Résultat de l'élection municipale 2026 à Neufgrange : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Neufgrange [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Neufgrange sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Neufgrange.
L'actu des élections municipales 2026 à Neufgrange
11:43 - Vivien Muller, Nicole Trisse et Léon Kirch forment le trio de tête à Neufgrange
Dans le cadre du premier tour des municipales à Neufgrange, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 70,14 % localement. Pour ce premier tour, c'est Vivien Muller qui est arrivé en tête avec 40,90 % des voix. Ensuite, Nicole Trisse a pris la position de dauphine avec 30,16 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Léon Kirch s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Neufgrange
Le deuxième tour des élections municipales à Neufgrange a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vivien Muller
Divers
Ensemble pour Neufgrange
|
|
Nicole Trisse
Divers
Un Nouvel élan pour Neufgrange
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Neufgrange
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vivien MULLER (Ballotage) Ensemble pour Neufgrange
|301
|40,90%
|Nicole TRISSE (Ballotage) Un Nouvel élan pour Neufgrange
|222
|30,16%
|Léon KIRCH (Ballotage) LISTE D'ENTENTE COMMUNALE
|213
|28,94%
|Participation au scrutin
|Neufgrange
|Taux de participation
|70,14%
|Taux d'abstention
|29,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|754
Source : ministère de l’Intérieur
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