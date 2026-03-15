Résultat municipale 2026 à Neufchâtel-Hardelot (62152) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neufchâtel-Hardelot a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neufchâtel-Hardelot, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Neufchâtel-Hardelot [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paulette JUILIEN-PEUVION (21 élus) UNIS VERS DEMAIN
|1 324
|53,17%
|
|Hervé D'HALLUIN (4 élus) NEUFCHATEL-HARDELOT, PARTAGER L'AVENIR
|671
|26,95%
|
|Jean-Pierre PONT (2 élus) EXPERIENCE ET PROXIMITE
|495
|19,88%
|
|Participation au scrutin
|Neufchâtel-Hardelot
|Taux de participation
|68,27%
|Taux d'abstention
|31,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|2 528
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Neufchâtel-Hardelot [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Neufchâtel-Hardelot en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Neufchâtel-Hardelot
19:19 - Élections municipales à Neufchâtel-Hardelot : un éclairage démographique
Dans la commune de Neufchâtel-Hardelot, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 9,32% et une densité de population de 192 hab par km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (29,35%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 2599 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,40%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,10%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 65,78%, comme à Neufchâtel-Hardelot, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.
17:57 - Le RN progresse à Neufchâtel-Hardelot
Le RN ne comptait pas parmi les listes arrivées en tête lors des municipales à Neufchâtel-Hardelot il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 24,11% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,53% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 18,61% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national obtenait 33,13% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 30,70% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 35,84% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 54,58% lors du vote définitif, actant la victoire pour Antoine Golliot.
16:58 - Neufchâtel-Hardelot : 51,31 % de votants aux dernières municipales
Pour ces élections municipales 2026, l'envie d'aller voter à Neufchâtel-Hardelot sera essentielle dans le dénouement du scrutin. La mobilisation s'élevait à 51,31 % pour le premier tour des municipales de 2020, au-dessus de la moyenne nationale, beaucoup d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant fédéré 78,55 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). La mobilisation aux législatives, établie de son côté à 53,55 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 72,17 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 56,32 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une contrée civiquement engagée par rapport aux moyennes françaises.
15:59 - Avant et après la dissolution, comment Neufchâtel-Hardelot a-t-elle voté ?
Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Neufchâtel-Hardelot accordaient leurs suffrages à Jean-Pierre Pont (Ensemble !) avec 41,17% au premier tour. Mais c'est pourtant Antoine Golliot (Rassemblement National) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 54,58% des suffrages exprimés. Le choc des Européennes avant la dissolution à Neufchâtel-Hardelot avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (30,70%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 27,26% des votes. La physionomie politique de Neufchâtel-Hardelot a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un fief macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter.
14:57 - Les électeurs de Neufchâtel-Hardelot avaient opté pour la majorité présidentielle en 2022
L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Neufchâtel-Hardelot s'affirme comme un fief de la majorité présidentielle. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Neufchâtel-Hardelot était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 41,83% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 24,11%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,47% pour Emmanuel Macron, contre 38,53% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Neufchâtel-Hardelot plébiscitaient Jean-Pierre Pont (Ensemble !) avec 47,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,87% des suffrages.
12:58 - Les électeurs de Neufchâtel-Hardelot voteront-ils sur la fiscalité ?
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Neufchâtel-Hardelot, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 22,45 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 3 434 980 €, marquant une forte baisse face aux 4 383 300 € perçus en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Neufchâtel-Hardelot a évolué pour se fixer à près de 41,99 % en 2024 (contre 19,73 % en 2020). Un chiffre à rapprocher de la moyenne nationale, approchant les 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Neufchâtel-Hardelot s'est chiffrée à 3 658 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 2 835 € quatre ans auparavant.
11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Neufchâtel-Hardelot
Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Neufchâtel-Hardelot ? Dès le dimanche du premier tour, Paulette Juilien-Peuvion (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 70,16% des soutiens. À sa poursuite, Yves Vautier (Divers droite) a engrangé 517 votes (29,83%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Neufchâtel-Hardelot, ce décor pose les bases. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche une épreuve titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Neufchâtel-Hardelot
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Neufchâtel-Hardelot sont les suivants : de 8 h à 18 h. En 2026, les citoyens de Neufchâtel-Hardelot sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Plus bas dans la page vous pourrez voir la liste des candidats aux municipales à Neufchâtel-Hardelot. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
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