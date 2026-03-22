Résultat municipale 2026 à Nauroy (02420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nauroy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nauroy, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nauroy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis CAIRE
Jean-Louis CAIRE (11 élus) Redynamisons Nauroy 		145 38,87%
  • Jean-Louis CAIRE
  • Monique PRIOUX
  • Adrien BRILLANT
  • Huguette ROUTIER
  • Frédéric ROBERT-MEUNIER
  • Nathalie DOLLE
  • Arnaud GANAYE
  • Marion PETIT
  • Alain MARTY
  • Eurydice LEGRANGE
  • Pierre AMMEUX
Romaric TOURNEUX
Romaric TOURNEUX (2 élus) Nauroy avec vous 		117 31,37%
  • Romaric TOURNEUX
  • Murielle BAS CASTIER
Astrid GAJENSKI
Astrid GAJENSKI (2 élus) Ensemble faisons revivre Nauroy 		111 29,76%
  • Astrid GAJENSKI
  • Christophe DROULEZ
Participation au scrutin Nauroy
Taux de participation 72,43%
Taux d'abstention 27,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 381

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Nauroy - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis CAIRE
Jean-Louis CAIRE (Ballotage) Redynamisons Nauroy 		132 37,08%
Romaric TOURNEUX
Romaric TOURNEUX (Ballotage) Nauroy avec vous 		115 32,30%
Astrid GAJENSKI
Astrid GAJENSKI (Ballotage) Ensemble faisons revivre Nauroy 		109 30,62%
Participation au scrutin Nauroy
Taux de participation 69,39%
Taux d'abstention 30,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 365

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