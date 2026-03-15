Résultat municipale 2026 à Neschers (63320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neschers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neschers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neschers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine OUDOUL
Christine OUDOUL (12 élus) Neschers pour Tous 		310 57,94%
  • Christine OUDOUL
  • Pascal DE FREITAS
  • Vanessa PARDO
  • Yann RIOU
  • Angélique BRUNEL
  • Florent FAILLU
  • Delphine BONNEFILLE
  • Antoine BONNEFILLE
  • Audrey REYNIER
  • Alexis COSTON
  • Ludivine NIRONI
  • Emile BERTHOUL
Agnes BIGAY
Agnes BIGAY (3 élus) Neschers c'est VOUS ! 		225 42,06%
  • Agnes BIGAY
  • Benoit FONTAINE
  • Cecile ROZIER
Participation au scrutin Neschers
Taux de participation 74,97%
Taux d'abstention 25,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 548

Source : ministère de l’Intérieur

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