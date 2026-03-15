Résultat de l'élection municipale 2026 à Nemours : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nemours

Tête de listeListe
Volkan Algül
Volkan Algül Liste divers centre
Nemours autrement
  • Volkan Algül
  • Michelle Herrmann
  • Dominique Dupré
  • Sylvie Durieu
  • Cyriaque Tardy
  • Muriel Louis
  • Marc Noviant
  • Bérénice Herbline
  • Abdelhamid Badis
  • Nathalie Binjamin
  • Gilles Lambert
  • Sandrine Pion
  • Luis Rodrigues
  • Davina Bannis
  • Mario Lopes Ferreira
  • Laure Courbey
  • Walid Khezri
  • Kenza Talig
  • Cédric Amorim
  • Sabrina Arfaoui
  • Teddy Vancauwenberghe
  • Aline Beaudeux
  • Jonathan Cabreira
  • Cécile Piveteau
  • Philippe Comby
  • Tatiana Kokhanovsky
  • Loïc Boschi
  • Isabelle Demargne
  • Mathieu Grieux
  • Véronique Delasalle
  • Chaker El Mekki
  • Maria Do Sameiro Palmeira Dos Santos
  • Edouard Mabanza
Emmanuelle Givers
Emmanuelle Givers Liste de La France insoumise
NEMOURS EN COMMUN
  • Emmanuelle Givers
  • Josselin Favennec
  • Khadija Bertino
  • Renaud Hamard
  • Alex Neukirch
  • François Quéré
  • Fidéline Seigle
  • Daniel Bossé
  • Ghislaine Perrault
  • Rhani Eutamene
  • Alexandra Loreau
  • Fateh Boussaffa
  • Théodora Makayavone
  • Stéphane Berthy
  • Élise Rotellini
  • Stéphane Aguettant
  • Véronique Martinez
  • Fermin Monreal Urrutia
  • Isabel Dralet
  • Michel Dralet
  • Chantal Walaszezyk
  • Antoine Mermet
  • Catherine Carteau
  • Tao Douay
  • Anne-Lise Meurier
  • Philippe Casero
  • Émilie Caie
  • Stéphane Zabouri
  • Jeanne-Hélène de Reparaz
  • Christian Savy
  • Axelle Fernandes
  • Mathieu Mareau
  • Barbara Crane Savy
  • Denis Balbastre
  • Véronique Furlan
Valérie Lacroute
Valérie Lacroute Liste des Républicains
Nemours Toujours !
  • Valérie Lacroute
  • Steve Arnould
  • Florence Marcandella
  • Bernard Cozic
  • Nathalie Petitdidier
  • Patrick Gouret
  • Charlotte Vaillot
  • Gilles Kinderf
  • Odile Bourdin
  • Abderraouf Braik
  • Sylvie Radzimski
  • Christian Lajarriges
  • Sophie Delaroche
  • Daniel Helfrich
  • Natacha Sergent
  • Christophe Guimbard
  • Paule Quinton
  • Louis-Ferdinand Lemelle
  • Iris Marcandella Ravanne
  • Gilbert Pavie
  • Elodie Tariket
  • Grégory Villeneuve
  • Sol-Angel Boente
  • Symphorien Gnahore
  • France Rebelo
  • Bernard Lavenant
  • Constance Nivoit
  • Cédric Guyon
  • Barbara Plasse
  • Yann Garé
  • Elise Apostel
  • Pierre-Alexandre Lobet
  • Laurence Fevin
  • Christophe Mendes
  • Nicole Dufour
Françoise Inkimo
Françoise Inkimo Liste d'extrême-gauche
DEFENSE DES TRAVAILLEURS, DES JEUNES ET DES RETRAITES
  • Françoise Inkimo
  • Jacques Aurigny
  • Thérèse Glorieux
  • Damien Trembleau
  • Patricia Grimeau
  • Sébastien Durand
  • Martine Aurigny
  • Hassen Samaali
  • Linsay Chemin
  • Jean Brice
  • Suélène Landre
  • Jean Miamoutima
  • Mbombo Lussambo
  • Manuel Capitao Patrao
  • Rosa Junqueira
  • Boris Kahn
  • Malika Belaidi
  • Allan Hoarau
  • Célya Sampaïo
  • Pascal Belliot
  • Liliane Guidez
  • Mostéfa Belaidi
  • Candice Api-Nkuaya
  • Vincent Daniello
  • Béatrice Troquet
  • Franck Ferreol-Ragotin
  • Alexandra Pollet
  • Stéphane Triguel
  • Laetitia Da Costa
  • Yann Georgel
  • Nathalie Leroy
  • Fouad Midia
  • Ursule Ngoy Bouma
Ségolène Idouaouk
Ségolène Idouaouk Liste divers gauche
NEMOURS RÉSONNE
  • Ségolène Idouaouk
  • Ahamada Mfoihaya
  • Suzy Ponlevé
  • Adjé Degni
  • Marie-Michelle Gougnon
  • Florent Badet
  • Amina Ali Abdallah
  • Philippe Laudy
  • Kelly Lasson
  • Julien Ramaugé
  • Gisèle Lopes
  • Chaker Ben Hamida
  • Sixtine Ponlevé
  • Valy Sidibé
  • Frédérique Berry
  • Emmanuel Djoukouehi
  • Claire Liguidi
  • Adam Mfoihaya
  • Marie-Christine Madec
  • Bazoumana Sylla
  • Leyla Sidibé
  • Badroudine Ali Abdallah
  • Anissa Bouali
  • Raphaël Mofu
  • Myad Ali
  • Marc Sabella
  • Nadjeda Ali
  • Lukengo Mofu
  • Sylviane Journeau
  • Jean-Luc Nubul
  • Afiavi Acotossoude
  • Stéphane Martinet
  • Amélia Mfoihaya

