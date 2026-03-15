Résultat municipale 2026 à Néris-les-Bains (03310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Néris-les-Bains [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Néris-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Néris-les-Bains, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Néris-les-Bains [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Annie PETITPEZ (15 élus) NERIS: DYNAMISME ET AVENIR
|621
|51,28%
|
|Patrice DAFFY (3 élus) NÉRIS-LES-BAINS, Une Alternative pour Demain
|367
|30,31%
|
|Philippe CHATEL (1 élu) Ensemble Néris
|223
|18,41%
|
|Participation au scrutin
|Néris-les-Bains
|Taux de participation
|67,71%
|Taux d'abstention
|32,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,32%
|Nombre de votants
|1 294
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Néris-les-Bains [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Néris-les-Bains en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Néris-les-Bains
19:16 - Les enjeux locaux de Néris-les-Bains : tour d'horizon démographique
Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Néris-les-Bains comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 441 habitants répartis dans 1 992 logements, cette ville présente une densité de 74 hab/km². Avec 214 entreprises, Néris-les-Bains est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 12,54% des résidents sont des enfants, et 35,57% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 40,31% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 10,84%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 531 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Néris-les-Bains montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.
17:57 - La commune de Néris-les-Bains penche vers le RN
Le mouvement nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière élection municipale à Néris-les-Bains il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 19,35% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 39,29% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 13,43% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme sécurisait 51,08% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 29,70% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 28,14% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 36,00% le dimanche suivant.
16:58 - Néris-les-Bains : 52,49 % de votants aux dernières municipales
La mobilisation de l'électorat de Néris-les-Bains sera, à la fin de la journée, une clé pour ces municipales. La mobilisation atteignait 52,49 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un score notable) alors que le rendez-vous avait lieu en pleine épidémie de Covid-19. Avec la présidentielle, les municipales restent en effet le scrutin où les électeurs votent le plus massivement pour choisir leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 1 487 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 76,45 % de participation. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 55,58 % au premier tour en 2022 à 69,83 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 55,76 % (51,49 % au national). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent in fine le profil d'une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Néris-les-Bains
Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Jorys Bovet (Rassemblement National) en pole position avec 28,14% au premier tour, devant Romain Lefebvre (Les Républicains) avec 26,02%. Au second tour, c'est en revanche Romain Lefebvre (Les Républicains) qui a raflé la mise avec 38,96% des suffrages exprimés. Le rendez-vous électoral des Européennes quelques semaines plus tôt à Néris-les-Bains avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,70%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 19,57% des suffrages. La préférence des électeurs de Néris-les-Bains a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.
14:57 - À Néris-les-Bains, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour le centre-droit
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Néris-les-Bains plébiscitaient Laurence Vanceunebrock (Ensemble !) avec 21,57% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jorys Bovet (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,08% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Néris-les-Bains privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (31,38%), devançant ainsi Marine Le Pen avec 19,35%. Lors de la finale de l'élection à Néris-les-Bains, les électeurs accordaient 60,71% pour Emmanuel Macron, contre 39,29% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Néris-les-Bains une ville acquise au bloc central.
12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Néris-les-Bains
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Néris-les-Bains, la taxe d'habitation a affiché un taux à 24,65 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 194 040 €. Une somme loin des 1 146 040 € perçus en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Néris-les-Bains atteint désormais un peu moins de 49,18 % en 2024 (contre 26,31 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Néris-les-Bains s'est établi à 1 558 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 418 € quatre ans auparavant.
11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Néris-les-Bains ?
Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore à ce jour façonnés par l'issue des dernières municipales en date à Néris-les-Bains. Dès le premier tour, Alain Chapy a pris les commandes en obtenant 509 suffrages (54,14%). À sa poursuite, Patrice Daffy a obtenu 303 bulletins valides (32,23%). Ce triomphe au premier tour de Alain Chapy a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Néris-les-Bains, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Néris-les-Bains ont lieu aujourd'hui
Les 2 bureaux de vote de la commune de Néris-les-Bains fermeront leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Néris-les-Bains sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les six années à venir. En comparaison, les dernières municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de coronavirus. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
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