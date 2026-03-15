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19:19 - Neufchef : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Neufchef, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 2 636 habitants répartis dans 1 230 logements, cette localité présente une densité de 157 hab par km². Ses 90 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (85,93%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 37,18% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 6,69%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 537 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Neufchef, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Neufchef ? Le parti nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Neufchef en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 33,40% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 55,63% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 39,24% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le Rassemblement national validait 60,19% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 45,60% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 51,92% pour le Rassemblement national. Il terminera d'ailleurs en tête avec 61,96% lors du vote définitif, actant la victoire pour Laurent Jacobelli.

16:58 - À Neufchef, l'abstention s'annonce forte aux municipales Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Neufchef, l'abstention touchait 55,00 % du corps électoral, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que le pays était impacté par la pandémie du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention se fixer à 26,86 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 56,60 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 37,28 %, loin des 63,54 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les données semblent former une contrée souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales. Pour cette municipale, cette contingence à Neufchef sera en tout cas fondamentale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - À Neufchef, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Neufchef avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (45,60%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 11,48% des voix. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Laurent Jacobelli (Rassemblement National) en tête avec 51,92% au premier tour, devant Céline Leger (Union de la gauche) avec 18,69%. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurent Jacobelli culminant à 61,96% des voix dans la commune.

14:57 - À Neufchef, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à l'extrême droite Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Neufchef votaient en priorité pour Marine Le Pen (33,40%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 23,14%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en offrant 55,63% pour Marine Le Pen, contre 44,37% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Neufchef soutenaient en priorité Laurent Jacobelli (RN) avec 39,24% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Laurent Jacobelli virant de nouveau en tête avec 60,19% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Neufchef s'affirme comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux pèseront-ils à Neufchef ? À Neufchef, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 15,86 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 10 790 € la même année. Une recette bien loin des quelque 453 700 euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Neufchef a évolué pour se fixer à 30,37 % en 2024 (contre 14,92 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Neufchef a atteint environ 575 euros en 2024 (contre 547 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 à Neufchef : un résultat sans appel Les résultats des précédentes municipales à Neufchef ont offert un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Charlotte Dite Carla Lambour a creusé l'écart en obtenant 603 voix (65,82%). Deuxième, Claude Schorr a rassemblé 34,17% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Charlotte Dite Carla Lambour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Neufchef, ce décor constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à une tâche immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.