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie Lacroute
Valérie Lacroute (27 élus) Nemours toujours ! 		1 291 57,07%
  • Valérie Lacroute
  • Bernard Cozic
  • Florence Marcandella
  • Daniel Catalan
  • Annie Durieux
  • Nicolas Paolillo
  • Nathalie Petitdidier
  • Philippe Roux
  • Anne-Isabelle Paroissien
  • Frédéric Baury-Sailly
  • Charlotte Vaillot
  • Volkan Algul
  • Elodie Labe
  • Ziraute Bouhennicha
  • Kheira Merabet
  • Gilles Kinderf
  • Paule Quinton
  • Daniel Helfrich
  • Odile Havet
  • Brice Lambert
  • Sylvie Radzimski
  • Noé Sultan
  • Sylvie Pirou
  • Guillaume Cazauran
  • Elodie Tariket
  • Josselin Adam
  • Sophie Delaroche
Brigitte Commaille
Brigitte Commaille (4 élus) Avec vous pour nemours 		560 24,75%
  • Brigitte Commaille
  • Christian Brunet
  • Anne-Marie Marchand
  • Christian Danquigny
Aboudou Zaabay
Aboudou Zaabay (2 élus) Nemours vert, notre avenir 		290 12,82%
  • Aboudou Zaabay
  • Hortense Garand
Jacques Aurigny
Jacques Aurigny Liste ouvrière d'unité 		121 5,34%
Participation au scrutin Nemours
Taux de participation 33,55%
Taux d'abstention 66,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 367

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie Lacroute
Valérie Lacroute (29 élus) Agir pour l'avenir de nemours 		2 401 66,88%
  • Valérie Lacroute
  • Bernard Cozic
  • Brigitte Commaille
  • Philippe Roux
  • Michelle Herrmann
  • Gérard Joue
  • Laurence Blaudeau
  • Daniel Villaume
  • Patricia Larrey
  • Pascal Aujard
  • Anne-Marie Marchand
  • Volkan Algul
  • Nacira Latreche
  • Jean-Pierre Gerbier
  • Anne-Isabelle Paroissien
  • Daniel Helfrich
  • Nathalie Petitdidier
  • Christian Brunet
  • Annie Durieux
  • Frédéric Baury Sailly
  • Martine Jacob
  • Claude Mainguin
  • Véronique Rinaudo
  • Nicolas Paolillo
  • Fabienne Plieu-Sevin
  • Michel Sottieaux
  • Marcelle Bayenana
  • Dominique Bouvier
  • Evelyne Delaroche
Jean-Marc Champniers
Jean-Marc Champniers (2 élus) Nouveau cap nemours 2014 		507 14,12%
  • Jean-Marc Champniers
  • Catherine Lobry
Khadija Bertino
Khadija Bertino (1 élu) A nemours, l'humain d'abord ! 		397 11,05%
  • Khadija Bertino
Aboudou Zaabay
Aboudou Zaabay (1 élu) Vivre ensemble a nemours 		285 7,93%
  • Aboudou Zaabay
Participation au scrutin Nemours
Taux de participation 53,55%
Taux d'abstention 46,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,37%
Nombre de votants 3 754

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