En direct

19:20 - Élections à Nègrepelisse : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de Nègrepelisse peuvent-ils influencer le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 119 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,83%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 101 €/mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2784 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,77%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,38%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Nègrepelisse mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,81% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Nègrepelisse : des scrutins marqués par la poussée RN Le RN ne pesait que marginalement lors des municipales à Nègrepelisse en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 34,42% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 56,56% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 29,25% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le RN arrachait 41,02% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 41,70% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 44,59% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il achèvera sa course en tête avec 51,99% le dimanche suivant et la victoire de Brigitte Bareges.

16:58 - La commune de Nègrepelisse plutôt mobilisée lors des élections Lors des municipales de 2020, la participation à Nègrepelisse s'était établie à 49,42 % lors du premier tour, une proportion assez classique, représentant 1 904 votants alors que le coronavirus planait sur l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été rapporté à 78,14 %. Même si les dynamiques changent en fonction du type de scrutin, les législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. La mobilisation aux législatives, chiffrée quant à elle à 49,73 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 68,14 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 54,06 %. Avec du recul, le territoire apparaît in fine comme une contrée assez participative. En ce jour de municipales à Nègrepelisse, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Nègrepelisse a-t-elle voté ? Le paysage politique de Nègrepelisse a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine. Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Nègrepelisse avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (41,70%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 15,56% des suffrages. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Nègrepelisse portaient leur choix sur Brigitte Bareges (Union de l'extrême droite) avec 44,59% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Brigitte Bareges culminant à 51,99% des voix dans la commune.

14:57 - Nègrepelisse affichait un équilibre complexe lors des dernières élections Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Nègrepelisse plébiscitaient Valérie Rabault (Nupes) avec 43,00% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,98%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Nègrepelisse accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 34,42%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 19,43%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,56% pour Marine Le Pen, contre 43,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Nègrepelisse comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Zoom sur l'évolution de la fiscalité locale à Nègrepelisse Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Nègrepelisse, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 19,31 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 117 200 euros la même année. Une somme bien en-dessous des 1,06849 million d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Nègrepelisse atteint désormais 57,62 % en 2024 (contre 28,69 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Nègrepelisse a représenté 937 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 766 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Nègrepelisse Les forces politiques en présence restent façonnées par le résultat des dernières municipales en date à Nègrepelisse. Au soir du premier tour, Morgan Tellier (Divers gauche) a terminé en tête en obtenant 47,81% des bulletins. En deuxième position, Christophe Beaufils (Divers) a recueilli 28,87% des voix. Ce delta conséquent donnait suite à un avantage clair après le 1er round. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Morgan Tellier l'a finalement emporté avec 1 228 suffrages (63,79%), face à Yann Cambon qui a obtenu 36,20% des électeurs. La hiérarchie a été respectée, le fossé se creusant pour offrir un résultat indiscutable. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement profité du report de votes des partisans des listes de gauche éjectées au premier tour, récupérant 352 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp adverse est dans l'obligation d'attirer les suffrages qui ont manqué ce dimanche soir dès le premier tour, pendant que la municipalité en place veillera à empêcher toute union de ses adversaires.