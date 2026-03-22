Résultat de l'élection municipale 2026 à Narbonne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Narbonne

Le deuxième tour des élections municipales à Narbonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nicolas Sainte-Cluque
Nicolas Sainte-Cluque Liste divers gauche
NARBONNE en GRAND
  • Nicolas Sainte-Cluque
  • Viviane Thivent
  • Bruno Brehon
  • Kaltoum El Hamdani
  • Pierre Rivet
  • Aude Charlier
  • Mafoud Berkane
  • Claude Ramond Mazaury
  • Olivier Lapeyre
  • Gisèle Naconaski
  • Sébastien Hameau
  • Sandrine Sirvent
  • Paul Rouffia
  • Christine Carlesso
  • Benoît Vandaele
  • Catherine Bossis
  • Renaud Laus
  • Laure Heinen
  • Patrick Castey
  • Amélie Petit Chazalon
  • Richard Sophys
  • Christine Arino
  • Didier Gaspar
  • Marie-Thérèse Tesniere
  • Michel Bascoul
  • Dominique Le Breton
  • Cyril Blanc
  • Karine Saïz
  • Théo Demenge
  • Maëva Rigole
  • Alexandre Le Boulch
  • Catherine Cazes Biral
  • Erwan Simiand-Buissonnet
  • Laure Serrano
  • Patrick Collet
  • Edanur Yaliniz
  • Olivier Carillo
  • Brigitte Borres
  • Christian Gastal
  • Annick Amans
  • Patrick Benenati
  • Marion Thiba
  • Yann Rudent
  • Maryse Arditi
  • Patrick François
  • Hélène Sandragné
  • Eric Andrieu
Bertrand Malquier
Bertrand Malquier Liste divers droite
Nouveau Narbonne 2026
  • Bertrand Malquier
  • Sylvie Alaux
  • Vincent Beylerian
  • Emma Bellotti
  • Sadek Boudiaf
  • Anhès Sauzel-Mary
  • Jean-Paul Cesar
  • Sophie Pelofy Pons
  • Yves Penet
  • Véronique Regis Brousson
  • Claude Lebessou
  • Evelyne Rapinat
  • Xavier Belart
  • Sylvie Cousin
  • Alain Vico
  • Sophie Courriere Calmon
  • Alexandre Guenfici
  • Florence Vitasse
  • Florian Robin
  • Cyrielle Bouisset
  • Julien Calmon
  • Sylvie Duez
  • Sylvain Vienne
  • Céline Fenateu
  • Jean-Michel Alvarez
  • Christine Bonnafous Auge
  • Guillaume Masson
  • Marie-Pierre Duin Moya
  • Rodolphe Sinfreu
  • Corinne Manfredi
  • Patrick Bardy
  • Coralie Malric
  • Alban Navarro
  • Aurélie Aguera
  • Vincenzo Giardina
  • Françoise de Cornelissen
  • Guillaume Garanchon
  • Anne-Marie Brette
  • Nicolas Boyer
  • Laure Goldstein
  • Alban Turpin
  • Aurore Brel
  • Olivier Diaz
  • Sandy Corsaletti
  • Jean-Claude Jules
  • Nadia Sadni
  • Pierrick Nova
Frederic Falcon
Frederic Falcon Liste du Rassemblement National
UNE ÉNERGIE POUR NARBONNE !
  • Frederic Falcon
  • Corinne Luque
  • Christian Chesnel
  • Sandrine Panizzutti
  • Texxy Rame
  • Hélène Herzog
  • Sébastien Maury
  • Marie-France Pellegrin-Trublin
  • François Peter
  • Chrystel Diana
  • Thierry Pibouleau
  • Nathalie Poupard
  • Éric Erhart
  • Sarah Martel
  • Charles-Sébastien Mercier
  • Camille Borniche
  • David Arias
  • Audrey Fleury
  • Didier Joye
  • Isabelle Fernandes Amorim
  • Thierry Souquet
  • Dominique Tourné-Lafont
  • Mattéo Pichonnier
  • Carole Calas
  • Michael Dhyon
  • Martine Loison
  • Arnaud Linares
  • Pascale Garcia
  • Pierre-Adrien Michel
  • Cathy Oger
  • Sébastien Comabella
  • Catherine Baissat
  • Bernard Diana
  • Anne-Marie Fornet
  • Jean-Marc Bosch
  • Danielle Lebret
  • Aymeric Nicolle
  • Monique Hugues
  • René Raso
  • Julie Ripert
  • Francis Rousselot
  • Monique Pellegrin Trublin
  • Auguste Casanova
  • Anne-Marie Annas
  • Michel Vergnes
  • Denise Guillon
  • René Cols

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Narbonne

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand MALQUIER
Bertrand MALQUIER (Ballotage) Nouveau Narbonne 2026 		10 739 50,00%
Frederic FALCON
Frederic FALCON (Ballotage) UNE ÉNERGIE POUR NARBONNE ! 		4 762 22,17%
Nicolas SAINTE-CLUQUE
Nicolas SAINTE-CLUQUE (Ballotage) NARBONNE en GRAND 		3 705 17,25%
Laurent FABAS
Laurent FABAS NOUS SOMMES NARBONNE 		1 089 5,07%
Jean-Luc MAURY
Jean-Luc MAURY NARBONNE INSOUMISE 		841 3,92%
Alain PEYRE
Alain PEYRE À LA RECONQUÊTE! DE NARBONNE 		343 1,60%
Participation au scrutin Narbonne
Taux de participation 54,78%
Taux d'abstention 45,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 22 091

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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