Résultat municipale 2026 à Neuilly-Crimolois (21800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Neuilly-Crimolois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuilly-Crimolois, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Neuilly-Crimolois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier RELOT
Didier RELOT (21 élus) GENERATIONS NEUILLY-CRIMOLOIS 		765 52,90%
  • Didier RELOT
  • Corinne LENOBLE
  • Eric TRUPIANO
  • Christine DOS SANTOS ROCHA
  • Jean-Marie BALLEYGUIER
  • Sandrine BRETON
  • Marc CHAMPION
  • Gaëlle REBILLAT
  • Sébastien TRUCHOT
  • Isabelle BORNEL
  • Vincent YEDE
  • Rosa DA SILVA
  • Dominique MALVASIO
  • Béatrice FRAIZE
  • Miguel MAUROIS
  • Hanane ZERROUKI-SBA
  • David DUPIN
  • Cécile RUINET
  • Franck HACHIN
  • Ginette CIRASOLA
  • Grégory RADISSON
Emmanuel FLORENTIN
Emmanuel FLORENTIN (6 élus) Avenir & Transparence 		681 47,10%
  • Emmanuel FLORENTIN
  • Amandine THIBERT-CLERC
  • Arnaud CUROT
  • Florence HENRY
  • Christophe BENOIT
  • Fatima BENALDJIA
Participation au scrutin Neuilly-Crimolois
Taux de participation 67,94%
Taux d'abstention 32,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 1 492

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Côte-d'Or ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Côte-d'Or. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Neuilly-Crimolois - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel FLORENTIN
Emmanuel FLORENTIN (Ballotage) Avenir & Transparence 		590 43,90%
Didier RELOT
Didier RELOT (Ballotage) GENERATIONS NEUILLY-CRIMOLOIS 		556 41,37%
Dominique SERGENT
Dominique SERGENT (Ballotage) Vivre et agir ensemble Neuilly-Crimolois 		198 14,73%
Participation au scrutin Neuilly-Crimolois
Taux de participation 63,00%
Taux d'abstention 37,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 1 379

Villes voisines de Neuilly-Crimolois

En savoir plus sur Neuilly-Crimolois