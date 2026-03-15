Résultat municipale 2026 à Neauphle-le-Vieux (78640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neauphle-le-Vieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neauphle-le-Vieux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neauphle-le-Vieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denise PLANCHON
Denise PLANCHON (12 élus) FIERS DE NOTRE VILLAGE 		284 54,41%
  • Denise PLANCHON
  • David LAVENANT
  • Francoise ROUDIER
  • Jerome MOUQUET
  • Magali DESDOITS
  • Bernard HYNAUX
  • Lydie PASQUIERS
  • Eric CHARLES
  • Agathe GANET
  • Rodolphe PETRIS
  • Martine FANGUIN
  • Paulo MENDES
Corinne HAUSER
Corinne HAUSER (3 élus) ENSEMBLE POUR DEMAIN 		238 45,59%
  • Corinne HAUSER
  • François ESNOL-FEUGEAS
  • Cécile GAULIER-FANFAN
Participation au scrutin Neauphle-le-Vieux
Taux de participation 72,97%
Taux d'abstention 27,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 529

Source : ministère de l’Intérieur

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