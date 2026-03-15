Résultat municipale 2026 à Neufchâtel-en-Bray (76270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neufchâtel-en-Bray a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neufchâtel-en-Bray, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neufchâtel-en-Bray [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe TRÉLAT
Philippe TRÉLAT (23 élus) En coeur pour Neufchâtel 		1 269 66,90%
  • Philippe TRÉLAT
  • Florence CLABAUT
  • Jean-François COUAILLET
  • Dominique DEBEAUVAIS
  • Gérard CROIZÉ
  • Arlette DUPUIS
  • Dominique CONSEIL
  • Nathalie DODARD
  • Cédric CAUX
  • Alexandra DUNET
  • Eric VASSARD
  • Danielle VARLET
  • Thibault LEROY
  • Sandrine PRUVOST
  • Alain LEJEUNE
  • Françoise BOUS
  • Baptiste MAURICE
  • Audrey BEAUVAIS
  • Thibaut BACQUET
  • Nadine MAUGER
  • Emilien BAYEUL
  • Isabelle LAMOUREUX
  • Benoît CORDONNIER
Fabrice MORICE
Fabrice MORICE (2 élus) Neufchâtel pour tous 		360 18,98%
  • Fabrice MORICE
  • Nathalie DUVIVIER
Joël LACAILLE
Joël LACAILLE (2 élus) Tous unis pour Neufchâtel 		268 14,13%
  • Joël LACAILLE
  • Anaïs RENAUX
Participation au scrutin Neufchâtel-en-Bray
Taux de participation 57,27%
Taux d'abstention 42,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 1 992

Source : ministère de l’Intérieur

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