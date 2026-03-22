Résultat municipale 2026 à Neuilly-Crimolois (21800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Neuilly-Crimolois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuilly-Crimolois, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Neuilly-Crimolois [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier RELOT (21 élus) GENERATIONS NEUILLY-CRIMOLOIS
|765
|52,90%
|
|Emmanuel FLORENTIN (6 élus) Avenir & Transparence
|681
|47,10%
|
|Participation au scrutin
|Neuilly-Crimolois
|Taux de participation
|67,94%
|Taux d'abstention
|32,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|1 492
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Neuilly-Crimolois - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel FLORENTIN (Ballotage) Avenir & Transparence
|590
|43,90%
|Didier RELOT (Ballotage) GENERATIONS NEUILLY-CRIMOLOIS
|556
|41,37%
|Dominique SERGENT (Ballotage) Vivre et agir ensemble Neuilly-Crimolois
|198
|14,73%
|Participation au scrutin
|Neuilly-Crimolois
|Taux de participation
|63,00%
|Taux d'abstention
|37,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Nombre de votants
|1 379
Election municipale 2026 à Neuilly-Crimolois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Neuilly-Crimolois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Neuilly-Crimolois.
L'actu des élections municipales 2026 à Neuilly-Crimolois
18:36 - Des résultats tranchés à droite pour Neuilly-Crimolois il y a deux ans
Pour le tour unique des européennes 2024 à Neuilly-Crimolois, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (36,78%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Neuilly-Crimolois avaient ensuite favorisé Thierry Coudert (Union de l'extrême droite) avec 35,45% au premier tour, devant Pierre Pribetich (Union de la gauche) avec 26,46%. C'est finalement Pierre Pribetich (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 52,83% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Neuilly-Crimolois a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Le résultat des dernières élections à Neuilly-Crimolois
Les résultats des élections municipales de 2020 à Neuilly-Crimolois ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin, Didier Relot a viré en tête en totalisant 401 suffrages (39,12%). En deuxième position, Nadine Palermo a rassemblé 35,51% des suffrages. Avec une marge aussi ténue, la configuration du 2e tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Didier Relot l'a finalement emporté avec 472 suffrages (44,73%), face à Nadine Palermo qui a obtenu 346 électeurs inscrits (32,79%) et François Nowotny réunissant 237 votants (22,46%). Après un premier tour âprement disputé, la victoire s'est révélée écrasante et sans appel au second tour. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., récupérant 71 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Neuilly-Crimolois, cette dynamique offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Neuilly-Crimolois pour le 2e tour ?
Comme l'indiquent les candidatures au deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la liste "Avenir & Transparence" emmenée par Emmanuel Florentin (LDIV) et Didier Relot sous l'étiquette LDIV ("Generations Neuilly-Crimolois") sont donc alignés ce dimanche pour ce deuxième passage aux urnes. Même si le score était suffisant pour se qualifier, Dominique Sergent n'est plus présent à ce second tour. Les 2 bureaux de vote de la commune de Neuilly-Crimolois fermeront à 18 heures afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Qui est en tête à Neuilly-Crimolois avant le 2e tour de ces élections 2026 ?
Pour le lancement des municipales à Neuilly-Crimolois, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a vu 63,00 % des inscrits se déplacer dans la ville. C'est Emmanuel Florentin qui s'est arrogé la première place en rassemblant 43,90 % des bulletins valides. À sa suite, Didier Relot est arrivé en deuxième position avec 41,37 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Dominique Sergent (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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