Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-sur-Marne : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Neuilly-sur-Marne

Tête de listeListe
Zartoshte Bakhtiari
Zartoshte Bakhtiari Liste d'union au centre
Neuilly revit, continuons ensemble!
  • Zartoshte Bakhtiari
  • Maria Busolo Pons
  • Claude Lepont
  • Corinne Courde
  • Younès Slimani
  • Henriette Martenot
  • David Cressin
  • Chhunn Nhan
  • Marius Timofte
  • Astrid Negrier
  • Patrick Denis
  • Naïma Jandar
  • Normando Moreira
  • Mathumitha Kalathasan
  • Christian Thégat
  • Christine Personne
  • Thibault Michel
  • Marine Aucan
  • Jorge Almeida
  • Rania Wehbeh
  • Hazddine Karar
  • Elodie Caron
  • Jérôme Pillon
  • Agata Stawicka
  • Samuel Borowski
  • Janani Sewpaul
  • Christophe Jacoby
  • Danièle Vossart
  • Pierre Samoura
  • Anne Denivelle
  • Guénaël Havet
  • Danièle Mazevet
  • Thibault Tison
  • Matin Chatillon
  • Alain Mahé
  • Jacqueline Pasdeloup
  • Jérôme Millard
  • Laurence Letellier
  • Olivier Courtier
  • Joëlle Amozigh
  • Karl Phipps
Aziza Nouioua
Aziza Nouioua Liste de La France insoumise
SOLIDAIRE, DIGNE ET POPULAIRE
  • Aziza Nouioua
  • Abderazzak Bensaid
  • Leatitia Kante
  • Bertrand Hammache
  • Christelle Poirier
  • Quentin Bitbol
  • Mabrouka Ben Ameur
  • Antonio Oliveira
  • Henriette Zoughebi
  • Florian Epiter
  • Anita Ankanka
  • Stéphane Gougeon
  • Fatima Ghenimi
  • Lassana Sow
  • Marine Auset
  • Quentin Servant-Fabre
  • Elisa Gougeon
  • Daniel Sarthou
  • Iman Souid
  • Jean-Philippe Arnaudon
  • Marie-Paule Offredo
  • Thomas Portes
  • Nadia Missaoui
  • Frédéric Parent
  • Hana Kachour
  • André Basseler
  • Maryse Chaloin
  • Guy-Pascal Giniot
  • Tessnime Ben Tahar
  • Pablo Poveda
  • Sonia Derory
  • Anas Douai
  • Isabel Vazquez de Castro
  • Baptiste Pallot
  • Sabrina Amimer
  • Elfadel Souid
  • Dominique Delaunay
  • Brahima Kante
  • Cécile Lalanne
  • Yannick Delaunay
  • Barbara Michalak

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Zartoshte Bakhtiari
Zartoshte Bakhtiari (30 élus) Nocéens unis pour le changement 		3 167 50,03%
  • Zartoshte Bakhtiari
  • Joëlle Amozigh
  • Claude Lepont
  • Anne Page
  • Younès Slimani
  • Chantal Lacroix
  • David Cressin
  • Djénéba Diaby
  • Marius Timofte
  • Rabia Eftekhari
  • Guillaume De Chauvigny
  • Céline Sice
  • Patrick Denis
  • Naïma Jandar
  • Normando Moreira
  • Monique Amar
  • Jean-Claude Bonnet-Mayer
  • Mathumitha Kalathasan
  • Alain Mahé
  • Maria Busolo-Pons
  • José Marie Praxede Althey
  • Henriette Martenot
  • Yves Soronellas
  • Amanda Kacher
  • Antoine Page
  • Agnes Ovaldé
  • Jérôme Pillon
  • Isabelle Peyrouse
  • Daniel Belhacel
  • Christine Personne
Yannick Trigance
Yannick Trigance (9 élus) Un elan renouvele pour neuilly-sur-marne 		3 162 49,96%
  • Yannick Trigance
  • Christelle Poirier
  • Daniel Sarthou
  • Félicité Amoré
  • James Audebert
  • Fatima Bienvenu
  • Abderazzak Bensaid
  • Colette Mazzucco
  • Antonio Oliveira
Participation au scrutin Neuilly-sur-Marne
Taux de participation 34,70%
Taux d'abstention 65,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 563

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick Trigance
Yannick Trigance Un elan renouvele pour neuilly-sur-marne 		2 361 38,09%
Zartoshte Bakhtiari
Zartoshte Bakhtiari Envie de neuilly 		1 566 25,26%
Joëlle Amozigh
Joëlle Amozigh Vivre ensemble-partager demain 		1 421 22,92%
Djénéba Diaby
Djénéba Diaby Un nouveau souffle, tous acteurs 		534 8,61%
Gerard Houri
Gerard Houri Neuilly une autre ville 		316 5,09%
Participation au scrutin Neuilly-sur-Marne
Taux de participation 34,71%
Taux d'abstention 65,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 544

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Mahéas
Jacques Mahéas (33 élus) Neuilly-sur-marne et vous "améliorons encore la vie des nocéens" 		5 770 64,98%
  • Jacques Mahéas
  • Joëlle Amozigh
  • Michel Meheust
  • Marie-José Tardif
  • Aldo Morabito
  • Marcelle Dias Fadhuile
  • Jean-Pierre Maljean
  • Colette Mazzucco
  • Yves Tregouet
  • Houria Salhi
  • Antonio Oliveira
  • Félicité Amoré
  • Jacques Faubert
  • Monique Amar
  • Bernard Le Tallec
  • Claudine Gilson
  • Abderazzak Bensaïd
  • Evelyne Vieux-Combe
  • Joseph Citebua
  • Catherine Lécuyer
  • James Audebert
  • Dominique Andréani
  • Mustapha Cista
  • Catherine Barry
  • Gilles Rouyer
  • Nathalie Martial
  • Samir Boukraa
  • Fatima Ghenimi
  • Armand Pemosso Sathoud
  • Marie Eve Boislaville
  • Lucien Thomert
  • Hélène Rein
  • Jean-Philippe Arnaudon
Zartoshte Bakhtiari
Zartoshte Bakhtiari (3 élus) Pour neuilly, notre ville 		1 741 19,60%
  • Zartoshte Bakhtiari
  • Chantal Lacroix
  • Jean-Michel Lamoureux
Abdelhak Kachouri
Abdelhak Kachouri (3 élus) La gauche rassemblée avec abdelhak kachouri 		1 368 15,40%
  • Abdelhak Kachouri
  • Patricia Derue
  • Michel Tavet
Participation au scrutin Neuilly-sur-Marne
Taux de participation 49,47%
Taux d'abstention 50,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,52%
Nombre de votants 9 498

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