Résultat de l'élection municipale 2026 à Neauphle-le-Château : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Neauphle-le-Château [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Neauphle-le-Château sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Neauphle-le-Château.
L'actu des élections municipales 2026 à Neauphle-le-Château
11:46 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Neauphle-le-Château
A l'ouverture de l'élection municipale à Neauphle-le-Château, le rendez-vous a mobilisé 62,79 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Sandrine Kesler qui a pris la pole position en s'adjugeant 37,88 % des voix. Derrière, Elisabeth Sandjivy a pris la position de dauphine avec 35,22 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Georges Ichkanian s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Neauphle-le-Château
Le deuxième tour des élections municipales à Neauphle-le-Château a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sandrine Kesler
Divers
OUI A NEAUPHLE
|
|
Georges Ichkanian
Divers
La voix des Neauphléens
|
|
Elisabeth Sandjivy
Divers
AGIR ENSEMBLE POUR NEAUPHLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Neauphle-le-Château
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandrine KESLER (Ballotage) OUI A NEAUPHLE
|569
|37,88%
|Elisabeth SANDJIVY (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR NEAUPHLE
|529
|35,22%
|Georges ICHKANIAN (Ballotage) La voix des Neauphléens
|404
|26,90%
|Participation au scrutin
|Neauphle-le-Château
|Taux de participation
|62,79%
|Taux d'abstention
|37,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|1 527
Source : ministère de l’Intérieur
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