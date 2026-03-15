Résultat municipale 2026 à Neufmanil (08700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Neufmanil - Tour 1
- Election municipale 2026 à Neufmanil [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Neufmanil
- Neufmanil (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neufmanil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neufmanil, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Neufmanil [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric DEMOLON (13 élus) NEUFMANIL, LE CHANGEMENT!
|354
|65,68%
|
|Dominique WAFFLARD (2 élus) TOUJOURS L'AVENIR ENSEMBLE
|185
|34,32%
|
|Participation au scrutin
|Neufmanil
|Taux de participation
|66,55%
|Taux d'abstention
|33,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,76%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,17%
|Nombre de votants
|567
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Neufmanil [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Neufmanil en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Neufmanil
19:16 - Comprendre l'électorat de Neufmanil : un regard sur la démographie locale
Dans la ville de Neufmanil, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des municipales. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,39% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (77,28%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 515 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,20%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,97%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Neufmanil mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,65% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.
17:57 - Le RN marque des points à Neufmanil
Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Neufmanil en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 40,59% des voix lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 66,13% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 18,58% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme réunissait 27,05% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 49,59% pour les européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,15% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 46,39% lors du vote définitif.
16:58 - Neufmanil classée chez les abstentionnistes avant ces municipales
Dans le cadre de la municipale de 2026 à Neufmanil, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 39,02 % des inscrits, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale, en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est toutefois élevé à 26,92 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 53,60 % en 2022 à seulement 39,55 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 55,45 % (contre 48,51 % en France). Avec du recul, la commune se positionne visiblement comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.
15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Neufmanil il y a deux ans
Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Pauline Mester (Rassemblement National) en tête avec 41,15% au premier tour, devant Pierre Cordier (Divers droite) avec 35,98%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Pierre Cordier (Divers droite), avec 53,61%. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (49,59%). La préférence des électeurs de Neufmanil a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.
14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Neufmanil ?
La physionomie politique de Neufmanil laisse apparaître une commune au paysage politique fragmenté. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Neufmanil était en effet marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 40,59% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 18,49%. Lors de la finale de l'élection à Neufmanil, les électeurs accordaient 66,13% pour Marine Le Pen, contre 33,87% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Neufmanil portaient leur choix sur Pierre Cordier (LR) avec 50,38% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 72,95% des suffrages.
12:58 - Les premières municipales à Neufmanil depuis la réforme fiscale
En matière d'impôts locaux à Neufmanil, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint 544 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 392 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 47,91 % en 2024 (contre environ 22,28 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 4 600 € de recettes en 2024, bien en deçà des 78 710 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 12,28 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Neufmanil
Quelles leçons tirer de l'issue des dernières élections municipales à Neufmanil ? À l'issue du premier passage aux urnes, Dominique Wafflard a pris l'ascendant sur ses adversaires en totalisant 61,16% des bulletins. Derrière, Olivier Fostier a obtenu 38,83% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Neufmanil, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Renverser une telle majorité représentera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Elections à Neufmanil : les horaires du bureau de vote
À l’occasion des municipales 2026, les votants de Neufmanil devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Consultez ci-dessous tous les candidats à Neufmanil. Il est important de noter que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Neufmanil sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez gratuitement les résultats des élections à Neufmanil dès leur parution.
- Neufmanil (08700)
- Ecole primaire à Neufmanil
- Maternités à Neufmanil
- Crèches et garderies à Neufmanil
- Salaires à Neufmanil
- Impôts à Neufmanil
- Dette et budget de Neufmanil
- Climat et historique météo de Neufmanil
- Accidents à Neufmanil
- Délinquance à Neufmanil
- Inondations à Neufmanil
- Nombre de médecins à Neufmanil
- Pollution à Neufmanil
- Entreprises à Neufmanil
- Prix immobilier à Neufmanil