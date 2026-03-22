Résultat de l'élection municipale 2026 à Neufgrange : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Neufgrange

Le deuxième tour des élections municipales à Neufgrange a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vivien Muller
Vivien Muller Divers
Ensemble pour Neufgrange
  • Vivien Muller
  • Martine Schaub
  • Philippe d'Habit
  • Elisabeth Schmidt
  • Bernard Lett
  • Rachel Scholz
  • Rémi Moyon
  • Véronique Kremer
  • Florian Lacko
  • Charlotte Yax
  • Denis Kany
  • Sandra Klein
  • Pascal Zins
  • Charline Heckel
  • Bertrand Klein
  • Yolène Atzenhoffer
  • Cyril Gerne
Nicole Trisse
Nicole Trisse Divers
Un Nouvel élan pour Neufgrange
  • Nicole Trisse
  • Léon Kirch
  • Lauriane Klein Stella
  • Vincent Mayer
  • Christina Klopp
  • Jean Barthel
  • Sandrine Momper
  • Jordane Ledig
  • Mélanie Bock
  • Christophe Mourer
  • Monique Improvisato
  • Didier Schoendorf
  • Sylvie Muriel Fossati
  • Ludovic Kremer
  • Marie-Claude Dal Pra Schoeser
  • Olivier Engel
  • Noria Beikbaghban

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Neufgrange

Tête de listeListe Voix % des voix
Vivien MULLER
Vivien MULLER (Ballotage) Ensemble pour Neufgrange 		301 40,90%
Nicole TRISSE
Nicole TRISSE (Ballotage) Un Nouvel élan pour Neufgrange 		222 30,16%
Léon KIRCH
Léon KIRCH (Ballotage) LISTE D'ENTENTE COMMUNALE 		213 28,94%
Participation au scrutin Neufgrange
Taux de participation 70,14%
Taux d'abstention 29,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 754

Source : ministère de l’Intérieur

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