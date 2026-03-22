Résultat de l'élection municipale 2026 à Narbonne : les résultats du 2e tour

Programme de Nicolas Sainte-Cluque à Narbonne (NARBONNE en GRAND)

Engagement citoyen

La liste Narbonne en Grand se positionne comme une alternative pour les Narbonnaises et Narbonnais, en mettant l'accent sur l'écoute et l'implication des citoyens. L'importance de la participation électorale est soulignée, avec un appel à ceux qui ne se reconnaissent pas dans les choix actuels. L'objectif est de construire une ville plus juste, solidaire et démocratique, en mobilisant les voix de tous.

Services de proximité

Le programme propose la création d'un Centre de santé municipal pour garantir l'accès aux soins et la rénovation de la Maison Médicale de Garde. Des quais de proximité et des espaces de vie seront développés pour favoriser la convivialité dans les quartiers. Une cuisine centrale municipale est également envisagée pour offrir des repas de qualité tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.

Sécurité et confiance

La sécurité des citoyens est une priorité, avec la mise en place d'éducateurs de rue et d'une police municipale de proximité. Des mesures pour renforcer la police nationale sont proposées afin de lutter contre les violences et les conflits de voisinage. Un plan pluriannuel de rénovation des infrastructures est également prévu pour améliorer la sécurité et l'accessibilité dans tous les quartiers.

Transition écologique

Le programme met l'accent sur la nécessité de préparer l'avenir face aux enjeux climatiques et économiques. Des initiatives comme un tarif progressif de l'eau et le renforcement de la police de l'environnement sont envisagées pour améliorer la qualité de vie. L'objectif est de faire de Narbonne un pôle d'économie verte, tout en rendant la ville plus agréable et vivable pour tous.