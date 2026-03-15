Résultat municipale 2026 à Neauphle-le-Château (78640) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neauphle-le-Château a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neauphle-le-Château, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neauphle-le-Château [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine KESLER
Sandrine KESLER OUI A NEAUPHLE 		569 37,88%
Elisabeth SANDJIVY
Elisabeth SANDJIVY AGIR ENSEMBLE POUR NEAUPHLE 		529 35,22%
Georges ICHKANIAN
Georges ICHKANIAN La voix des Neauphléens 		404 26,90%
Participation au scrutin Neauphle-le-Château
Taux de participation 62,79%
Taux d'abstention 37,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 1 527

Source : ministère de l’Intérieur

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