Résultat municipale 2026 à Nègrepelisse (82800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nègrepelisse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nègrepelisse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nègrepelisse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Morgan TELLIER
Morgan TELLIER (24 élus) BIEN VIVRE A NEGREPELISSE 		1 606 60,83%
  • Morgan TELLIER
  • Katie PLANCHENAULT
  • Jean-François CAMASSES
  • Marie-Paule PELLEGRIN
  • Célestin PARIS
  • Elodie COMBRET
  • Amédée DOMENECH
  • Laurence VERDIER
  • Philippe DONNADIEU
  • Emma CABAYE
  • Clément BORDES
  • Karine DEVOS
  • Nicolas VEAUGELIN
  • Françoise TERRASSIER
  • Laurent DELPECH
  • Edwige LAGARRIGUE
  • Alain MARCUZZO
  • Véronique MONTIEL
  • Jean BALAT
  • Michèle BRESOLI
  • Pierre GAVIN
  • Sandrine TERRAL
  • Hervé BLANCOU
  • Audrey RAUJOL
Yann CAMBON
Yann CAMBON (5 élus) Nouvel Elan pour Nègrepelisse 		1 034 39,17%
  • Yann CAMBON
  • Brigitte SIRVAIN
  • Christophe BEAUFILS
  • Julie POLATO
  • Claude ANGELERI
Participation au scrutin Nègrepelisse
Taux de participation 65,15%
Taux d'abstention 34,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 2 714

Source : ministère de l’Intérieur

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