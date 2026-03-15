Résultat municipale 2026 à Neufmanil (08700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neufmanil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neufmanil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neufmanil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric DEMOLON
Frédéric DEMOLON (13 élus) NEUFMANIL, LE CHANGEMENT! 		354 65,68%
  • Frédéric DEMOLON
  • Natacha MASSON
  • Arnaud LESIEUR
  • Hélène PRZYBYLSKI
  • Loïc RUSIECKI
  • Bénédicte CORDIER
  • Thomas PIERRET
  • Nadia ZAÏM
  • Matthieu DENYS
  • Isabelle ANCIAUX
  • François CHAMBERLIN
  • Natacha BENEDYCZAK
  • Claude VERDIER
Dominique WAFFLARD
Dominique WAFFLARD (2 élus) TOUJOURS L'AVENIR ENSEMBLE 		185 34,32%
  • Dominique WAFFLARD
  • Delphine GONTAREK
Participation au scrutin Neufmanil
Taux de participation 66,55%
Taux d'abstention 33,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,17%
Nombre de votants 567

Source : ministère de l’Intérieur

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