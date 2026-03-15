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19:21 - Comment la composition démographique de Nemours façonne les résultats électoraux ? A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Nemours foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 13 118 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 827 entreprises, Nemours permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (65,74%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La population étrangère de 2 313 personnes (17,63%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 136 €/an, la ville dévoile un taux de chômage de 18,98%, annonçant une situation économique fragile. À Nemours, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Nemours Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Nemours en 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 24,63% des voix lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,92% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 19,75% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Nemours comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,32% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 34,39% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 39,61% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Nemours ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Nemours, le premier round des élections municipales avait vu 33,55 % des inscrits venir aux urnes dans la commune, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux, la pandémie du coronavirus ayant frappé de plein fouet l'événement. S'agissant de choisir leur maire, les municipales restent pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se mobilisent en masse. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 4 808 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 69,42 % de participation. Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais les législatives de 2022 et de 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 40,21 % (47,51 % en France), avant de bondir à 59,85 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient attiré 43,30 % des électeurs. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le portrait d'une contrée assez peu mobilisée par rapport au reste de la France. En marge des élections municipales 2026, le degré de la participation agira en définitive sur les résultats de Nemours.

15:59 - Nemours : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans Les élections européennes du printemps 2024 à Nemours avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,32%), devant Manon Aubry qui avait obtenu 17,00% des voix. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Nour Benaïssa Watbot (Union de la gauche) en pole position avec 34,76% au premier tour, devant Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) avec 34,39%. Au second tour, c'est en revanche Frédéric Valletoux (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 60,39% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Nemours a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone penchant fortement à gauche, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Nemours il y a 4 ans ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Nemours accordaient leurs suffrages à Marie-Pierre Molina (Nupes) avec 28,79% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie-Pierre Molina virant de nouveau en tête avec 51,90% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Nemours qui s'était déroulée en amont plaçait Jean-Luc Mélenchon en pole position avec 29,48% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 24,63%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,08% pour Emmanuel Macron, contre 45,92% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Nemours s'inscrit comme une commune très ancrée à gauche.

12:58 - Impôts à Nemours : un enjeu central pour 2026 Pour ce qui est des contributions locales à Nemours, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à 1 055 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 899 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 46,87 % en 2024 (contre environ 28,87 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 186 630 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 2,26089 millions d'euros (2 260 890 € très exactement) récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,95 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Nemours À Nemours, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. À l'occasion de la première consultation électorale, Valérie Lacroute (Les Républicains) a pris la première place en totalisant 1 291 voix (57,07%). Sur la seconde marche, Brigitte Commaille (Divers droite) a engrangé 560 voix (24,75%). Ce triomphe au premier tour de la candidate Les Républicains a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Nemours, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.