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19:20 - Élections municipales à Neauphle-le-Château : un éclairage démographique Dans les rues de Neauphle-le-Château, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 34,93% de cadres supérieurs pour 3 295 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 333 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (86,00%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les 185 résidents étrangers, représentant 5,61% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 4 082 euros par mois, la commune ambitionne un avenir prospère. En résumé, à Neauphle-le-Château, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Rassemblement national à Neauphle-le-Château : les chiffres récents Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Neauphle-le-Château il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 14,32% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,35% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 12,78% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Neauphle-le-Château comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 23,14% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 27,19% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 27,52% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Neauphle-le-Château Dans le cadre des municipales de 2026 à Neauphle-le-Château, l'abstention jouera un rôle déterminant sur les résultats. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 57,79 % pour le premier tour des élections il y a six ans, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que le pays était touché par la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 17,13 % des habitants en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 39,11 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 23,99 %, loin des 45,31 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une zone où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales.

15:59 - Le vote de Neauphle-le-Château nettement ancré à gauche il y a deux ans Lors des dernières européennes, le podium à Neauphle-le-Château s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,14%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,17%) et Raphaël Glucksmann (16,35%). Les élections législatives à Neauphle-le-Château près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Karl Olive (Ensemble !) à l'avant de la course avec 44,19% au premier tour, devant Jean-Louis Mettelet (Rassemblement National) avec 27,19%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Karl Olive culminant à 50,15% des votes dans la localité. L'orientation des électeurs de Neauphle-le-Château a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée dès lors comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Neauphle-le-Château lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Neauphle-le-Château comme un fief de la majorité présidentielle. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Neauphle-le-Château accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 39,20%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 16,90%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 73,65% pour Emmanuel Macron, contre 26,35% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Neauphle-le-Château plébiscitaient Karl Olive (Ensemble !) avec 41,77% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,55%.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan en matière de fiscalité pour la maire de Neauphle-le-Château ? À Neauphle-le-Château, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 9,29 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville près de 66 200 euros. Un montant loin des quelque 755 300 euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Neauphle-le-Château atteint désormais 24,78 % en 2024 (contre 13,20 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Neauphle-le-Château a représenté 945 euros en 2024 contre 844 euros en début de mandat.

11:59 - Elisabeth Sandjivy gagnante des dernières municipales à Neauphle-le-Château À Neauphle-le-Château, les résultats des municipales de 2020 se sont avérés riches d'enseignements sur le paysage politique local. Dès le premier tour de scrutin, Elisabeth Sandjivy a pris les commandes en obtenant 567 bulletins (61,23%). À sa poursuite, Agnès Cordonnier a capté 38,76% des voix. Cette victoire au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Neauphle-le-Château, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, le bloc minoritaire devra améliorer grandement le résultat, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.