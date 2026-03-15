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19:20 - Neauphle-le-Vieux : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant le bureau de vote de Neauphle-le-Vieux, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 42,80% de cadres pour 924 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. Ses 75 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (85,19%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 17,59% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,10% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1079,72 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Neauphle-le-Vieux contribue à construire l'avenir de la France.

17:57 - Rassemblement national à Neauphle-le-Vieux : les données clés Le RN n'était pas représenté à la dernière municipale à Neauphle-le-Vieux en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 12,85% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 27,05% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 9,13% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Neauphle-le-Vieux comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 22,25% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 26,16% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,95% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Neauphle-le-Vieux ? Lors des municipales de 2020 à Neauphle-le-Vieux, l'abstention était évaluée à 56,00 % au premier round, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé de nombreux électeurs. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est ainsi arrêté à 13,01 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 35,68 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 19,24 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 33,80 % d'abstention. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville apparaît donc sensiblement comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour ces municipales 2026, cette contingence à Neauphle-le-Vieux sera en tout cas primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Neauphle-le-Vieux : retour sur la dernière année électorale en date Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Karl Olive (Ensemble !) en pole position avec 47,85% au premier tour, devant Jean-Louis Mettelet (Rassemblement National) avec 26,16%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Karl Olive culminant à 53,54% des votes dans la commune. Les élections européennes avant la dissolution à Neauphle-le-Vieux avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,25%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 21,81% des voix. Le paysage politique de Neauphle-le-Vieux a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Neauphle-le-Vieux : rappel des résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Neauphle-le-Vieux accordaient leurs suffrages à Karl Olive (Ensemble !) avec 34,66% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Karl Olive virant de nouveau en tête avec 67,22% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Neauphle-le-Vieux quelques semaines plus tôt était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 36,27% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 13,38%. Le duel final se soldait finalement par un score de 72,95% pour Emmanuel Macron, contre 27,05% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Neauphle-le-Vieux une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité stable à Neauphle-le-Vieux En ce qui concerne la fiscalité locale de Neauphle-le-Vieux, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 918 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 931 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 25,00 % en 2024 (contre 12,89 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un panorama national où la moyenne tourne autour de 40 % (soit + 1,2 point depuis 2020). Cette augmentation est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 16 000 euros en 2024. Un total bien loin des 209 080 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 11,13 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Neauphle-le-Vieux Quels enseignements tirer de l'issue des dernières élections municipales à Neauphle-le-Vieux ? Précisons que cette élection s'est tenue sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles, et la possibilité pour les votants de choisir plusieurs noms. 15 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Lydie Pasquiers a obtenu la première place avec 255 bulletins (98,07%). En deuxième position, Jean-Luc Roger a rassemblé 254 voix (97,69%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors des municipales 2026 à Neauphle-le-Vieux, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local si particulier. Il faut toutefois souligner que le mode de scrutin individuel n'a plus cours depuis une réforme du mode de scrutin.