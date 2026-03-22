Résultat municipale 2026 à Nérondes (18350) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nérondes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nérondes, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nérondes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles AUCLAIRE
Gilles AUCLAIRE (12 élus) A l'écoute des Nérondaises et Nérondais 		302 49,19%
  • Gilles AUCLAIRE
  • Patricia PIPAUT
  • Christian DESMARE
  • Joëlle GOURIOU SOUBADOU
  • Florian MENIL
  • Marine DESMARE
  • Jérôme PINON
  • Aurélie MAURICE
  • Cédric MICHARD
  • Laury JAMES
  • François FAVARD
  • Isabelle MIHELIC-BONNEFOY
Christian BABONNAUD
Christian BABONNAUD (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR NÉRONDES 		256 41,69%
  • Christian BABONNAUD
  • Cécile FALQUE
  • Francis ORGERET
Sylvain LIÉGEOIS
Sylvain LIÉGEOIS Unis avec vous pour Nérondes 		56 9,12%
Participation au scrutin Nérondes
Taux de participation 67,52%
Taux d'abstention 32,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 630

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Cher ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Cher. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Nérondes - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles AUCLAIRE
Gilles AUCLAIRE (Ballotage) A l'écoute des Nérondaises et Nérondais 		249 41,85%
Christian BABONNAUD
Christian BABONNAUD (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR NÉRONDES 		241 40,50%
Sylvain LIÉGEOIS
Sylvain LIÉGEOIS (Ballotage) Unis avec vous pour Nérondes 		105 17,65%
Participation au scrutin Nérondes
Taux de participation 66,92%
Taux d'abstention 33,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Nombre de votants 625

Villes voisines de Nérondes

En savoir plus sur Nérondes