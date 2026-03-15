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19:21 - Neuilly-sur-Marne : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Neuilly-sur-Marne se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 38 799 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 033 entreprises, Neuilly-sur-Marne se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (67,09%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Avec 9 142 résidents étrangers, Neuilly-sur-Marne se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 12,02%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 816 euros/an. À Neuilly-sur-Marne, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Neuilly-sur-Marne Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Neuilly-sur-Marne en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 15,30% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 32,19% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 13,29% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Neuilly-sur-Marne comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 22,96% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 21,61% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,36% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Neuilly-sur-Marne ? Lors des municipales de 2020 à Neuilly-sur-Marne, l'abstention avait plafonné à 65,29 % à la fin du premier tour, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que la pandémie du coronavirus jetait une ombre sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 28,04 % des citoyens inscrits. Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, les deux derniers scrutins législatifs demeurent directement comparables entre eux. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 60,73 % en 2022 à seulement 38,90 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 57,18 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville distancée du processus électoral. En ce jour de municipales à Neuilly-sur-Marne, cette contingence sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Neuilly-sur-Marne a-t-elle voté ? Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Neuilly-sur-Marne accordaient leurs suffrages à Thomas Portes (Union de la gauche) avec 45,68% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thomas Portes culminant à 71,64% des votes dans la commune. Le choc des Européennes quelques semaines plus tôt à Neuilly-sur-Marne avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (29,40%), suivie par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 22,96% des voix.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Neuilly-sur-Marne lors de la dernière présidentielle ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Neuilly-sur-Marne était marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 41,29% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,01%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,81% pour Emmanuel Macron, contre 32,19% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Neuilly-sur-Marne accordaient leurs suffrages à Thomas Portes (Nupes) avec 37,91% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,94% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Neuilly-sur-Marne comme une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Neuilly-sur-Marne frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces municipales Sur le plan de la fiscalité locale de Neuilly-sur-Marne, la facture moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté environ 943 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 945 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 36,70 % en 2024 (contre 15,40 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, permet de situer ce chiffre. Attention toutefois : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 689 790 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 12,0953 millions d'euros perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 27,38 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 à Neuilly-sur-Marne : un scrutin extrêmement serré Lors des municipales précédentes à Neuilly-sur-Marne, les résultats ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Yannick Trigance (Union de la gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 2 361 soutiens (38,09%). Sur la seconde marche, Zartoshte Bakhtiari (Divers droite) a recueilli 1 566 votes (25,26%). Un delta notable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Zartoshte Bakhtiari l'a finalement emporté avec 50,03% des bulletins, face à Yannick Trigance rassemblant 49,96% des votants. Nul ne s'y attendait, et pourtant les reports de voix ont tout changé, provoquant un basculement spectaculaire. Bien que Yannick Trigance ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 1 596 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers droite a sans doute bénéficié du report de voix des listes éliminées. Le camp des vaincus a la difficile mission de décrocher un résultat plus convaincant ce dimanche, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.