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19:16 - Naucelles : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la ville de Naucelles, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des municipales ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,35% de plus de 75 ans. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (88,00%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1277 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,94%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,15%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Naucelles mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,57% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Naucelles Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Naucelles il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 22,15% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 39,93% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 11,79% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Naucelles comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 32,32% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 32,29% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 35,77% lors du vote final.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Naucelles aux municipales ? Pour rappel, l'abstention atteignait 41,80 % à Naucelles lors de la dernière municipale (en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le coronavirus faisait planer une ombre sur l'événement. Rappelons que les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français participent le plus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 18,98 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 48,00 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 25,37 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,80 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent in fine le profil d'une zone globalement épargnée par l'abstention face aux moyennes nationales. En ce jour d'élection municipale 2026 à Naucelles, cette donnée sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Comment Naucelles a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Naucelles. Le scrutin des Européennes de 2024 à Naucelles avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,32%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 15,89% des suffrages. Vincent Descoeur (Divers droite) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Naucelles après la dissolution avec 37,10%. Dorothée Gallais (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 32,29%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Vincent Descoeur culminant à 64,23% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Dans la commune, les électeurs ont marqué les esprits lors des derniers scrutins nationaux Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Naucelles accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 31,37%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 22,15%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,07% pour Emmanuel Macron, contre 39,93% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Naucelles soutenaient en priorité Vincent Descoeur (LR) avec 40,09% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,10%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Naucelles une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté la fiscalité à Naucelles ? À Naucelles, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 15,37 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 23 690 €, marquant une forte baisse face aux 356 700 euros perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Naucelles atteint désormais un peu plus de 44,69 % en 2024 (contre 21,13 % en 2020). Ce taux est à replacer dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 % (en progression de 1,2 point depuis 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Naucelles s'est établi à 784 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 636 € relevés en 2020.

11:59 - L'élection municipale de 2020 à Naucelles : un résultat scellé dès le premier tour Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par le verdict du dernier scrutin municipal à Naucelles. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Christian Poulhes a devancé tous ses rivaux en recueillant 60,26% des suffrages. Sur la seconde marche, Albert Linard a recueilli 39,73% des voix. Cette victoire écrasante de Christian Poulhes a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à Naucelles, cette dynamique pose les bases. Faire basculer une majorité si large représentera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.