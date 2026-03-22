Résultat de l'élection municipale 2026 à Nay : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nay

Le deuxième tour des élections municipales à Nay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Monique Triep-Capdeville
Monique Triep-Capdeville Divers
POUR NAY, TOUS UNIS
  • Monique Triep-Capdeville
  • Guy Chabrout
  • Marina Maurin
  • Daniel Bonnassiolle
  • Martine Villacampa
  • Yves Changeat
  • Véronique Brumaud
  • Philippe Bourdaa
  • Martine Gouaillard
  • Joël Dubourthoumieu
  • Mélie Lamblin
  • Pascal Duprey
  • Elianne Lemagnen
  • Henri Larras
  • Corinne Leuridan
  • Stéphane Milani
  • Marie-Antoinette Tisiot
  • Enzo Rocca
  • Véronique Changeat
  • Jean-Louis Besse
  • Charlotte Lizard
  • Laurent Salles
  • Marie-Christine Vandeputte
Jean-Pierre Bonnassiolle
Jean-Pierre Bonnassiolle Divers
NAY, UNE VILLE POUR TOUS
  • Jean-Pierre Bonnassiolle
  • Myriam Weiss
  • Jean-Pierre Philippe
  • Isabelle Arribe
  • Alain Dequidt
  • Isabelle Fitas
  • Guillaume André
  • Isabelle Lanouguere
  • François Escalé
  • Sylvie Girard
  • Jean François Meurant
  • Pascale Durand
  • André Guigay
  • Christèle Stuyk
  • Gabin Cassaro
  • Fabienne Pous
  • Benjamin Saurat
  • Michelle Puech
  • Christophe Berit-Debat
  • Pauline Gouby
  • Antoine Garrido
  • Brigitte Castagné
  • Jean-Louis Cardeillat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nay

Tête de listeListe Voix % des voix
Monique TRIEP-CAPDEVILLE
Monique TRIEP-CAPDEVILLE (Ballotage) POUR NAY, TOUS UNIS 		579 41,18%
Jean-Pierre BONNASSIOLLE
Jean-Pierre BONNASSIOLLE (Ballotage) NAY, UNE VILLE POUR TOUS 		363 25,82%
Alain DEQUIDT
Alain DEQUIDT (Ballotage) NAY A COEUR 		332 23,61%
François ESCALÉ
François ESCALÉ DE L'AUDACE POUR NAY 		132 9,39%
Participation au scrutin Nay
Taux de participation 60,58%
Taux d'abstention 39,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Nombre de votants 1 483

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Pyrénées-Atlantiques ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Pyrénées-Atlantiques. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Nay

En savoir plus sur Nay