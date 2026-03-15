Résultat municipale 2026 à Neufchef (57700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neufchef a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neufchef, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neufchef [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charlotte Dite Carla LAMBOUR
Charlotte Dite Carla LAMBOUR (19 élus) NEUFCHEF A VENIR 		704 60,59%
  • Charlotte Dite Carla LAMBOUR
  • Yves SCHOSSELER
  • Antoinette CRISTALLO
  • Christophe RAGGI
  • Catherine PAPA
  • Guillaume COLSON
  • Justine STOCKEMER
  • Marc GRELOT
  • Emilie FOSSATI
  • Marc KRIEGUER
  • Hela TRABELSI
  • Johan CHAMPLON
  • Angelique DIS
  • Damien BINI
  • Peggy MICHELON
  • Mustapha KHALDI
  • Andrée MAGNE
  • Pierre TETTAMANTI
  • Maryline CELLA
Gabriel Jean Norbert HOTTIER
Gabriel Jean Norbert HOTTIER (4 élus) Vous d'abord 		458 39,41%
  • Gabriel Jean Norbert HOTTIER
  • Sandrine KOCH
  • Serge Armand SCHORR
  • Genevieve FRANTZ
Participation au scrutin Neufchef
Taux de participation 58,46%
Taux d'abstention 41,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 1 230

Source : ministère de l’Intérieur

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