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19:18 - Le poids démographique et économique de Neuillé-Pont-Pierre aux élections municipales Les données démographiques et socio-économiques de Neuillé-Pont-Pierre mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des municipales. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 21,05% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 7,06% ont plus de 75 ans. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (19,45%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1103 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,87%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,44%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Neuillé-Pont-Pierre mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,75% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Neuillé-Pont-Pierre ? Le RN était absent pour la dernière élection municipale à Neuillé-Pont-Pierre en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 30,98% des votes lors du tour de chauffe, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,19% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 27,79% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN sécurisait 50,57% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,07% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 46,48% pour le RN. Il terminera d'ailleurs en tête avec 52,45% lors du vote final et la victoire de Sabine Thillaye.

16:58 - Rétrospective : la participation à Neuillé-Pont-Pierre avant 2026 L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Neuillé-Pont-Pierre constituera l'un des tournants de cette élection municipale. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 43,42 % des électeurs, un chiffre assez faible alors que le rendez-vous était incertain, dans un contexte d'épidémie de Covid-19. De longue date, les municipales restent en effet, avec les présidentielles, un rendez-vous où les électeurs se déplacent en masse. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une abstention de 24,60 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 55,28 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 33,47 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 52,71 % d'abstention. Regarder ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine d'identifier Neuillé-Pont-Pierre comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Neuillé-Pont-Pierre : le vote des électeurs l'année de la dissolution À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Neuillé-Pont-Pierre avaient poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 45,07% des inscrits. François Ducamp (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Neuillé-Pont-Pierre après la dissolution de l'Assemblée avec 46,48%. Sabine Thillaye (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 20,00%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, François Ducamp culminant à 52,45% des votes localement. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Neuillé-Pont-Pierre demeurait à l'époque une terre de droite nationaliste.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Neuillé-Pont-Pierre s'était résolument tournée vers la droite radicale La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Neuillé-Pont-Pierre votaient en priorité pour Marine Le Pen (30,98%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 28,57%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 50,81%, contre 49,19% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Neuillé-Pont-Pierre accordaient leurs suffrages à Ambre Louisin (RN) avec 27,79% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Ambre Louisin virant de nouveau en tête avec 50,57% des voix.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Neuillé-Pont-Pierre ces dernières années ? Concernant la pression fiscale à Neuillé-Pont-Pierre, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 725 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 616 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 39,94 % en 2024 (contre 22,29 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 31 810 € de recettes en 2024, bien en deçà des 310 710 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,70 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Michel Jollivet s'est imposé à Neuillé-Pont-Pierre Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui conditionnés par le verdict du dernier scrutin municipal à Neuillé-Pont-Pierre. Au soir du premier scrutin, Michel Jollivet a raflé la première place en rassemblant 75,62% des suffrages. Juste derrière, Muriel Sabarots a capté 24,37% des suffrages. Ce succès d'emblée a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Neuillé-Pont-Pierre, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire sans appel, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.