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19:16 - Les enjeux locaux de Néris-les-Bains : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Néris-les-Bains comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 441 habitants répartis dans 1 992 logements, cette ville présente une densité de 74 hab/km². Avec 214 entreprises, Néris-les-Bains est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 12,54% des résidents sont des enfants, et 35,57% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 40,31% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 10,84%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 531 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Néris-les-Bains montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.

17:57 - La commune de Néris-les-Bains penche vers le RN Le mouvement nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière élection municipale à Néris-les-Bains il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 19,35% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 39,29% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 13,43% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme sécurisait 51,08% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 29,70% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 28,14% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 36,00% le dimanche suivant.

16:58 - Néris-les-Bains : 52,49 % de votants aux dernières municipales La mobilisation de l'électorat de Néris-les-Bains sera, à la fin de la journée, une clé pour ces municipales. La mobilisation atteignait 52,49 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un score notable) alors que le rendez-vous avait lieu en pleine épidémie de Covid-19. Avec la présidentielle, les municipales restent en effet le scrutin où les électeurs votent le plus massivement pour choisir leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 1 487 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 76,45 % de participation. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 55,58 % au premier tour en 2022 à 69,83 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 55,76 % (51,49 % au national). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent in fine le profil d'une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Néris-les-Bains Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Jorys Bovet (Rassemblement National) en pole position avec 28,14% au premier tour, devant Romain Lefebvre (Les Républicains) avec 26,02%. Au second tour, c'est en revanche Romain Lefebvre (Les Républicains) qui a raflé la mise avec 38,96% des suffrages exprimés. Le rendez-vous électoral des Européennes quelques semaines plus tôt à Néris-les-Bains avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,70%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 19,57% des suffrages. La préférence des électeurs de Néris-les-Bains a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - À Néris-les-Bains, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour le centre-droit Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Néris-les-Bains plébiscitaient Laurence Vanceunebrock (Ensemble !) avec 21,57% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jorys Bovet (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,08% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Néris-les-Bains privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (31,38%), devançant ainsi Marine Le Pen avec 19,35%. Lors de la finale de l'élection à Néris-les-Bains, les électeurs accordaient 60,71% pour Emmanuel Macron, contre 39,29% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Néris-les-Bains une ville acquise au bloc central.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Néris-les-Bains Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Néris-les-Bains, la taxe d'habitation a affiché un taux à 24,65 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 194 040 €. Une somme loin des 1 146 040 € perçus en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Néris-les-Bains atteint désormais un peu moins de 49,18 % en 2024 (contre 26,31 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Néris-les-Bains s'est établi à 1 558 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 418 € quatre ans auparavant.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Néris-les-Bains ? Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore à ce jour façonnés par l'issue des dernières municipales en date à Néris-les-Bains. Dès le premier tour, Alain Chapy a pris les commandes en obtenant 509 suffrages (54,14%). À sa poursuite, Patrice Daffy a obtenu 303 bulletins valides (32,23%). Ce triomphe au premier tour de Alain Chapy a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Néris-les-Bains, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.