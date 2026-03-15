Résultat municipale 2026 à Neufchâteau (88300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neufchâteau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neufchâteau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neufchâteau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Simon LECLERC
Simon LECLERC (29 élus) De l'énergie, des idées et des actions pour Neufchâteau ! 		1 980 70,69%
  • Simon LECLERC
  • Muriel ROL
  • Christophe LAURENT
  • Charline GILLET
  • Jean-José DA CUNHA
  • Sandrine FARNOCCHIA
  • Allan MARQUES
  • Claudine DAMIANI
  • Jean-Marie ROCHE
  • Séverine DEMASSEY-FREBY
  • Mathieu FURGAUT
  • Fabienne CABRET
  • Dominique SEGURA
  • Evelyne REZNY
  • Emile EL HOMSY
  • Alice CERDAN-UHLENBUSCH
  • Arnauld ALBRECHT
  • Cindy LE CADRE
  • Hervé AURY
  • Selena VOSGIEN
  • Cyrille JEANNOEL
  • Rachel PAUTRAT
  • Giovanni SCHMITT
  • Laetitia DESSY
  • Antoine WEINBISSINGER
  • Karine DESJEUNES
  • Yannick ROUSSE
  • Stéphanie LAURENSOT
  • Philippe ANDRE
Jean SIMONIN
Jean SIMONIN (4 élus) NEUFCHATEAU AUTREMENT 		821 29,31%
  • Jean SIMONIN
  • Estelle CREPET
  • Jean-François MERLIN
  • Sylvie GUILLAUME-CHARBONNELLE
Participation au scrutin Neufchâteau
Taux de participation 59,44%
Taux d'abstention 40,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Nombre de votants 2 930

Source : ministère de l’Intérieur

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