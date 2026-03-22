Résultat municipale 2026 à Nazelles-Négron (37530) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nazelles-Négron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nazelles-Négron, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nazelles-Négron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fernando FIGUEIREDO
Fernando FIGUEIREDO (19 élus) NAZELLES-NEGRON, LISTE CITOYENNE 		672 36,15%
  • Fernando FIGUEIREDO
  • Aurore MICHEL
  • Damien AVRIL
  • Elodie MARTIN-SANTACRUZ
  • Francois BERTRAND
  • Sylvie BREUSSIN
  • Jerôme VERRIER
  • Sonia PAREUX
  • Lionel TRAVE
  • Fabienne LACÔTE
  • Savinien LOPEZ
  • Marcelle HUE
  • Benjamin BOUCHER
  • Catherine BODIER
  • Christophe GUYON
  • Elise LE FUR
  • Yannick MOREAU
  • Aline FRESNEAU
  • Franck PERROT
Claudine DALLET
Claudine DALLET (4 élus) UN NOUVEL AVENIR POUR NAZELLES-NÉGRON 		618 33,24%
  • Claudine DALLET
  • Patrick BIALES
  • Karine FLAGELLE
  • Pascal AUGRAIN
Franck FOUGERON
Franck FOUGERON (2 élus) NAZELLES - NEGRON EN MIEUX 		299 16,08%
  • Franck FOUGERON
  • Nathalie GUYON
Dominique BERDON
Dominique BERDON (2 élus) Ambitions Citoyennes pour Nazelles-Négron 		270 14,52%
  • Dominique BERDON
  • Claire EVENO
Participation au scrutin Nazelles-Négron
Taux de participation 62,21%
Taux d'abstention 37,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 1 913

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Nazelles-Négron - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fernando FIGUEIREDO
Fernando FIGUEIREDO (Ballotage) NAZELLES-NEGRON, LISTE CITOYENNE 		550 30,04%
Claudine DALLET
Claudine DALLET (Ballotage) UN NOUVEL AVENIR POUR NAZELLES-NÉGRON 		524 28,62%
Dominique BERDON
Dominique BERDON (Ballotage) Ambitions Citoyennes pour Nazelles-Négron 		404 22,06%
Franck FOUGERON
Franck FOUGERON (Ballotage) NAZELLES - NEGRON EN MIEUX 		353 19,28%
Participation au scrutin Nazelles-Négron
Taux de participation 61,59%
Taux d'abstention 38,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 1 894

Villes voisines de Nazelles-Négron

En savoir plus sur Nazelles-Négron