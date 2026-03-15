Résultat municipale 2026 à Nesles-la-Vallée (95690) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nesles-la-Vallée a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nesles-la-Vallée, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nesles-la-Vallée [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe BUATOIS
Christophe BUATOIS (17 élus) NESLES POUR VOUS ET AVEC VOUS 		648 71,92%
  • Christophe BUATOIS
  • Sylvie MIRTIL
  • Jérôme LEPLAT
  • Corinne BERGERON
  • Maxime DUQUESNE
  • Marine DESHONS-CAYZERGUES
  • Eric CHEVALLIER
  • Maryse SEINTURIER
  • Hervé GROLLIER
  • Laëtitia BERTOLA
  • Thomas FOURNAISE
  • Sandrine PELAGATTI
  • Laurent CHALONY
  • Blandine MAGNAT
  • Jérémy CHAPLAIN-TARAVELLA
  • Céline GENDRE
  • Dilipkumar PUVANENDRAN
André PICAULT
André PICAULT (2 élus) NESLES VERVILLE L'AVENIR AUTREMENT 		253 28,08%
  • André PICAULT
  • Mélodie FERON
Participation au scrutin Nesles-la-Vallée
Taux de participation 63,67%
Taux d'abstention 36,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 936

Source : ministère de l’Intérieur

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