Résultat municipale 2026 à Neuilly-en-Thelle (60530) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neuilly-en-Thelle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuilly-en-Thelle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-en-Thelle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis JACOB
Denis JACOB Neuilly Autrement 		619 43,08%
Sandrine SOARES
Sandrine SOARES ENSEMBLE AGISSONS POUR NEUILLY EN THELLE 		285 19,83%
Baptiste BAGORIS
Baptiste BAGORIS NOTRE ENGAGEMENT POUR TOUS 		272 18,93%
Bernard ONCLERCQ
Bernard ONCLERCQ Neuilly, proche au quotidien 		261 18,16%
Participation au scrutin Neuilly-en-Thelle
Taux de participation 56,85%
Taux d'abstention 43,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 1 486

Source : ministère de l’Intérieur

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