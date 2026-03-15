Résultat municipale 2026 à Neuilly-sur-Marne (93330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neuilly-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuilly-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuilly-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Zartoshte BAKHTIARI
Zartoshte BAKHTIARI (35 élus) Neuilly revit, continuons ensemble! 		7 871 76,28%
  • Zartoshte BAKHTIARI
  • Maria BUSOLO PONS
  • Claude LEPONT
  • Corinne COURDE
  • Younès SLIMANI
  • Henriette MARTENOT
  • David CRESSIN
  • Chhunn NHAN
  • Marius TIMOFTE
  • Astrid NEGRIER
  • Patrick DENIS
  • Naïma JANDAR
  • Normando MOREIRA
  • Mathumitha KALATHASAN
  • Christian THÉGAT
  • Christine PERSONNE
  • Thibault MICHEL
  • Marine AUCAN
  • Jorge ALMEIDA
  • Rania WEHBEH
  • Hazddine KARAR
  • Elodie CARON
  • Jérôme PILLON
  • Agata STAWICKA
  • Samuel BOROWSKI
  • Janani SEWPAUL
  • Christophe JACOBY
  • Danièle VOSSART
  • Pierre SAMOURA
  • Anne DENIVELLE
  • Guénaël HAVET
  • Danièle MAZEVET
  • Thibault TISON
  • Matin CHATILLON
  • Alain MAHÉ
Aziza NOUIOUA
Aziza NOUIOUA (4 élus) SOLIDAIRE, DIGNE ET POPULAIRE 		2 448 23,72%
  • Aziza NOUIOUA
  • Abderazzak BENSAID
  • Leatitia KANTE
  • Bertrand HAMMACHE
Participation au scrutin Neuilly-sur-Marne
Taux de participation 51,11%
Taux d'abstention 48,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 10 551

Source : ministère de l’Intérieur

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