Résultat municipale 2026 à Nersac (16440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nersac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nersac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nersac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe CARDAILLAC
Jean-Christophe CARDAILLAC (15 élus) Ensemble pour NERSAC 		584 54,17%
  • Jean-Christophe CARDAILLAC
  • Valérie RULLIER
  • Gérard HERAUD
  • Florence LAFFON
  • Christophe PRECIGOUT
  • Christine CAMUS
  • Jack GILBERT
  • Christelle CAMPOS
  • Guillaume JACQUET
  • Karine LALANNE
  • Julien LOPEZ
  • Madeleine RIVIERE
  • Andre LALANDE
  • Lynda AUGERAY
  • Jean Louis NOEL
Barbara COUTURIER
Barbara COUTURIER (4 élus) NERSAC POUR VOUS 		494 45,83%
  • Barbara COUTURIER
  • Alain MONNEREAU
  • Séverine ALQUIER
  • Pascal BARBIER
Participation au scrutin Nersac
Taux de participation 59,60%
Taux d'abstention 40,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 1 111

Source : ministère de l’Intérieur

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