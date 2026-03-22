Résultat de l'élection municipale 2026 à Nay : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nay.
L'actu des élections municipales 2026 à Nay
11:44 - Les résultats du premier tour de l'élection à Nay
Les élections municipales 2026 à Nay ont vu Monique Triep-Capdeville terminer en tête dimanche dernier avec 41,18 % des bulletins valides. Ensuite, Jean-Pierre Bonnassiolle s'est classé deuxième avec 25,82 %. Le match a nettement tourné à l'avantage de la leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Alain Dequidt pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, François Escalé a obtenu 9,39 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier. Du côté de la mobilisation à Nay, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 39,42 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nay
Le deuxième tour des élections municipales à Nay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Monique Triep-Capdeville
Divers
POUR NAY, TOUS UNIS
|
|
Jean-Pierre Bonnassiolle
Divers
NAY, UNE VILLE POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nay
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Monique TRIEP-CAPDEVILLE (Ballotage) POUR NAY, TOUS UNIS
|579
|41,18%
|Jean-Pierre BONNASSIOLLE (Ballotage) NAY, UNE VILLE POUR TOUS
|363
|25,82%
|Alain DEQUIDT (Ballotage) NAY A COEUR
|332
|23,61%
|François ESCALÉ DE L'AUDACE POUR NAY
|132
|9,39%
|Participation au scrutin
|Nay
|Taux de participation
|60,58%
|Taux d'abstention
|39,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,16%
|Nombre de votants
|1 483
Source : ministère de l’Intérieur
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