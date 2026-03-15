Résultat municipale 2026 à Narrosse (40180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Narrosse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Narrosse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Narrosse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bérengère SABOURAULT
Bérengère SABOURAULT (18 élus) Narrosse, unis pour avancer 		934 56,85%
  • Bérengère SABOURAULT
  • Jean-Jacques GABOULEAUD
  • Christine CASTAY
  • Raphaël ROSSONI
  • Catherine DARRECAMP
  • Guilhem IRLANDES
  • Delphine RAVET
  • Guy HONTANG
  • Nicole BARCELO
  • Marc TARBOURIECH
  • Elise AVOUAC
  • Dominique MUCCI
  • Danièle DUCOURNAU
  • Simon MARLIANGEAS
  • Céline GONÇALVES
  • Franck TRUFFY
  • Nathalie MAYS
  • Serge BELESTIN
Pierre DESCLAUX
Pierre DESCLAUX (5 élus) Un nouvel élan pour Narrosse 		709 43,15%
  • Pierre DESCLAUX
  • Isabelle PLAGNES
  • Florian DUROU
  • Magali DAUCHEZ MOULÈRE
  • Valentin DELUCQ
Participation au scrutin Narrosse
Taux de participation 60,98%
Taux d'abstention 39,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 1 700

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Landes ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Landes. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Narrosse