Résultat municipale 2026 à Neuvic (19160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Neuvic a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuvic, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Neuvic [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique MIERMONT
Dominique MIERMONT (15 élus) Ensemble Continuons à faire grandir NEUVIC 		468 51,88%
  • Dominique MIERMONT
  • Philippe BETOULE
  • Delphine LAMOTHE
  • Jean JOURDE
  • Joëlle JOSEPH
  • Jean-Marc BOULEAU
  • Hélène DELANGE
  • Michaël CHAVEROCHE
  • Sandra LEFORT-CHAMPANEY
  • Damien DETOUR
  • Aurore MATHE
  • Aton SOUMACHE
  • Josiane CLOUPET-MANTE
  • Jean Yves CHASSAGNARD
  • Nathalie BUGEAT
Pascal GUENET
Pascal GUENET (4 élus) NEUVIC FORCE D'AVENIR 		364 40,35%
  • Pascal GUENET
  • Christine MAURY
  • Olivier CHIERE
  • Marie-Laure VIDAL
Thierry MURAT
Thierry MURAT Neuvic en Corrèze 		70 7,76%
Participation au scrutin Neuvic
Taux de participation 76,79%
Taux d'abstention 23,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 923

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Corrèze ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Corrèze. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Neuvic - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique MIERMONT
Dominique MIERMONT (Ballotage) Ensemble Continuons à faire grandir NEUVIC 		425 48,35%
Pascal GUENET
Pascal GUENET (Ballotage) NEUVIC FORCE D'AVENIR 		314 35,72%
Thierry MURAT
Thierry MURAT (Ballotage) Neuvic en Corrèze 		140 15,93%
Participation au scrutin Neuvic
Taux de participation 76,21%
Taux d'abstention 23,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Nombre de votants 916

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