Résultat municipale 2026 à Naucelles (15250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Naucelles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Naucelles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Naucelles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian POULHES
Christian POULHES (15 élus) AVEC VOUS POUR NAUCELLES 		721 59,78%
  • Christian POULHES
  • Evelyne LADRAS
  • Michel ARRESTIER
  • Marielle DENISE
  • Bernard CHALIER
  • Christine TOUZY
  • Paul MARTINS
  • Morgane ROCHE
  • Cédric LASMARTRES
  • Marie-Hélène JONCHERE
  • Michel MARCHE
  • Marion ROQUES
  • Bertrand CLAUX
  • Sophie FROMENT RAMAYE
  • Jean BESSIERE
Gilbert NUMITOR
Gilbert NUMITOR (4 élus) NAUCELLES, L'AVENIR ENSEMBLE 		485 40,22%
  • Gilbert NUMITOR
  • Laurence MALLET
  • Frédéric CHARBONNEL
  • Marie-Christine LAGRIFFOUL
Participation au scrutin Naucelles
Taux de participation 71,45%
Taux d'abstention 28,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 1 231

Source : ministère de l’Intérieur

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