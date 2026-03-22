Résultat municipale 2026 à Nérondes (18350) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nérondes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nérondes, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nérondes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles AUCLAIRE (12 élus) A l'écoute des Nérondaises et Nérondais
|302
|49,19%
|
|Christian BABONNAUD (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR NÉRONDES
|256
|41,69%
|
|Sylvain LIÉGEOIS Unis avec vous pour Nérondes
|56
|9,12%
|Participation au scrutin
|Nérondes
|Taux de participation
|67,52%
|Taux d'abstention
|32,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|630
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Nérondes - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles AUCLAIRE (Ballotage) A l'écoute des Nérondaises et Nérondais
|249
|41,85%
|Christian BABONNAUD (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR NÉRONDES
|241
|40,50%
|Sylvain LIÉGEOIS (Ballotage) Unis avec vous pour Nérondes
|105
|17,65%
|Participation au scrutin
|Nérondes
|Taux de participation
|66,92%
|Taux d'abstention
|33,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,24%
|Nombre de votants
|625
Election municipale 2026 à Nérondes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nérondes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nérondes.
L'actu des élections municipales 2026 à Nérondes
18:36 - Il y a deux ans, Nérondes avait opté pour la droite
Au printemps 2024, les élections législatives à Nérondes avaient propulsé aux avants-postes Pierre Gentillet (Rassemblement National) avec 44,98% au premier tour, devant Loïc Kervran (Majorité présidentielle) avec 32,52%. Le second round n'a pas changé grand chose, Pierre Gentillet culminant à 51,29% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (45,71%). Un bis repetita des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Le bilan des dernières municipales à Nérondes
À Nérondes, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont offert un aperçu clair des forces politiques en présence. Dès le premier tour à l'époque, Thierry Ferrand a dominé le scrutin en totalisant 259 voix (51,90%). Sur la seconde marche, Christian Desmare a obtenu 240 voix (48,09%). Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Nérondes, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection municipale de Nérondes, c'est une triangulaire qui se présente
Comme l'indique la liste des candidats pour le second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin a donc une suite ce dimanche, avec Sylvain Liégeois sous l'étiquette DIV, la liste menée par Gilles Auclaire (DIV) et la liste menée par Christian Babonnaud (DIV). L'heure de fermeture du bureau de vote de Nérondes a été établie à 18 heures.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 à Nérondes ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Nérondes, le vote a mobilisé 66,92 % des électeurs dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. À l'issue du dépouillement, c'est Gilles Auclaire qui s'est placé en première position en récoltant 41,85 % des voix. Dans son sillage, Christian Babonnaud est arrivé en deuxième position avec 40,50 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, avec 17,65 %, Sylvain Liégeois s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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