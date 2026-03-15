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19:16 - Comprendre l'électorat de Neufmanil : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Neufmanil, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des municipales. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,39% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (77,28%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 515 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,20%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,97%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Neufmanil mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,65% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le RN marque des points à Neufmanil Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Neufmanil en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 40,59% des voix lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 66,13% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 18,58% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme réunissait 27,05% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 49,59% pour les européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,15% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 46,39% lors du vote définitif.

16:58 - Neufmanil classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Dans le cadre de la municipale de 2026 à Neufmanil, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 39,02 % des inscrits, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale, en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est toutefois élevé à 26,92 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 53,60 % en 2022 à seulement 39,55 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 55,45 % (contre 48,51 % en France). Avec du recul, la commune se positionne visiblement comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Neufmanil il y a deux ans Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Pauline Mester (Rassemblement National) en tête avec 41,15% au premier tour, devant Pierre Cordier (Divers droite) avec 35,98%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Pierre Cordier (Divers droite), avec 53,61%. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (49,59%). La préférence des électeurs de Neufmanil a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Neufmanil ? La physionomie politique de Neufmanil laisse apparaître une commune au paysage politique fragmenté. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Neufmanil était en effet marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 40,59% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 18,49%. Lors de la finale de l'élection à Neufmanil, les électeurs accordaient 66,13% pour Marine Le Pen, contre 33,87% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Neufmanil portaient leur choix sur Pierre Cordier (LR) avec 50,38% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 72,95% des suffrages.

12:58 - Les premières municipales à Neufmanil depuis la réforme fiscale En matière d'impôts locaux à Neufmanil, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint 544 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 392 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 47,91 % en 2024 (contre environ 22,28 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 4 600 € de recettes en 2024, bien en deçà des 78 710 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 12,28 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Neufmanil Quelles leçons tirer de l'issue des dernières élections municipales à Neufmanil ? À l'issue du premier passage aux urnes, Dominique Wafflard a pris l'ascendant sur ses adversaires en totalisant 61,16% des bulletins. Derrière, Olivier Fostier a obtenu 38,83% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Neufmanil, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Renverser une telle majorité représentera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.