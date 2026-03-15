Résultat municipale 2026 à Neuve-Chapelle (62840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neuve-Chapelle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuve-Chapelle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuve-Chapelle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Tanguy ROBIQUET
Tanguy ROBIQUET (12 élus) NEUVE-CHAPELLE, POURSUIVONS, DEVELOPPONS 		555 61,80%
  • Tanguy ROBIQUET
  • Elisabeth MANOWSKI
  • Philippe PENIN
  • Sabine WILECZEK
  • Daniel DUVINAGE
  • Béatrice LAUNAY
  • Didier HENNEBELLE
  • Liliane JAKUBIAK
  • Dominique BECQUART
  • Caroline DUBRULLE
  • Regis IMBRASSE
  • Cécile DUPONT
Samuel MARCQ
Samuel MARCQ (3 élus) ENSEMBLE POUR NEUVE CHAPELLE 		343 38,20%
  • Samuel MARCQ
  • Cécile CARETTE
  • Cédric DESCHAMPS
Participation au scrutin Neuve-Chapelle
Taux de participation 72,99%
Taux d'abstention 27,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Nombre de votants 916

Source : ministère de l’Intérieur

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