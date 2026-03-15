Résultat municipale 2026 à Neufgrange (57910) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neufgrange a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neufgrange, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neufgrange [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vivien MULLER
Vivien MULLER Ensemble pour Neufgrange 		301 40,90%
Nicole TRISSE
Nicole TRISSE Un Nouvel élan pour Neufgrange 		222 30,16%
Léon KIRCH
Léon KIRCH LISTE D'ENTENTE COMMUNALE 		213 28,94%
Participation au scrutin Neufgrange
Taux de participation 70,14%
Taux d'abstention 29,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 754

Source : ministère de l’Intérieur

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