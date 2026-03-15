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19:21 - Les défis socio-économiques de Nesles-la-Vallée et leurs implications électorales À Nesles-la-Vallée, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec une densité de population de 135 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,72%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 33,07%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,79%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (4,52%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (52,55%), témoignent d'une population instruite à Nesles-la-Vallée, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN marque des points à Nesles-la-Vallée Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté pour la dernière bataille municipale à Nesles-la-Vallée en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 17,56% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 35,99% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 15,85% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Nesles-la-Vallée comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 27,31% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,91% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 39,81% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Anne Sicard.

16:58 - Nesles-la-Vallée : 47,26 % de votants aux dernières municipales La mobilisation s'élevait à 47,26 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Nesles-la-Vallée, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que le Covid ajoutait un contexte particulier à la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche fédéré 80,22 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 58,88 % des électeurs (soit environ 878 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,92 %, bien au-delà des 55,14 % enregistrés en 2022. Regarder ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet de ranger Nesles-la-Vallée comme une contrée soucieuse de voter au regard des moyennes nationales. Pour ces élections municipales, cette contingence à Nesles-la-Vallée sera en définitive primordiale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Comment Nesles-la-Vallée a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les législatives à Nesles-la-Vallée organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Émilie Chandler (Ensemble !) à l'avant de la course avec 33,95% au premier tour, devant Anne Sicard (Rassemblement National) avec 31,91%. C'est néanmoins Anne Sicard (Rassemblement National) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 39,81% des suffrages exprimés. À l'occasion du match européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les électeurs de Nesles-la-Vallée avaient cette fois soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 27,31% des bulletins. Le paysage politique de Nesles-la-Vallée a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Nesles-la-Vallée ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Nesles-la-Vallée choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 33,93% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 17,56%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,01% pour Emmanuel Macron, contre 35,99% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Nesles-la-Vallée plébiscitaient Emilie Chandler (Ensemble !) avec 30,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,50%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Les impôts sont en hausse à Nesles-la-Vallée avant l'élection À Nesles-la-Vallée, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 9,56 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville près de 42 900 euros environ la même année. Un produit qui est loin des quelque 336 600 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Nesles-la-Vallée atteint désormais 28,47 % en 2024 (contre 9,29 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Nesles-la-Vallée a représenté 965 euros en 2024 (contre 586 € en 2020).

11:59 - Le match de l'élection municipale à Nesles-la-Vallée n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Se pencher sur les scores des dernières municipales à Nesles-la-Vallée peut s'avérer édifiant. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Christophe Buatois a imposé son rythme en récoltant 71,65% des voix. Deuxième, Marc Ropert a rassemblé 201 voix (28,34%). Cette victoire au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Nesles-la-Vallée, ce décor constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à un défi immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.