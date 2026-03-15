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19:19 - Neufgrange : élections municipales et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Neufgrange, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 725 logements pour 1 349 habitants, la densité de la commune est de 188 hab par km². Avec 57 entreprises, Neufgrange permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (83,59%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,95% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 56,12% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 333,16 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, Neufgrange incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Les électeurs de Neufgrange tentés par le RN ? Le RN n'avait pas concouru à la dernière bataille municipale à Neufgrange il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 33,25% des votes lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 51,48% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 27,57% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste réunissait 40,19% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 40,26% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 42,96% pour le parti nationaliste. Il finira avec 49,10% lors du vote final.

16:58 - La commune de Neufgrange plutôt abstentionniste lors des élections Pour ces élections municipales 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Neufgrange sera capitale dans l'épilogue du scrutin. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 67,92 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid-19 touchait le pays. On observe pourtant traditionnellement que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les Français votent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi élevé à 25,16 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 55,55 % en 2022 à seulement 32,84 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 49,03 % (contre 48,51 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une zone souvent détournée des bureaux de vote en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Le vote de Neufgrange nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans Pascal Jenft (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections législatives à Neufgrange au printemps 2024 avec 42,96%. Vincent Seitlinger (Les Républicains) échouait à la deuxième place avec 42,68%. Au second tour, c'est en revanche Vincent Seitlinger (Les Républicains) qui a raflé la mise avec 50,90% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Neufgrange s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,26%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,55%) et François-Xavier Bellamy (11,32%). Le contexte politique de Neufgrange a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Neufgrange : retour sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Neufgrange choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 33,25% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 26,73%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,48% pour Marine Le Pen, contre 48,52% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Neufgrange accordaient leurs suffrages à Nicole Trisse (Ensemble !) avec 34,14% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Vincent Seitlinger (Les Républicains) en première position avec 59,81% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Neufgrange une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Avant l'élection, les impôts sont stables à Neufgrange Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Neufgrange, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,22 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de près de 4 400 euros. Une somme bien en-dessous des quelque 212 000 euros engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Neufgrange est passé à 33,12 % en 2024 (contre 18,86 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Neufgrange s'est chiffrée à 549 € en 2024 contre 534 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Neufgrange Dans la cité de Neufgrange, les rapports de force politiques locaux sont à ce jour encore marqués par l'issue des dernières municipales en date. Sans aucune opposition, 'Liste d'entente communale' menée par Sandrine Momper a sans surprise obtenu 294 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Neufgrange, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Cette fois, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister. La liste des candidats donne sans aucun doute d'ores et déjà une première réponse.