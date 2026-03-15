Résultat municipale 2026 à Neuilly-Plaisance (93360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neuilly-Plaisance a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuilly-Plaisance, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-Plaisance [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian DEMUYNCK
Christian DEMUYNCK (30 élus) Ensemble pour Neuilly-Plaisance 		4 695 69,51%
  • Christian DEMUYNCK
  • Marie-Françoise PELLEGRINO
  • François MARTINACHE
  • Serpil Denise YILMAZ
  • Pascal BUTIN
  • Martine LAMAURT
  • Georges-Junior MAASSRY
  • Gévrise EMANE
  • Mouhamet Abdallahi TOURE
  • Emilie LARRAGUETA
  • François TAGLANG
  • Sandra BERNARDONI
  • Mickaël RIGAULT
  • Sarah AACHOUR
  • Philippe BERTHIER
  • Vanessa BOILEAU
  • Abdessamad BOURZIK
  • Djina ALI
  • Fabien LE TOSSER
  • Michèle CHOULET
  • Bertrand GIBERT
  • Maria DONA
  • Patrick LEPPERT
  • Céline HERVÉ
  • Ibrahim TOSUN
  • Samira DJENNANE
  • Francisco LECHUGA
  • Catherine HENNECHART
  • Franck BRESSAN
  • Sarah PORTE
Olivier PRIGENT
Olivier PRIGENT (3 élus) INVENTONS DEMAIN 		1 263 18,70%
  • Olivier PRIGENT
  • Marie LE BAIL
  • Marc ROBICHON
Stéphanie SCHWARTZBROD
Stéphanie SCHWARTZBROD (2 élus) Gauche Nocéenne 		796 11,79%
  • Stéphanie SCHWARTZBROD
  • Nicolas FREMIN
Participation au scrutin Neuilly-Plaisance
Taux de participation 51,92%
Taux d'abstention 48,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 6 856

Source : ministère de l’Intérieur

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