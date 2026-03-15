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19:19 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Neuve-Chapelle Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Neuve-Chapelle comme dans toute la France. Avec une population de 1 404 habitants répartis dans 560 logements, ce village présente une densité de 755 hab/km². Ses 66 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 451 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (92,68%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,85% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 40,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 331,53 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Neuve-Chapelle contribue à élaborer l'avenir français.

17:57 - Que pèse le RN à Neuve-Chapelle aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Neuve-Chapelle en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 32,82% des voix lors du premier passage aux urnes, puis talonnait Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,37% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 34,52% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite sécurisait 48,76% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,44% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,34% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,97% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Caroline Parmentier.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Neuve-Chapelle au crible L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Neuve-Chapelle sera l'un des pivots de ces municipales 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 48,05 %, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 51,95 %), la pandémie du coronavirus ayant impacté fortement la compétition. Avec les présidentielles, les élections municipales demeurent en effet le moment où les Français votent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 17,54 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 42,33 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 23,03 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 39,41 %. Cette photographie des urnes depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une zone globalement épargnée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Qui a dominé les scrutins il y a deux ans à Neuve-Chapelle ? Caroline Parmentier (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Neuve-Chapelle après la dissolution de 2024 avec 47,34%. Hadrien Coisne (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 26,71%. Le second round n'a pas changé grand chose, Caroline Parmentier culminant à 50,97% des suffrages exprimés localement. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,44%). Ce retour sur les résultats de 2024 révèle en conséquence que Neuve-Chapelle demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, dans la droite ligne de 2022.

14:57 - Neuve-Chapelle : des suffrages particulièrement instructifs lors des élections il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Neuve-Chapelle s'inscrit comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Neuve-Chapelle privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (32,82%), devant Emmanuel Macron crédité de 32,09%. Lors de la finale de l'élection à Neuve-Chapelle, les électeurs accordaient 50,63% pour Emmanuel Macron, contre 49,37% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Neuve-Chapelle plébiscitaient Caroline Parmentier (RN) avec 34,52% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,24% des voix.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Neuve-Chapelle Concernant la pression fiscale à Neuve-Chapelle, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint 500 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 333 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 35,17 % en 2024 (contre environ 12,91 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 1 500 euros de recettes en 2024, contre 114 380 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 9,76 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Neuve-Chapelle À Neuve-Chapelle, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Tanguy Robiquet a terminé en tête en obtenant 67,21% des bulletins. En deuxième position, Ronald Lieven a capté 198 suffrages en sa faveur (32,78%). Cette victoire écrasante a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Neuve-Chapelle, ce décor pose les bases. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.