEYRE À LA RECONQUÊTE! DE NARBONNE
|343
|1,60%
|Participation au scrutin
|Narbonne
|Taux de participation
|54,78%
|Taux d'abstention
|45,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Nombre de votants
|22 091
Source : ministère de l’Intérieur
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