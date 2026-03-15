Résultat municipale 2026 à Neuillé-Pont-Pierre (37360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neuillé-Pont-Pierre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuillé-Pont-Pierre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuillé-Pont-Pierre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel JOLLIVET
Michel JOLLIVET (15 élus) Tous unis pour Neuillé 		608 56,35%
  • Michel JOLLIVET
  • Pauline BERGER
  • Jean-Jacques GAREAU
  • Carole LABAYE
  • Jean-Yves PROVOST
  • Isabelle SOBCZYK
  • Grégory LEFRANÇOIS
  • France LEFRANÇOIS
  • Arnaud METIVIER
  • Chantal LACAILLE
  • François JAGUENEAU
  • Elise BARON
  • Brice ROCHA DA CONCEICAO
  • Marion JOLLIVET
  • Christian COTEREAU
Christophe ROY
Christophe ROY (4 élus) AGIR LOCAL, REUSSIR ENSEMBLE 		471 43,65%
  • Christophe ROY
  • Brigitte FERIAU
  • Thierry LANGOUET
  • Laëtitia LARRIEU
Participation au scrutin Neuillé-Pont-Pierre
Taux de participation 68,37%
Taux d'abstention 31,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 1 122

Source : ministère de l’Intérieur

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