Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-en-Thelle : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Neuilly-en-Thelle

Le deuxième tour des élections municipales à Neuilly-en-Thelle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sandrine Soares
Sandrine Soares Liste divers gauche
ENSEMBLE AGISSONS POUR NEUILLY EN THELLE
  • Sandrine Soares
  • Christophe Arnaud Armagnague
  • Lovely Méroné
  • Steve Beauvais
  • Isabelle Trouart
  • Dominique Pottier
  • Sarah Rouh
  • Mathéo Jourdain
  • Nadia Olinga
  • Sylvain Cornut
  • Cindy Vanessa Judicaël Payet
  • Jean Francois Bellande
  • Sarra Rafiai
  • Kevin Gilbert Patrice Maya
  • Sandrine Chrystel Lemaire
  • Laurent Lelievre
  • Anastasie Stempin
  • Mathieu Malik Malki
  • Valérie Lejeune
  • Jérôme Leclere
  • Anne Gondo
  • Arthur Groux
  • Renée Fréméry
  • Renaud Guillet
  • Joëlle Liliane Aghaberian
  • Pascal Roux
  • Kanelle Etoile Lucienne Danzoy Halloy
  • Stéphane Stempin
  • Patricia Prevot
Baptiste Bagoris
Baptiste Bagoris Liste divers gauche
NOTRE ENGAGEMENT POUR TOUS
  • Baptiste Bagoris
  • Martine Sigaud
  • Jean-Pierre Le Coudrey
  • Sandrine Noor
  • Rodolphe Keraudran
  • Delphine Szymanski
  • Mehdi Chahbani
  • Brigitte Salentin
  • Gérard Auger
  • Laura Achalme
  • Sébastien Caldin
  • Noura Pottier
  • Thomas Le Coudrey
  • Séverine Chapelle
  • Pierre-Henri Sammier
  • Elodie Dos Anjos
  • Arnaud Cavillon
  • Séverine Devaux
  • Bernard Sigaud
  • Céline Grandmaitre
  • Benjamin Ribeiro Lopes
  • Pauline Rodriguez
  • Quentin Vincent
  • Véronique Roy
  • Marc Comoretto
  • Salma El Idrissi
  • Bassem Kasmi
  • Jennyfer Mennecier
  • Gilles Salentin
Denis Jacob
Denis Jacob Liste Divers
Neuilly Autrement
  • Denis Jacob
  • Mélanie Lambin
  • Louis Dalce
  • Charlotte Mechali
  • Belaïd Sardou
  • Catherine Semprez
  • Julien Bailly
  • Josette Bourgoin
  • Jordan Noël
  • Céline Kaisser
  • André Bourgoin
  • Eva Laurent
  • Malik Boussouira
  • Corinne Cuffel
  • Gary Abdebreiman
  • Mélanie Le Roux
  • Joseph Ros
  • Nora Krid
  • Frédéric Cuffel
  • Rachel Jean Pierre
  • Roger Moyse
  • Sandra Bonnay
  • Gilberto Marani
  • Régine Allard
  • David Demoret
  • Noémie Vardon
  • Nicolas Douay
  • Sonia Krid
  • Frédéric Daveau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Neuilly-en-Thelle

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis JACOB
Denis JACOB (Ballotage) Neuilly Autrement 		619 43,08%
Sandrine SOARES
Sandrine SOARES (Ballotage) ENSEMBLE AGISSONS POUR NEUILLY EN THELLE 		285 19,83%
Baptiste BAGORIS
Baptiste BAGORIS (Ballotage) NOTRE ENGAGEMENT POUR TOUS 		272 18,93%
Bernard ONCLERCQ
Bernard ONCLERCQ (Ballotage) Neuilly, proche au quotidien 		261 18,16%
Participation au scrutin Neuilly-en-Thelle
Taux de participation 56,85%
Taux d'abstention 43,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 1 486

Source : ministère de l’Intérieur

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