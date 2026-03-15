Résultat de l'élection municipale 2026 à Nemours : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nemours [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Nemours sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nemours.
L'actu des élections municipales 2026 à Nemours
13:09 - Le résultat des dernières élections à Nemours
À Nemours, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. À l'occasion de la première consultation électorale, Valérie Lacroute (Les Républicains) a pris la première place en totalisant 1 291 voix (57,07%). Sur la seconde marche, Brigitte Commaille (Divers droite) a engrangé 560 voix (24,75%). Ce triomphe au premier tour de la candidate Les Républicains a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Nemours, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Journée électorale à Nemours : les horaires des 7 bureaux de vote
Le premier tour des municipales 2026 se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires de l'ensemble des communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche a été publiée ci-dessous. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Nemours. La publication des résultats du premier tour à Nemours s'effectuera ici dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nemours
|Tête de listeListe
|
Volkan Algül
Liste divers centre
Nemours autrement
|
|
Emmanuelle Givers
Liste de La France insoumise
NEMOURS EN COMMUN
|
|
Valérie Lacroute
Liste des Républicains
Nemours Toujours !
|
|
Françoise Inkimo
Liste d'extrême-gauche
DEFENSE DES TRAVAILLEURS, DES JEUNES ET DES RETRAITES
|
|
Ségolène Idouaouk
Liste divers gauche
NEMOURS RÉSONNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valérie Lacroute (27 élus) Nemours toujours !
|1 291
|57,07%
|
|Brigitte Commaille (4 élus) Avec vous pour nemours
|560
|24,75%
|
|Aboudou Zaabay (2 élus) Nemours vert, notre avenir
|290
|12,82%
|
|Jacques Aurigny Liste ouvrière d'unité
|121
|5,34%
|Participation au scrutin
|Nemours
|Taux de participation
|33,55%
|Taux d'abstention
|66,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 367
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valérie Lacroute (29 élus) Agir pour l'avenir de nemours
|2 401
|66,88%
|
|Jean-Marc Champniers (2 élus) Nouveau cap nemours 2014
|507
|14,12%
|
|Khadija Bertino (1 élu) A nemours, l'humain d'abord !
|397
|11,05%
|
|Aboudou Zaabay (1 élu) Vivre ensemble a nemours
|285
|7,93%
|
|Participation au scrutin
|Nemours
|Taux de participation
|53,55%
|Taux d'abstention
|46,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,37%
|Nombre de votants
|3 754
Villes voisines de Nemours
- Nemours (77140)
- Ecole primaire à Nemours
- Maternités à Nemours
- Crèches et garderies à Nemours
- Classement des collèges à Nemours
- Salaires à Nemours
- Impôts à Nemours
- Dette et budget de Nemours
- Climat et historique météo de Nemours
- Accidents à Nemours
- Délinquance à Nemours
- Inondations à Nemours
- Nombre de médecins à Nemours
- Pollution à Nemours
- Entreprises à Nemours
- Prix immobilier à Nemours