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19:16 - Élections à Nersac : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Nersac, les élections s'achèvent. Dotée de 1 277 logements pour 2 258 habitants, la densité de la commune est de 244 hab par km². Ses 139 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 668 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (80,97%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 33,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,04%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 189 euros/mois. Pour résumer, Nersac incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quels résultats du RN à Nersac avant les élections de 2026 ? Le RN n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Nersac il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 28,37% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 46,61% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 22,93% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Nersac comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 40,57% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 37,90% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 40,64% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à René Pilato.

16:58 - Nersac : 50,97 % d'abstention à la dernière élection municipale Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Nersac, l'abstention frappait 50,97 % des électeurs, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que la pandémie du coronavirus bousculait l'événement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention se fixer à 23,16 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 50,35 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 33,75 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 53,50 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent constituer une ville moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste de la France. Dans le cadre de la municipale 2026 à Nersac, ce facteur jouera en tout cas un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Nersac classée à l'extrême droite à l'issue de l'année de la dissolution L'orientation des électeurs de Nersac a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre de droite mariniste. Lors des dernières européennes, le résultat à Nersac s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,57%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,74%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,06%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Marion Latus (Rassemblement National) en tête avec 37,90% au premier tour, devant Thomas Mesnier (Horizons) avec 28,88%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marion Latus culminant à 40,64% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Nersac : rappel des résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 La physionomie politique de Nersac laisse apparaître une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Nersac choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 28,37% des voix, devant Emmanuel Macron crédité de 28,08%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 53,39%, contre 46,61% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Nersac plébiscitaient Thomas Mesnier (Ensemble !) avec 28,33% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,59% des suffrages.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Nersac Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Nersac, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 11,98 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 19 440 €. Un montant loin des 345 900 euros engrangés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Nersac atteint désormais 44,07 % en 2024 (contre 21,18 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Nersac a représenté environ 1 354 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 824 € relevés en 2020.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Nersac ? La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Nersac s'avère très instructive. Au terme du premier tour à l'époque, Barbara Couturier a distancé ses concurrents en rassemblant 55,67% des soutiens. Dans la position du principal opposant, André Bonichon a obtenu 375 votes (44,32%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Barbara Couturier a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Nersac, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Faire basculer une majorité aussi écrasante constituera un défi colossal pour les forces d'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.