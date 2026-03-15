Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-en-Ferrain : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-en-Ferrain [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Neuville-en-Ferrain sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Neuville-en-Ferrain.
L'actu des élections municipales 2026 à Neuville-en-Ferrain
13:10 - Le bilan des dernières élections municipales à Neuville-en-Ferrain
Dans la commune de Neuville-en-Ferrain, les rapports de force politiques locaux sont aujourd'hui encore marqués par le verdict des dernières élections. Sans aucune opposition, la liste menée par Marie Tonnerre-Desmet a sans surprise engrangé 1 740 voix (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Neuville-en-Ferrain, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. La naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de cette élection sans réelle concurrence. Un début de réponse limpide a déjà été apporté avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).
09:57 - Municipales à Neuville-en-Ferrain : les horaires des 9 bureaux de vote
Le premier tour des municipales 2026 est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. À titre de rappel, le 1er tour des élections municipales de 2020 s'est tenu de manière controversée en mars 2020, en pleine pandémie de coronavirus. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est en ligne plus bas dans cette page. Les 9 bureaux de vote de la ville de Neuville-en-Ferrain seront accessibles jusqu'à 18 h pour recevoir les électeurs. Pour être informé des résultats des élections municipales à Neuville-en-Ferrain dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Neuville-en-Ferrain
|Tête de listeListe
|
Marie Tonnerre Desmet
Liste divers droite
NEUVILLE À VENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie Tonnerre-Desmet (33 élus) Neuville àvenir
|1 740
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Neuville-en-Ferrain
|Taux de participation
|23,81%
|Taux d'abstention
|76,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 009
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie Tonnerre (25 élus) Neuville notre ville votre avenir
|2 357
|46,24%
|
|Philippe Six (3 élus) Bons jours neuville!
|1 144
|22,44%
|
|Virginie Rosez (3 élus) Rassemblement bleu marine pour neuville en ferrain
|976
|19,14%
|
|Alain Laristan (2 élus) Neuville ensemble
|620
|12,16%
|
|Participation au scrutin
|Neuville-en-Ferrain
|Taux de participation
|61,83%
|Taux d'abstention
|38,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Nombre de votants
|5 200
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie Tonnerre Neuville notre ville votre avenir
|2 142
|41,72%
|Philippe Six Bons jours neuville!
|1 147
|22,34%
|Virginie Rosez Rassemblement bleu marine pour neuville en ferrain
|1 106
|21,54%
|Alain Laristan Neuville ensemble
|739
|14,39%
|Participation au scrutin
|Neuville-en-Ferrain
|Taux de participation
|62,43%
|Taux d'abstention
|37,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Nombre de votants
|5 250
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