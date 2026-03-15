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19:19 - Élections municipales à Neufchâtel-Hardelot : un éclairage démographique Dans la commune de Neufchâtel-Hardelot, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 9,32% et une densité de population de 192 hab par km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (29,35%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 2599 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,40%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,10%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 65,78%, comme à Neufchâtel-Hardelot, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - Le RN progresse à Neufchâtel-Hardelot Le RN ne comptait pas parmi les listes arrivées en tête lors des municipales à Neufchâtel-Hardelot il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 24,11% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,53% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 18,61% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national obtenait 33,13% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 30,70% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 35,84% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 54,58% lors du vote définitif, actant la victoire pour Antoine Golliot.

16:58 - Neufchâtel-Hardelot : 51,31 % de votants aux dernières municipales Pour ces élections municipales 2026, l'envie d'aller voter à Neufchâtel-Hardelot sera essentielle dans le dénouement du scrutin. La mobilisation s'élevait à 51,31 % pour le premier tour des municipales de 2020, au-dessus de la moyenne nationale, beaucoup d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant fédéré 78,55 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). La mobilisation aux législatives, établie de son côté à 53,55 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 72,17 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 56,32 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une contrée civiquement engagée par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Neufchâtel-Hardelot a-t-elle voté ? Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Neufchâtel-Hardelot accordaient leurs suffrages à Jean-Pierre Pont (Ensemble !) avec 41,17% au premier tour. Mais c'est pourtant Antoine Golliot (Rassemblement National) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 54,58% des suffrages exprimés. Le choc des Européennes avant la dissolution à Neufchâtel-Hardelot avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (30,70%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 27,26% des votes. La physionomie politique de Neufchâtel-Hardelot a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un fief macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Les électeurs de Neufchâtel-Hardelot avaient opté pour la majorité présidentielle en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Neufchâtel-Hardelot s'affirme comme un fief de la majorité présidentielle. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Neufchâtel-Hardelot était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 41,83% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 24,11%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,47% pour Emmanuel Macron, contre 38,53% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Neufchâtel-Hardelot plébiscitaient Jean-Pierre Pont (Ensemble !) avec 47,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,87% des suffrages.

12:58 - Les électeurs de Neufchâtel-Hardelot voteront-ils sur la fiscalité ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Neufchâtel-Hardelot, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 22,45 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 3 434 980 €, marquant une forte baisse face aux 4 383 300 € perçus en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Neufchâtel-Hardelot a évolué pour se fixer à près de 41,99 % en 2024 (contre 19,73 % en 2020). Un chiffre à rapprocher de la moyenne nationale, approchant les 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Neufchâtel-Hardelot s'est chiffrée à 3 658 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 2 835 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Neufchâtel-Hardelot Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Neufchâtel-Hardelot ? Dès le dimanche du premier tour, Paulette Juilien-Peuvion (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 70,16% des soutiens. À sa poursuite, Yves Vautier (Divers droite) a engrangé 517 votes (29,83%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Neufchâtel-Hardelot, ce décor pose les bases. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche une épreuve titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.