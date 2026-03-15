Résultat de l'élection municipale 2026 à Nesles-la-Vallée : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nesles-la-Vallée

Tête de listeListe
André Picault
André Picault Divers
NESLES VERVILLE L'AVENIR AUTREMENT
  • André Picault
  • Mélodie Feron
  • Benoit Farez
  • Stéphanie Bertrand
  • Marc Ropert
  • Sophie Labaume
  • Sosthène Morel
  • Aurélia Alligri
  • Frederic Derouet
  • Clarys Vercruyce
  • Jérôme Perelman
  • Laure Lebourcq
  • Benoit Boulet
  • Marie Esteves
  • Jean-Marie Poupelin
  • Cécile Kremer
  • Jean-Yves Hannebert
  • Hestia Trstani
  • Maurice Cyumerman
  • Liliana Guilvard
  • Gérard Gonczaruk
Christophe Buatois
Christophe Buatois Divers
NESLES POUR VOUS ET AVEC VOUS
  • Christophe Buatois
  • Sylvie Mirtil
  • Jérôme Leplat
  • Corinne Bergeron
  • Maxime Duquesne
  • Marine Deshons-Cayzergues
  • Eric Chevallier
  • Maryse Seinturier
  • Hervé Grollier
  • Laëtitia Bertola
  • Thomas Fournaise
  • Sandrine Pelagatti
  • Laurent Chalony
  • Blandine Magnat
  • Jérémy Chaplain-Taravella
  • Céline Gendre
  • Dilipkumar Puvanendran
  • Anne-Charlotte Calandre
  • Xavier Charpantier
  • Maud Vetil
  • Thierry Barbaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Buatois
Christophe Buatois (17 élus) Nesles avec vous ! 		508 71,65%
  • Christophe Buatois
  • Chantal Deshons
  • Jerome Leplat
  • Corine Bergeron
  • Frederic Derouet
  • Marie-Thérèse Deschamps
  • Maxime Duquesne
  • Anne-Charlotte Calandre
  • Eric Chevallier
  • Marine Cayzergues
  • Ludovic Lebreuilly
  • Maryse Seinturier
  • Dominique Lefebvre
  • Emilie Langlois
  • Jean-Jacques Dumaine
  • Sylvie Mirtil
  • Nicolas Dupiech
Marc Ropert
Marc Ropert (2 élus) Alternesles 		201 28,34%
  • Marc Ropert
  • Laure Lebourcg
Participation au scrutin Nesles-la-Vallée
Taux de participation 47,26%
Taux d'abstention 52,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 716

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Gueroult
Philippe Gueroult (17 élus) Nesles : passion rurale. 		672 73,28%
  • Philippe Gueroult
  • Chantal Deshons
  • Christophe Buatois
  • Corine Bergeron
  • Jean-Jacques Dumaine
  • Anne-Charlotte Calandre
  • Claude Chevallier
  • Marie-Thérèse Deschamps
  • Michel Dauge
  • Sylvie Mirtil
  • Etienne Gosset
  • Marine Cayzergues
  • Dominique Lefebvre
  • Maud Vetil
  • Michel Cleach
  • Benedicte Witczymyszyn
  • Maxime Duquesne
Jérôme Perelman
Jérôme Perelman (2 élus) Alter nesles 		245 26,71%
  • Jérôme Perelman
  • Stéphanie Bertrand
Participation au scrutin Nesles-la-Vallée
Taux de participation 63,66%
Taux d'abstention 36,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,48%
Nombre de votants 960

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