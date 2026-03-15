Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-sur-Marne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Neuilly-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Neuilly-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Neuilly-sur-Marne
13:09 - Municipales 2020 à Neuilly-sur-Marne : un scrutin extrêmement serré
Lors des municipales précédentes à Neuilly-sur-Marne, les résultats ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Yannick Trigance (Union de la gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 2 361 soutiens (38,09%). Sur la seconde marche, Zartoshte Bakhtiari (Divers droite) a recueilli 1 566 votes (25,26%). Un delta notable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Zartoshte Bakhtiari l'a finalement emporté avec 50,03% des bulletins, face à Yannick Trigance rassemblant 49,96% des votants. Nul ne s'y attendait, et pourtant les reports de voix ont tout changé, provoquant un basculement spectaculaire. Bien que Yannick Trigance ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 1 596 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers droite a sans doute bénéficié du report de voix des listes éliminées. Le camp des vaincus a la difficile mission de décrocher un résultat plus convaincant ce dimanche, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Neuilly-sur-Marne ?
Les 21 bureaux de vote de l'agglomération de Neuilly-sur-Marne ferment à 20 heures. Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Neuilly-sur-Marne de donner leur opinion sur la manière dont est régie leur localité. Pour rappel, Zartoshte Bakhtiari (Divers droite) a conquis la mairie au second tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Retrouvez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Neuilly-sur-Marne. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Neuilly-sur-Marne
|Tête de listeListe
|
Zartoshte Bakhtiari
Liste d'union au centre
Neuilly revit, continuons ensemble!
|
|
Aziza Nouioua
Liste de La France insoumise
SOLIDAIRE, DIGNE ET POPULAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Zartoshte Bakhtiari (30 élus) Nocéens unis pour le changement
|3 167
|50,03%
|
|Yannick Trigance (9 élus) Un elan renouvele pour neuilly-sur-marne
|3 162
|49,96%
|
|Participation au scrutin
|Neuilly-sur-Marne
|Taux de participation
|34,70%
|Taux d'abstention
|65,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 563
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick Trigance Un elan renouvele pour neuilly-sur-marne
|2 361
|38,09%
|Zartoshte Bakhtiari Envie de neuilly
|1 566
|25,26%
|Joëlle Amozigh Vivre ensemble-partager demain
|1 421
|22,92%
|Djénéba Diaby Un nouveau souffle, tous acteurs
|534
|8,61%
|Gerard Houri Neuilly une autre ville
|316
|5,09%
|Participation au scrutin
|Neuilly-sur-Marne
|Taux de participation
|34,71%
|Taux d'abstention
|65,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 544
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Mahéas (33 élus) Neuilly-sur-marne et vous "améliorons encore la vie des nocéens"
|5 770
|64,98%
|
|Zartoshte Bakhtiari (3 élus) Pour neuilly, notre ville
|1 741
|19,60%
|
|Abdelhak Kachouri (3 élus) La gauche rassemblée avec abdelhak kachouri
|1 368
|15,40%
|
|Participation au scrutin
|Neuilly-sur-Marne
|Taux de participation
|49,47%
|Taux d'abstention
|50,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,52%
|Nombre de votants
|9 498
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