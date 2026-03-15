Résultat municipale 2026 à Neufchâtel-Hardelot (62152) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neufchâtel-Hardelot a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neufchâtel-Hardelot, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neufchâtel-Hardelot [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Paulette JUILIEN-PEUVION
Paulette JUILIEN-PEUVION (21 élus) UNIS VERS DEMAIN 		1 324 53,17%
  • Paulette JUILIEN-PEUVION
  • Etienne ACCOU
  • Corinne CUVELIER
  • Dany COUSIN
  • Martine BOULONGNE
  • David SEBILLE
  • Françoise HENNEQUART-FRÈRE
  • Eddy ROBART
  • Justine COFFRE-LEMAITRE
  • Bertrand MAILLARD
  • Florence BLOND
  • Guillaume VILAIN
  • Nathalie QUANDALLE PIERRU
  • Christopher WOSNITZKA
  • Marie-Claude FOURCROY
  • Théo CUVILLIER
  • Stéphanie GARAS
  • Vincent JAREMKIEWICZ
  • Anne-Sophie LAPIE
  • Bruno MARTIN
  • Anne DURAND
Hervé D'HALLUIN
Hervé D'HALLUIN (4 élus) NEUFCHATEL-HARDELOT, PARTAGER L'AVENIR 		671 26,95%
  • Hervé D'HALLUIN
  • Isabelle ANSELIN
  • Gérard LECLERCQ
  • Anne HERBEZ
Jean-Pierre PONT
Jean-Pierre PONT (2 élus) EXPERIENCE ET PROXIMITE 		495 19,88%
  • Jean-Pierre PONT
  • Valerie JAMBART-DEMONCHAUX
Participation au scrutin Neufchâtel-Hardelot
Taux de participation 68,27%
Taux d'abstention 31,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 2 528

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Pas-de-Calais ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans les . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Neufchâtel-Hardelot