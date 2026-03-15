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19:18 - Narrosse et municipales : démographie, économie et choix électoraux Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Narrosse, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 3 331 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 286 entreprises attestent une économie prospère. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,61% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 193 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 7,63%, Narrosse est un exemple de multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 49,00% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 493,88 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour conclure, Narrosse incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Narrosse ? Le RN n'était pas officiellement en lice lors de la dernière élection municipale à Narrosse il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 24,07% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 41,39% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 17,94% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Narrosse comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 30,92% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 34,86% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 40,57% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Narrosse avant 2026 Pour cette élection municipale, la mobilisation des votants à Narrosse sera fondamentale dans l'issue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 34,17 % lors des municipales de 2020, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux, l'épidémie de Covid-19 ayant impacté fortement l'événement. Les municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un moment où les Français se mobilisent le plus souvent. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 79,25 % de participation dans la ville (contre une abstention à 20,75 %). La mobilisation atteignait quant à elle 54,07 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 70,60 %, contre seulement 51,28 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune assez participative par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Narrosse : retour sur le vote de l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Narrosse portaient leur choix sur Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) avec 34,86% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Lionel Causse (Ensemble !), avec 59,43%. Les Européennes avant la dissolution à Narrosse avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,92%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 18,36% des votes. Le panorama politique de Narrosse a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Narrosse ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Narrosse était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,29% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 24,07%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en donnant 58,61% pour Emmanuel Macron, contre 41,39% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Narrosse plébiscitaient Lionel Causse (Ensemble !) avec 35,03% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,57%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Narrosse un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Les impôts à Narrosse : une dynamique stable depuis 2020 Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Narrosse entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 14,41 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 24 500 euros, loin des 500 370 € perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Narrosse a évolué pour se fixer à près de 39,18 % en 2024 (contre 20,21 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Narrosse a atteint 652 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 599 € relevés en 2020.

11:59 - Gérard Le Bail vainqueur de la dernière élection municipale à Narrosse Analyser les scores de la dernière élection municipale à Narrosse peut s'avérer éclairant. Seule en lice, la liste menée par Gérard Le Bail a naturellement rassemblé 100,00% des soutiens dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Narrosse, cet équilibre pose les bases. Un mandat après ce scrutin sans réelle concurrence, l'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs. Un indice est sans doute donné dans la liste officielle des candidats.