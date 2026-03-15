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19:20 - Élections municipales à Neufchâtel-en-Bray : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Neufchâtel-en-Bray mettent en évidence des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des municipales. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 32,98% de plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2 063 €/mois peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (22,37%) révèle des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (12,43%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Neufchâtel-en-Bray mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,23% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Ce que disent les données sur le vote RN à Neufchâtel-en-Bray Le mouvement lepéniste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Neufchâtel-en-Bray en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 32,33% des voix lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron localement avec 49,18% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 28,00% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le RN réunissait 42,83% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 40,28% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 41,74% pour le RN. Il finira avec 48,67% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Neufchâtel-en-Bray ? Les archives d'il y a six ans révèlent que 1 626 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Neufchâtel-en-Bray, ce qui donnait un taux de participation de 47,39 %, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le Covid avait rendu prudents beaucoup d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 2 433 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 70,14 % de participation. La mobilisation atteignait quant à elle 47,46 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 60,28 %, contre seulement 48,33 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent à l'arrivée le profil d'une zone où la participation peine à décoller par rapport aux tendances françaises. En parallèle des élections municipales 2026, la valeur de la participation jouera en définitive sur les résultats de Neufchâtel-en-Bray.

15:59 - Neufchâtel-en-Bray classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Neufchâtel-en-Bray, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (40,28%). Les élections des députés à Neufchâtel-en-Bray qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Patrice Martin (Rassemblement National) aux avants-postes avec 41,74% au premier tour, devant Sébastien Jumel (Union de la gauche) avec 31,25%. Mais c'est néanmoins Sébastien Jumel (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 51,33% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Neufchâtel-en-Bray a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - En 2022, la commune de Neufchâtel-en-Bray apparaissait comme complexe à positionner sur l'échiquier politique La physionomie politique de Neufchâtel-en-Bray dessine une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Neufchâtel-en-Bray plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,33% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 31,23%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,82% pour Emmanuel Macron, contre 49,18% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Neufchâtel-en-Bray plébiscitaient Sébastien Jumel (Nupes) avec 30,99% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,17% des suffrages.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts à Neufchâtel-en-Bray ? Si l'on observe la fiscalité de Neufchâtel-en-Bray, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 22,78 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 142 930 € la même année. Un produit qui est loin des quelque 982 400 euros enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son produit et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Neufchâtel-en-Bray a évolué pour se fixer à près de 43,67 % en 2024 (contre 18,31 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Neufchâtel-en-Bray a représenté 888 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 659 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "Votre Ville, Notre Engagement" grande gagnante de la dernière municipale à Neufchâtel-en-Bray Les résultats des élections municipales il y a six ans à Neufchâtel-en-Bray ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Xavier Lefrançois (Divers droite) a creusé l'écart en obtenant 1 127 suffrages (71,51%). À ses trousses, Joël Lacaille (Divers gauche) a recueilli 449 votes (28,48%). Cette victoire écrasante de Xavier Lefrançois a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Neufchâtel-en-Bray, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.