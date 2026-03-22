Résultat municipale 2026 à Nazelles-Négron (37530) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nazelles-Négron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nazelles-Négron, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nazelles-Négron [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fernando FIGUEIREDO (19 élus) NAZELLES-NEGRON, LISTE CITOYENNE
|672
|36,15%
|
|Claudine DALLET (4 élus) UN NOUVEL AVENIR POUR NAZELLES-NÉGRON
|618
|33,24%
|
|Franck FOUGERON (2 élus) NAZELLES - NEGRON EN MIEUX
|299
|16,08%
|
|Dominique BERDON (2 élus) Ambitions Citoyennes pour Nazelles-Négron
|270
|14,52%
|
|Participation au scrutin
|Nazelles-Négron
|Taux de participation
|62,21%
|Taux d'abstention
|37,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|1 913
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Nazelles-Négron - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fernando FIGUEIREDO (Ballotage) NAZELLES-NEGRON, LISTE CITOYENNE
|550
|30,04%
|Claudine DALLET (Ballotage) UN NOUVEL AVENIR POUR NAZELLES-NÉGRON
|524
|28,62%
|Dominique BERDON (Ballotage) Ambitions Citoyennes pour Nazelles-Négron
|404
|22,06%
|Franck FOUGERON (Ballotage) NAZELLES - NEGRON EN MIEUX
|353
|19,28%
|Participation au scrutin
|Nazelles-Négron
|Taux de participation
|61,59%
|Taux d'abstention
|38,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Nombre de votants
|1 894
Election municipale 2026 à Nazelles-Négron [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nazelles-Négron sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nazelles-Négron.
L'actu des élections municipales 2026 à Nazelles-Négron
18:38 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Nazelles-Négron
La physionomie politique de Nazelles-Négron a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste. Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Nazelles-Négron avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,81% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Nazelles-Négron plébiscitaient ensuite Corine Fougeron (Rassemblement National) avec 40,29% au premier tour. Mais c'est finalement Daniel Labaronne (Majorité présidentielle) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 55,46% des suffrages exprimés.
15:57 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Nazelles-Négron
À Nazelles-Négron, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour à l'époque, Richard Chatellier (La République en marche) a fait la course en tête en récoltant 754 soutiens (54,01%). Deuxième, Christophe Ahuir (Divers gauche) a rassemblé 32,23% des votes. Le podium a été complété par Corine Fougeron (Union du centre), réunissant 13,75% des électeurs. Ce triomphe au premier tour du candidat La République en marche a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Nazelles-Négron, cette dynamique pose les bases. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Nazelles-Négron pour le 2e tour ?
La bataille électorale a donc une suite ce dimanche, avec Franck Fougeron, à la tête de "Nazelles - Negron En Mieux", la liste "Ambitions Citoyennes Pour Nazelles-Négron" emmenée par Dominique Berdon, Fernando Figueiredo et sa liste "Nazelles-Negron, La Liste Citoyenne" et la liste "Un Nouvel Avenir Pour Nazelles-Négron" emmenée par Claudine Dallet, selon les candidatures au deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. L'horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de Nazelles-Négron a été fixé à 18 heures.
11:59 - Résultat indécis entre Fernando Figueiredo et Claudine Dallet
Pour le premier tour des élections municipales à Nazelles-Négron, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 38,41 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Fernando Figueiredo (Divers gauche) qui s'est placé en première position avec 30,04 % des bulletins valides. Ensuite, Claudine Dallet (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 28,62 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 22,06 %, Dominique Berdon, étiqueté Divers gauche, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Franck Fougeron, avec la nuance Divers droite, a rassemblé 19,28 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
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