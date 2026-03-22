Résultat municipale 2026 à Nauroy (02420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nauroy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nauroy, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nauroy [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis CAIRE (11 élus) Redynamisons Nauroy
|145
|38,87%
|
|Romaric TOURNEUX (2 élus) Nauroy avec vous
|117
|31,37%
|
|Astrid GAJENSKI (2 élus) Ensemble faisons revivre Nauroy
|111
|29,76%
|
|Participation au scrutin
|Nauroy
|Taux de participation
|72,43%
|Taux d'abstention
|27,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Nombre de votants
|381
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Nauroy - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis CAIRE (Ballotage) Redynamisons Nauroy
|132
|37,08%
|Romaric TOURNEUX (Ballotage) Nauroy avec vous
|115
|32,30%
|Astrid GAJENSKI (Ballotage) Ensemble faisons revivre Nauroy
|109
|30,62%
|Participation au scrutin
|Nauroy
|Taux de participation
|69,39%
|Taux d'abstention
|30,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Nombre de votants
|365
Election municipale 2026 à Nauroy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nauroy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nauroy.
L'actu des élections municipales 2026 à Nauroy
18:33 - Avant et après la dissolution, comment Nauroy a-t-elle voté ?
Lors des législatives de juin 2024, les votants de Nauroy accordaient leurs suffrages à Philippe Torre (Rassemblement National) avec 53,80% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Philippe Torre culminant à 56,29% des votes dans la commune. Les Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Nauroy avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (51,98%), avec en deuxième position la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy qui s'était arrogée 9,69% des suffrages. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc confirmé que Nauroy restait à l'époque une terre de droite nationaliste.
15:57 - Le résultat de la dernière municipale à Nauroy
Les résultats des dernières élections municipales à Nauroy ont offert un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Précisons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, avec la possibilité de panacher. 15 sièges ont été pourvus au premier tour. Jean-Louis Caire a recueilli le plus grand nombre de suffrages avec 61,60% des voix. En deuxième position, Fabrice Chenot a obtenu 60,06% des bulletins valides. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Nauroy, ces équilibres si spécifiques aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. Depuis une refonte du mode de scrutin, il convient cependant de noter que l'élection par liste s'est généralisée dans les communes de moins de 1 000 habitants, empêchant désormais les candidatures isolées.
13:58 - Qui sont les candidats à Nauroy pour le 2e tour de l'élection ?
Ce 22 mars, les électeurs doivent donc départager Astrid Gajenski, Jean-Louis Caire et Romaric Tourneux, d'après les listes des candidats pour le deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. À 18 heures, le bureau de vote de Nauroy ferme ses portes.
11:59 - Jean-Louis Caire et Romaric Tourneux aux premières places la semaine dernière
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Nauroy dimanche dernier, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 30,61 %. Au terme de ce vote, c'est Jean-Louis Caire qui s'est arrogé la première place avec 37,08 % des suffrages exprimés. À sa suite, Romaric Tourneux a pris la position de dauphin avec 32,30 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Astrid Gajenski a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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