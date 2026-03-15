Résultat municipale 2026 à Néris-les-Bains (03310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Néris-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Néris-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Néris-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Annie PETITPEZ
Annie PETITPEZ (15 élus) NERIS: DYNAMISME ET AVENIR 		621 51,28%
  • Annie PETITPEZ
  • Jean-Pierre SOUPIZET
  • Laurence CHICOIS
  • Alexandre GERMAIN
  • Hélène WOLFS
  • Christophe JARDOUX
  • Sandrine POURTAIN
  • Henri AUBRET
  • Alice BERGA
  • Denis TOUSSAINT
  • Sabine TINDILIERE
  • Bernard MARTIN
  • Véronique MORIN
  • Gérard DUTOIS
  • Brigitte SALLI
Patrice DAFFY
Patrice DAFFY (3 élus) NÉRIS-LES-BAINS, Une Alternative pour Demain 		367 30,31%
  • Patrice DAFFY
  • Marie-Hélène DEVAUD
  • Ludovic RUAUX
Philippe CHATEL
Philippe CHATEL (1 élu) Ensemble Néris 		223 18,41%
  • Philippe CHATEL
Participation au scrutin Néris-les-Bains
Taux de participation 67,71%
Taux d'abstention 32,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Nombre de votants 1 294

Source : ministère de l’Intérieur

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