Résultat municipale 2026 à Neuvic (19160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Neuvic a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuvic, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Neuvic [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique MIERMONT (15 élus) Ensemble Continuons à faire grandir NEUVIC
|468
|51,88%
|
|Pascal GUENET (4 élus) NEUVIC FORCE D'AVENIR
|364
|40,35%
|
|Thierry MURAT Neuvic en Corrèze
|70
|7,76%
|Participation au scrutin
|Neuvic
|Taux de participation
|76,79%
|Taux d'abstention
|23,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|923
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Neuvic - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique MIERMONT (Ballotage) Ensemble Continuons à faire grandir NEUVIC
|425
|48,35%
|Pascal GUENET (Ballotage) NEUVIC FORCE D'AVENIR
|314
|35,72%
|Thierry MURAT (Ballotage) Neuvic en Corrèze
|140
|15,93%
|Participation au scrutin
|Neuvic
|Taux de participation
|76,21%
|Taux d'abstention
|23,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,62%
|Nombre de votants
|916
Election municipale 2026 à Neuvic [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Neuvic sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Neuvic.
L'actu des élections municipales 2026 à Neuvic
18:36 - Les surprises de l'année électorale 2024 à Neuvic
Le choc des Européennes 2024 à Neuvic avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,01%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 20,74% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite François Hollande (Union de la gauche) en tête avec 42,09% au premier tour, devant Francis Dubois (Les Républicains) avec 32,79%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, François Hollande culminant à 45,75% des voix localement. La préférence des électeurs de Neuvic a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un territoire très porté vers la gauche, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.
15:57 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Neuvic
Quels enseignements retenir des résultats des précédentes municipales à Neuvic ? Dès le premier tour de scrutin, Dominique Miermont a distancé ses concurrents avec 51,18% des soutiens. Juste derrière, Jacques Senejoux a rassemblé 34,99% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Thierry Murat, obtenant 111 bulletins (13,82%). Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Neuvic, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Pour l'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche le principal challenge, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection municipale de Neuvic
Comme l'indiquent les candidatures au second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Pascal Guenet, Thierry Murat et Dominique Miermont se retrouvent donc ce dimanche à ce deuxième passage dans les isoloirs. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 2 bureaux de vote de la commune de Neuvic permettent aux électeurs de voter.
11:59 - Qui est en tête à Neuvic avant le 2e tour de ces municipales 2026 ?
Dominique Miermont a remporté le premier volet des municipales à Neuvic dimanche dernier, avec 48,35 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Pascal Guenet a obtenu la seconde place avec 35,72 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort de la leader. Dominique Miermont a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais elle a enregistré une petite baisse de 2 points vis-à-vis des municipales de 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Thierry Murat est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Neuvic, l'élection a enregistré une participation de 76,21 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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