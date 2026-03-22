Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-en-Thelle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Neuilly-en-Thelle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Neuilly-en-Thelle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Neuilly-en-Thelle.
L'actu des élections municipales 2026 à Neuilly-en-Thelle
11:44 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 à Neuilly-en-Thelle ?
Dimanche dernier à Neuilly-en-Thelle, le scrutin a mobilisé 56,85 % des électeurs sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Denis Jacob qui a terminé premier avec 43,08 % des bulletins valides. Ensuite, Sandrine Soares (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 19,83 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Une belle revanche pour Denis Jacob qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, mais il a marqué un léger repli de 1 point depuis. Du côté des autres candidats, avec 18,93 %, Baptiste Bagoris (Divers gauche) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Bernard Onclercq, portant la nuance Divers gauche, a récolté 18,16 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Neuilly-en-Thelle
Le deuxième tour des élections municipales à Neuilly-en-Thelle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sandrine Soares
Liste divers gauche
ENSEMBLE AGISSONS POUR NEUILLY EN THELLE
|
|
Baptiste Bagoris
Liste divers gauche
NOTRE ENGAGEMENT POUR TOUS
|
|
Denis Jacob
Liste Divers
Neuilly Autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Neuilly-en-Thelle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis JACOB (Ballotage) Neuilly Autrement
|619
|43,08%
|Sandrine SOARES (Ballotage) ENSEMBLE AGISSONS POUR NEUILLY EN THELLE
|285
|19,83%
|Baptiste BAGORIS (Ballotage) NOTRE ENGAGEMENT POUR TOUS
|272
|18,93%
|Bernard ONCLERCQ (Ballotage) Neuilly, proche au quotidien
|261
|18,16%
|Participation au scrutin
|Neuilly-en-Thelle
|Taux de participation
|56,85%
|Taux d'abstention
|43,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Nombre de votants
|1 486
Source : ministère de l’Intérieur
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