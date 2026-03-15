Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-Plaisance : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Neuilly-Plaisance

Tête de listeListe
Olivier Prigent
Olivier Prigent Liste divers gauche
INVENTONS DEMAIN
  • Olivier Prigent
  • Marie Le Bail
  • Marc Robichon
  • Valérie Suchod
  • Christophe Cauderlier
  • Marie-Christine Reynaud
  • Olivier Laurent
  • Cécile Ermann
  • Philippe Choquel
  • Erica Staehle
  • Georges Saunier
  • Manon Thierry
  • Victor Tremblay
  • Amandine Lebarbier
  • Denis Poissonnet
  • Camille Dupeuble
  • Guillaume Tremblay
  • Céleste Louzolo
  • Christian Victor
  • Marie-Lorraine Lasalle
  • Franck Degrémont
  • Amina Amrane
  • Vincent Bouaziz
  • Sandrine Andrews
  • Fabien Bessières
  • Véronique Hébrard
  • Bienvenu Boum
  • Pascale Almendros
  • Bertrand Patier
  • Renée Virieu
  • Yacine Mazouzi
  • Myriam Leveque
  • Christian de Perthuis
  • Muriel Solibieda
  • M'Barck Aïbou
Stéphanie Schwartzbrod
Stéphanie Schwartzbrod Liste divers gauche
Gauche Nocéenne
  • Stéphanie Schwartzbrod
  • Nicolas Fremin
  • Mathilde Ardenois
  • Laurent Richard
  • Marie-Naouel Defert
  • Jacques Lenain
  • Warda Abdelkader
  • Antonin Gouzer
  • Solange Goma
  • Antonin Dufraisse
  • Aurelia Puchault
  • Sekou Dicko
  • Marie Boyer
  • Hubert Doucet
  • Sophie Rabau
  • Sylvain Panorias
  • Audrey Doucet
  • Madjid Allouache
  • Paola Barbancey
  • Guillaume Anastasiou
  • Valérie Baggiani
  • Eloi Simonet
  • Laurence Masliah
  • Virgil Pacault
  • Marie-France Thill
  • Ghislain Ray
  • Anaïs Ferrer
  • Nicolas Struve
  • Plume Pitiot
  • Michel Le Moine
  • Marguerite Struve
  • Axel Viskovic
  • Jeanne Tanguy
  • Pierre Puybaret
  • Marie Doucet
Christian Demuynck
Christian Demuynck Liste divers droite
Ensemble pour Neuilly-Plaisance
  • Christian Demuynck
  • Marie-Françoise Pellegrino
  • François Martinache
  • Serpil Denise Yilmaz
  • Pascal Butin
  • Martine Lamaurt
  • Georges-Junior Maassry
  • Gévrise Emane
  • Mouhamet Abdallahi Toure
  • Emilie Larragueta
  • François Taglang
  • Sandra Bernardoni
  • Mickaël Rigault
  • Sarah Aachour
  • Philippe Berthier
  • Vanessa Boileau
  • Abdessamad Bourzik
  • Djina Ali
  • Fabien Le Tosser
  • Michèle Choulet
  • Bertrand Gibert
  • Maria Dona
  • Patrick Leppert
  • Céline Hervé
  • Ibrahim Tosun
  • Samira Djennane
  • Francisco Lechuga
  • Catherine Hennechart
  • Franck Bressan
  • Sarah Porte
  • Hervé Pereira
  • Mélissa Mouloudj
  • Vincent Mazars
  • Maria De Lourdes Dias
  • Cédric Claire
  • Emmanuelle Viriot
  • Michel Baluka

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Demuynck
Christian Demuynck (31 élus) Agir ensemble pour neuilly plaisance 		3 445 75,94%
  • Christian Demuynck
  • Serpil Denise Yilmaz
  • Hervé Pereira
  • Sandra Grimaud
  • François Martinache
  • Maria Dias
  • Mickaël Rigault
  • Edwige Jary
  • Mouhamet Touré
  • Marie Ponzio-Refatti
  • Serge Vallée
  • Rahima Mazdour
  • Jean-Philippe Malayeude
  • Katia Ponchard
  • Mehrez Assas
  • Djina Ali
  • Abdessamad Bourzik Abdessamad
  • Vanessa Boileau
  • Gérard Benaïche
  • Michèle Choulet
  • Philippe Berthier
  • Armelle Fagiani
  • Dominique Piat
  • Catherine Hennechart
  • Pascal Butin
  • Martine Lamaurt
  • François Taglang
  • Valérie Fuentes
  • Bertrand Gibert
  • Marie Pereira
  • Francisco Lechuga
Marie-Christine Reynaud
Marie-Christine Reynaud (4 élus) Reinventons neuilly-plaisance 		1 091 24,05%
  • Marie-Christine Reynaud
  • Georges Saunier
  • Valérie Suchod
  • Nicolas Frémin
Participation au scrutin Neuilly-Plaisance
Taux de participation 36,87%
Taux d'abstention 63,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 675

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Demuynck
Christian Demuynck (31 élus) Agir ensemble pour neuilly-plaisance 		5 186 72,19%
  • Christian Demuynck
  • Corinne Dominguez
  • Hervé Pereira
  • Evelyne Bongard
  • François Martinache
  • Maria Dias
  • André Pelissier
  • Edwige Jary
  • Mouhamet Toure
  • Michèle Choulet
  • Serge Vallée
  • Rahima Mazdour
  • Jean-Philippe Malayeude
  • Katia Ponchard
  • Mehrez Assas
  • Josette Pelissier
  • Charles Cadet
  • Vanessa Boileau
  • Joseph Gérard Benaiche
  • Martine Mohen-Delaporte
  • Philippe Berthier
  • Armelle Fagiani
  • Dominique Piat
  • Magali Grospeaud
  • Pascal Butin
  • Martine Lamaurt
  • Joseph Ferreri
  • Valérie Fuentes
  • Bertrand Gibert
  • Virginie Grguric
  • Christophe Momplot
Muriel Solibiéda
Muriel Solibiéda (3 élus) Une nouvelle énergie pour neuilly-plaisance 		1 495 20,81%
  • Muriel Solibiéda
  • François Laboulaye
  • Valérie Suchod
Rodolphe Albero Martinez
Rodolphe Albero Martinez (1 élu) Neuilly-plaisance citoyenne solidaire 		502 6,98%
  • Rodolphe Albero Martinez
Participation au scrutin Neuilly-Plaisance
Taux de participation 54,21%
Taux d'abstention 45,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,23%
Nombre de votants 7 423

Villes voisines de Neuilly-Plaisance

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