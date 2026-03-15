Résultat de l'élection municipale 2026 à Nesles-la-Vallée : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nesles-la-Vallée [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Nesles-la-Vallée sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nesles-la-Vallée.
L'actu des élections municipales 2026 à Nesles-la-Vallée
13:45 - Les impôts sont en hausse à Nesles-la-Vallée avant l'élection
À Nesles-la-Vallée, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 9,56 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville près de 42 900 euros environ la même année. Un produit qui est loin des quelque 336 600 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Nesles-la-Vallée atteint désormais 28,47 % en 2024 (contre 9,29 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Nesles-la-Vallée a représenté 965 euros en 2024 (contre 586 € en 2020).
11:59 - Le match de l'élection municipale à Nesles-la-Vallée n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020
Se pencher sur les scores des dernières municipales à Nesles-la-Vallée peut s'avérer édifiant. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Christophe Buatois a imposé son rythme en récoltant 71,65% des voix. Deuxième, Marc Ropert a rassemblé 201 voix (28,34%). Cette victoire au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Nesles-la-Vallée, ce décor constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à un défi immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Nesles-la-Vallée : les horaires du bureau de vote
Pour voter, les habitants de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Nesles-la-Vallée. Les élections municipales se tiennent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de toutes les communes françaises. Pour rappel, le 15 mars 2020, le 1er tour des municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les municipales 2026 à Nesles-la-Vallée est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nesles-la-Vallée
|Tête de listeListe
|
André Picault
Divers
NESLES VERVILLE L'AVENIR AUTREMENT
|
|
Christophe Buatois
Divers
NESLES POUR VOUS ET AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Buatois (17 élus) Nesles avec vous !
|508
|71,65%
|
|Marc Ropert (2 élus) Alternesles
|201
|28,34%
|
|Participation au scrutin
|Nesles-la-Vallée
|Taux de participation
|47,26%
|Taux d'abstention
|52,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|716
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Gueroult (17 élus) Nesles : passion rurale.
|672
|73,28%
|
|Jérôme Perelman (2 élus) Alter nesles
|245
|26,71%
|
|Participation au scrutin
|Nesles-la-Vallée
|Taux de participation
|63,66%
|Taux d'abstention
|36,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,48%
|Nombre de votants
|960
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