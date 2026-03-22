Résultat de l'élection municipale 2026 à Neauphle-le-Château : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Neauphle-le-Château

Le deuxième tour des élections municipales à Neauphle-le-Château a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sandrine Kesler
Sandrine Kesler Divers
OUI A NEAUPHLE
  • Sandrine Kesler
  • Vincent Cutte
  • Daniela Calvar
  • Marc Leroy
  • Chantal Le Nepvou de Carfort
  • Stephane Cissé
  • Alix Dauguet
  • Laurent Treboz Genestier
  • Sara Cecconi
  • Raphael Haas
  • Nohemi Medina
  • Nicolas Maubert
  • Brigite Da Cunha
  • Stephane Robinson
  • Magali Martin
  • Ioan Gherghel
  • Colette Noël
  • José Castro Cunha
  • Magali Valette
  • Ezra Petronio
  • Fanja Rakotomamonjy
  • Bruno Fernandes
  • Elisabeth Eon
Georges Ichkanian
Georges Ichkanian Divers
La voix des Neauphléens
  • Georges Ichkanian
  • Claire Heintz
  • Pierre Benoit-Godet
  • Agnès Cordonnier
  • Pascal Hoerner
  • Diana Buzila
  • Xavier Gonzalez
  • Christelle Dias Ferreira
  • Pascal Vigneron
  • Mireille Ginet
  • Gilles Tremelot
  • Céline Paoli
  • Patrice Marceau
  • Anne Sanda Thevenin
  • Frédéric Thiedey
  • Mylène Charrier
  • Serge Zaccardelli
  • Floriane Delauve
  • Stéphane Coudray
  • Patricia Serre
  • Philippe Bergaud
  • Anaïs Onestas
  • Christophe Ferrer
  • Isabelle Levaray
  • Guy Perrot
Elisabeth Sandjivy
Elisabeth Sandjivy Divers
AGIR ENSEMBLE POUR NEAUPHLE
  • Elisabeth Sandjivy
  • Benoit Pouyet
  • Emmanuelle Coeuret
  • Stephen Charlieu
  • Sylvie Bara
  • Bruno Cauquil
  • Anne-Lyse Leblond
  • Jonathan Kastner
  • Sandrine Maes
  • Jean-Daniel Mesnil
  • Emma Brou
  • Yves Battaglia
  • Nathalie Tartrat
  • Eric Le Ray
  • Severine Picard
  • Olivier Charrier
  • Clara Sion Saunier
  • Sylvain Seyres
  • Annick Venant
  • Karim Laoudi
  • Cecile Girard
  • Jean-Pierre Simoulin
  • Elodie Kloj
  • Jimmy Vignelles
  • Cerise Rolin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Neauphle-le-Château

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine KESLER
Sandrine KESLER (Ballotage) OUI A NEAUPHLE 		569 37,88%
Elisabeth SANDJIVY
Elisabeth SANDJIVY (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR NEAUPHLE 		529 35,22%
Georges ICHKANIAN
Georges ICHKANIAN (Ballotage) La voix des Neauphléens 		404 26,90%
Participation au scrutin Neauphle-le-Château
Taux de participation 62,79%
Taux d'abstention 37,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 1 527

Source : ministère de l’Intérieur

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