Résultat municipale 2026 à Néoules (83136) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Néoules a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Néoules, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Néoules [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie ABOUDARAM
Sophie ABOUDARAM (18 élus) VIVRE NEOULES ENSEMBLE 		891 57,67%
  • Sophie ABOUDARAM
  • Christophe LACOMBE
  • Nicole LEBON
  • Patrick GUARINOS
  • Karine BILLAULT
  • Mikaël SCHNEIDER
  • Laurence GASSIER
  • Jacques OLES
  • Laurène PEREZ
  • Clément SIMON
  • Daphné YETERIAN
  • Kevin MARTIN
  • Françoise BERTHOLET
  • Fouad ABBAOUI
  • Charlotte PARTOUCHE
  • Christian TRIVERO
  • Isabelle GATTI
  • Jean Daniel WIDMAIER
Fabien COLOMBAN
Fabien COLOMBAN (5 élus) POUR NEOULES 		654 42,33%
  • Fabien COLOMBAN
  • Émilie CLÉMENT
  • Guillaume BERNARDEAU
  • Mireille GALIZIA
  • Rodolphe HUBERT
Participation au scrutin Néoules
Taux de participation 60,76%
Taux d'abstention 39,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 1 592

Source : ministère de l’Intérieur

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