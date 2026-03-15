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19:19 - Neuilly-en-Thelle : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Dans la ville de Neuilly-en-Thelle, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 8,81% et une densité de population de 263 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,70%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1634 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,42%) révèle des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,31%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Neuilly-en-Thelle mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 23,90% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quel poids pour le RN à Neuilly-en-Thelle lors des dernières élections ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Neuilly-en-Thelle il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 37,78% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 58,34% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 39,95% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 62,17% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 52,79% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 54,45% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 65,35% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Alexandre Sabatou.

16:58 - Neuilly-en-Thelle : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Neuilly-en-Thelle sera essentielle dans le dénouement du scrutin. En 2020, la participation avait culminé à 42,89 % à la fin du premier tour, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, le Covid ayant jeté une ombre sur le vote. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche rassemblé 73,37 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Bien que ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux scrutins locaux, les deux dernières élections législatives demeurent parfaitement comparables entre elles. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 44,66 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 62,73 %. Juste avant, le scrutin européen avait mobilisé 47,07 % des citoyens locaux. Zoomer sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Neuilly-en-Thelle comme une commune assez peu mobilisée.

15:59 - Neuilly-en-Thelle : le vote des électeurs l'année de la dissolution Alexandre Sabatou (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Neuilly-en-Thelle en 2024 avec 54,45%. Pascal Bois (Ensemble !) était à la deuxième place avec 18,80%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Alexandre Sabatou culminant à 65,35% des voix localement. Le scrutin des Européennes quelques semaines plus tôt à Neuilly-en-Thelle avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (52,79%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 9,41% des suffrages. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux années plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Dernière présidentielle à Neuilly-en-Thelle : les points à analyser Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Neuilly-en-Thelle soutenaient en priorité Alexandre Sabatou (RN) avec 39,95% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alexandre Sabatou virant de nouveau en tête avec 62,17% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Neuilly-en-Thelle tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,78% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 21,86%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en offrant 58,34% pour Marine Le Pen, contre 41,66% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Neuilly-en-Thelle se positionne comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Neuilly-en-Thelle Pour ce qui est de la fiscalité de Neuilly-en-Thelle, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 988 € en 2024 (dernière année connue) contre 813 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 53,27 % en 2024 (contre environ 31,73 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 10 420 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 503 600 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 11,40 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Neuilly-en-Thelle ? Dans la municipalité de Neuilly-en-Thelle, les rapports de force politiques locaux sont à ce jour encore façonnés par le résultat du dernier scrutin. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Bernard Onclercq (Divers gauche) a décroché la pole position en recueillant 55,71% des suffrages. En deuxième position, Denis Jacob (Divers) a rassemblé 446 suffrages en sa faveur (44,28%). Cette victoire sans appel a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Neuilly-en-Thelle, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.