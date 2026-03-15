Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-Plaisance : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-Plaisance [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Neuilly-Plaisance sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Neuilly-Plaisance.
L'actu des élections municipales 2026 à Neuilly-Plaisance
13:10 - L'élection municipale de 2020 à Neuilly-Plaisance : un résultat scellé dès le premier tour
Les forces politiques en présence sont encore à ce jour influencées par le résultat des dernières municipales en date à Neuilly-Plaisance. Dès le premier tour à l'époque, Christian Demuynck (Divers droite) a pris la première place en recueillant 3 445 bulletins (75,94%). Juste derrière, Marie-Christine Reynaud (Union de la gauche) a capté 1 091 bulletins valides (24,05%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Neuilly-Plaisance, ce décor pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections à Neuilly-Plaisance : les horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Neuilly-Plaisance sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Dans le cadre des élections municipales 2026, les votants de Neuilly-Plaisance sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral représente une étape importante de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats à Neuilly-Plaisance. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Neuilly-Plaisance
|Tête de listeListe
|
Olivier Prigent
Liste divers gauche
INVENTONS DEMAIN
|
|
Stéphanie Schwartzbrod
Liste divers gauche
Gauche Nocéenne
|
|
Christian Demuynck
Liste divers droite
Ensemble pour Neuilly-Plaisance
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Demuynck (31 élus) Agir ensemble pour neuilly plaisance
|3 445
|75,94%
|
|Marie-Christine Reynaud (4 élus) Reinventons neuilly-plaisance
|1 091
|24,05%
|
|Participation au scrutin
|Neuilly-Plaisance
|Taux de participation
|36,87%
|Taux d'abstention
|63,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 675
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Demuynck (31 élus) Agir ensemble pour neuilly-plaisance
|5 186
|72,19%
|
|Muriel Solibiéda (3 élus) Une nouvelle énergie pour neuilly-plaisance
|1 495
|20,81%
|
|Rodolphe Albero Martinez (1 élu) Neuilly-plaisance citoyenne solidaire
|502
|6,98%
|
|Participation au scrutin
|Neuilly-Plaisance
|Taux de participation
|54,21%
|Taux d'abstention
|45,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,23%
|Nombre de votants
|7 423
Villes voisines de Neuilly-Plaisance
- Neuilly-Plaisance (93360)
- Ecole primaire à Neuilly-Plaisance
- Maternités à Neuilly-Plaisance
- Crèches et garderies à Neuilly-Plaisance
- Classement des collèges à Neuilly-Plaisance
- Salaires à Neuilly-Plaisance
- Impôts à Neuilly-Plaisance
- Dette et budget de Neuilly-Plaisance
- Climat et historique météo de Neuilly-Plaisance
- Accidents à Neuilly-Plaisance
- Délinquance à Neuilly-Plaisance
- Inondations à Neuilly-Plaisance
- Nombre de médecins à Neuilly-Plaisance
- Pollution à Neuilly-Plaisance
- Entreprises à Neuilly-Plaisance
- Prix immobilier à Neuilly-Plaisance