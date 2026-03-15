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19:21 - Les données démographiques de Neufchâteau révèlent les tendances électorales Dans la commune de Neufchâteau, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections municipales. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 32,57% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 330 euros par an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2779 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (21,71%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (11,81%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Neufchâteau mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,03% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Quelle est la place du RN à Neufchâteau ? Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Neufchâteau en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 30,14% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,57% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 19,86% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN réunissait 44,18% des voix locales. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 41,79% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,85% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 50,17% le dimanche suivant et la victoire de Sébastien Humbert.

16:58 - La commune de Neufchâteau plutôt abstentionniste lors des élections Six ans avant l'élection de ce dimanche à Neufchâteau, le premier round de la municipale avait vu 45,16 % des inscrits se rendre aux bureaux de votes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. C'étaient 2 173 votants qui s'étaient manifestés alors que le Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'inscrits. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 3 211 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 68,67 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 47,17 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 60,32 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 43,61 % des inscrits. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données esquissent à l'arrivée une localité où la participation peine à décoller par rapport au reste de la France. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Neufchâteau sera en tout cas primordiale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Neufchâteau ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Neufchâteau, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,79%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Neufchâteau avaient ensuite propulsé aux avants-postes Sébastien Humbert (Rassemblement National) avec 44,85% au premier tour, devant Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) avec 30,80%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sébastien Humbert culminant à 50,17% des votes dans la localité. L'orientation des électeurs de Neufchâteau a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Dernière présidentielle à Neufchâteau : les résultats qu'il faut analyser La synthèse des votes de 2022 dépeint Neufchâteau comme une commune politiquement très disputée. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Neufchâteau plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,14% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 26,48%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,57% pour Marine Le Pen, contre 48,43% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Neufchâteau plébiscitaient Christophe Laurent (Ensemble !) avec 23,09% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) en première position avec 55,82% des suffrages.

12:58 - Avant le scrutin, les impôts sont en hausse à Neufchâteau Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Neufchâteau, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 25,56 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 135 800 euros la même année. Un produit qui est loin des 1,8951 million d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Neufchâteau atteint désormais environ 47,86 % en 2024 (contre 22,21 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Parallèlement, la taxe sur le foncier non bâti a été gelée à un peu plus de 38,65 % en 2024, tout comme en 2020 (la moyenne nationale se situant au-dessus des 40 %). Pour la taxe d'enlèvement des déchets ménagers, elle a été prélevée au taux inchangé de 10,24 % environ en 2024, tout comme en 2020 en comparaison avec les quelque 9,5 % observés en France. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Neufchâteau s'est établi à 1 071 € en 2024 (contre 911 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Neufchâteau Qui avait remporté le scrutin municipal il y a 6 ans à Neufchâteau ? Lors de la première manche électorale à l'époque, Simon Leclerc (Divers droite) a creusé l'écart en totalisant 70,39% des bulletins. Deuxième, Steve Cipresso (Divers centre) a capté 29,60% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Simon Leclerc a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Neufchâteau, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel place les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.