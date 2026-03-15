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19:20 - Néoules : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Néoules, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des municipales. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 18,57% des résidents sont des enfants, et 7,58% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2 519 euros/mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1764 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,21%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,28%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Néoules mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 13,83% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Néoules Le parti à la flamme était absent à la dernière municipale à Néoules il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 32,37% des voix lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 59,12% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 31,79% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste réunissait 54,41% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 44,14% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 52,48% pour le parti nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Les électeurs de Néoules très mobilisés lors des scrutins En 2020, la participation à Néoules s'était dressée jusqu'à 38,04 % lors du premier tour, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que le pays était frappé par l'épidémie de Covid. Soulignons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 75,72 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 55,35 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 69,53 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 48,14 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une localité civiquement engagée en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de ces élections municipales à Néoules, cette réalité jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Comment Néoules a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Frank Giletti (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections législatives à Néoules suite à la dissolution en 2024 avec 52,48%. Fabrice Albert (Union des Démocrates et Indépendants) suivait à la deuxième place avec 19,93%. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs immédiate sans nécessiter de second tour dans la circonscription. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Néoules s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,14%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (12,66%) et Valérie Hayer (11,29%). Une confirmation très claire des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Néoules : ce qu'il faut analyser Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Néoules privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (32,37%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 22,76%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,12% pour Marine Le Pen, contre 40,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Néoules accordaient leurs suffrages à Frank Giletti (RN) avec 31,79% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,41%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Néoules s'affirme comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Les impôts locaux à Néoules, un thème de campagne ? Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Néoules entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 11,17 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de près de 92 800 euros environ, contre 577 470 € engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Néoules a évolué pour se fixer à 34,87 % en 2024 (contre 17,20 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Néoules s'est chiffrée à 1 022 euros en 2024 (contre 825 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Néoules ? À Néoules, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. Sans aucune opposition, 'Neoules,une passion commune' a naturellement rassemblé 100,00% des soutiens dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Néoules, ce décor constitue un point de départ particulier. Le défi lors de ces nouvelles élections municipales sera de voir si une réelle opposition arrive à se constituer face à cette hégémonie. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats.