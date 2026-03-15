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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Neuilly-Plaisance Comment la population de Neuilly-Plaisance peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 39% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,75%. Le pourcentage important de cadres, représentant 28,23%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 21,81% et d'une population étrangère de 17,11% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,12% à Neuilly-Plaisance, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Neuilly-Plaisance ? Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Neuilly-Plaisance il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 13,87% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,93% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 12,17% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Neuilly-Plaisance comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 21,32% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 23,55% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 35,26% lors du vote définitif.

16:58 - Neuilly-Plaisance classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Il y a six ans, le premier tour des municipales à Neuilly-Plaisance avait été marqué par une abstention de 63,13 %, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 36,87 %) alors que l'épidémie de coronavirus jetait une ombre sur la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été accompagnée d'une abstention à 24,27 % dans la ville (participation de 75,73 %). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 51,41 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 32,51 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 48,54 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une zone frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Neuilly-Plaisance, ce facteur jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Le vote de Neuilly-Plaisance nettement ancré à droite il y a deux ans Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (21,32%). Thomas Portes (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Neuilly-Plaisance après la dissolution avec 37,25%. Denis Cretin-Gielly (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 23,55%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thomas Portes culminant à 64,74% des voix localement.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Neuilly-Plaisance lors de la dernière présidentielle ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Neuilly-Plaisance était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,91% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 28,08%. Lors de la finale de l'élection à Neuilly-Plaisance, les électeurs accordaient 72,07% pour Emmanuel Macron, contre 27,93% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Neuilly-Plaisance soutenaient en priorité Thomas Portes (Nupes) avec 30,53% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Patrice Anato (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,83% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Neuilly-Plaisance une commune politiquement très disputée.

12:58 - Christian DEMUYNCK a-t-il contenu la fiscalité à Neuilly-Plaisance ? Sur le plan de la fiscalité locale à Neuilly-Plaisance, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 090 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 1 215 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 37,00 % en 2024 (contre 18,29 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une hausse souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 619 550 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 9,00697 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 26,87 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - L'élection municipale de 2020 à Neuilly-Plaisance : un résultat scellé dès le premier tour Les forces politiques en présence sont encore à ce jour influencées par le résultat des dernières municipales en date à Neuilly-Plaisance. Dès le premier tour à l'époque, Christian Demuynck (Divers droite) a pris la première place en recueillant 3 445 bulletins (75,94%). Juste derrière, Marie-Christine Reynaud (Union de la gauche) a capté 1 091 bulletins valides (24,05%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Neuilly-Plaisance, ce décor pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.