Résultat municipale 2026 à Nemours (77140) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Nemours. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Nemours, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nemours [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Valérie LACROUTE
Valérie LACROUTE Nemours Toujours ! 		1 498 55,17%
Volkan ALGÜL
Volkan ALGÜL Nemours autrement 		732 26,96%
Emmanuelle GIVERS
Emmanuelle GIVERS NEMOURS EN COMMUN 		244 8,99%
Ségolène IDOUAOUK
Ségolène IDOUAOUK NEMOURS RÉSONNE 		191 7,03%
Françoise INKIMO
Françoise INKIMO DEFENSE DES TRAVAILLEURS, DES JEUNES ET DES RETRAITES 		50 1,84%
Participation au scrutin Nemours Partiels *
Taux de participation 56,19%
Taux d'abstention 43,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 2 784

* Résultats partiels sur 71% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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