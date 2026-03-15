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19:19 - Neschers : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Neschers comme partout en France. Avec ses 890 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 87 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 258 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 27,07% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 22,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,25% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 154,41 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Neschers, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quelle place du RN à Neschers aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Neschers en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 31,30% des suffrages lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 53,66% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 20,92% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Neschers comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 33,91% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 37,28% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 42,95% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Nicolas Bonnet.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Neschers aux municipales ? En ce jour de municipales à Neschers, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 33,00 % des électeurs, une participation locale remarquable, en pleine épidémie à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 23,41 % dans la ville (participation de 76,59 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 49,29 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,81 %, loin des 58,44 % affichés aux législatives de 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la municipalité se révèle comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Neschers Nadine Pers (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Neschers après la dissolution de 2024 avec 37,28%. Nicolas Bonnet (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 34,87%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nadine Pers culminant à 42,95% des suffrages exprimés dans la commune. Les Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Neschers avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,91%), suivie par Léon Deffontaines qui s'était arrogée 12,75% des voix. La préférence des électeurs de Neschers a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Neschers il y a 4 ans ? Globalement, le paysage électoral fait de Neschers un territoire aux votes hétérogènes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Neschers privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (31,30%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 25,19%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en livrant 53,66% pour Marine Le Pen, contre 46,34% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Neschers portaient leur choix sur Nicolas Bonnet (Nupes) avec 36,88% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,67%.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Neschers Si l'on observe la fiscalité de Neschers, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 12,00 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 8 800 euros la même année. Un produit qui est loin des 98 200 euros perçus en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Neschers s'est établi à 35,16 % en 2024 (contre 14,68 % en 2020). Par comparaison, la moyenne s'établit à près de 40 % à l'échelle nationale. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Neschers s'est chiffrée à environ 436 euros en 2024 (contre 347 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Neschers Dans la citéde Neschers, les forces politiques en présence sont encore à l'heure actuelle influencées par le résultat du dernier scrutin. Rappelons que ce scrutin se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes, laissant aux votants l'opportunité de panacher. Personne n'a pour autant été élu directement au premier tour. Lors de ce premier round, Alexis Coston a récolté le plus de bulletins avec 223 bulletins (49,55%). En deuxième position, Pascal De Freitas a capté 217 suffrages en sa faveur (48,22%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Fernando Ferreira, rassemblant 47,55% des électeurs. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 45 participants. Pour ce scrutin décisif, Caroline Tessier a terminé en tête avec 255 bulletins (66,23%), devançant Cyril Courtine avec 251 votants (65,19%) et Pascal De Freitas obtenant 65,19% des suffrages. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Pour l'élection 2026 à Neschers, ces équilibres individuels propres aux petites communes vont encore servir de toile de fond. À noter que la règle des candidatures individuelles n'est en revanche plus applicable dorénavant.