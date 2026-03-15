Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-en-Ferrain : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Neuville-en-Ferrain

Tête de listeListe
Marie Tonnerre Desmet
Marie Tonnerre Desmet Liste divers droite
NEUVILLE À VENIR
  • Marie Tonnerre Desmet
  • Alain Rime
  • Marylène Heye
  • Thierry Vanelslande
  • Aurélie Lapere
  • Marco Balduyck
  • Marie-Stéphanie Vervaeke
  • Arnaud Delcour
  • Apolline Arquier
  • Robin Delplanque
  • Sophie Canton
  • Philippe Vynckier-Lobros
  • Anne Verissimo
  • Jimmy Coupe
  • Sylvie Delplanque
  • Rémy Neirinckx
  • Maria Pilar Desrumeaux
  • Benjamin Haeuw
  • Sophie Bele
  • Yann Bourgeois
  • Céline Aubert
  • Jérôme Lemay
  • Lilliane Denys
  • Florent Decottignies
  • Caroline Haeuw
  • Julien Dewaele
  • Camille Joumier
  • Gautier Mignot
  • Emmanuelle Vandoorne
  • Philippe Six
  • Isabelle Verbeke
  • Luc Lecru
  • Claudine Heyman
  • Pierre Thibaut
  • Sandra Thivin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie Tonnerre-Desmet
Marie Tonnerre-Desmet (33 élus) Neuville àvenir 		1 740 100,00%
  • Marie Tonnerre-Desmet
  • Alain Rime
  • Marie-Stéphanie Vervaeke
  • Philippe Vynckier-Lobros
  • Marylène Heye
  • Thierry Vanelslande
  • Aurélie Lapere
  • Eric Docquier
  • Sylvie Delplanque
  • Clément Verraest
  • Coralie Perier
  • Antoine Meeschaert
  • Claudine Heyman
  • Jimmy Coupe
  • Maria Pilar Desrumeaux
  • Laurent Degryse
  • Sandra Vanelslande
  • Luc Lecru
  • Emmanuelle Vandoorne
  • Marc Dufour
  • Apolline Arquier
  • Philippe Six
  • Anne Verissimo
  • Robin Delplanque
  • Camille Vynckier-Lobros
  • Jérôme Lemay
  • Isabelle Verbeke
  • Julien Dewaele
  • Sophie Canton
  • Gérard Remacle
  • Sophie Bele
  • Denis Fontaine
  • Lilliane Denys
Participation au scrutin Neuville-en-Ferrain
Taux de participation 23,81%
Taux d'abstention 76,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 009

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie Tonnerre
Marie Tonnerre (25 élus) Neuville notre ville votre avenir 		2 357 46,24%
  • Marie Tonnerre
  • Alain Rime
  • Marie-Stéphanie Vervaeke
  • Philippe Vynckier-Lobros
  • Sylvie Delplanque
  • Thierry Martin
  • Marylène Heye
  • Laurent Degryse
  • Maria Desrumeaux
  • Thierry Vanelslande
  • Isabelle Verbeke
  • Jimmy Coupe
  • Florence Luzeux
  • Gérard Van Lerberghe
  • Claudine Heyman
  • Jérôme Lemay
  • Anne Verissimo
  • Eric Docquier
  • Emmanuelle Tan-Vandoorne
  • Jean-Philippe Platteau
  • Karine Lharminez
  • Gérard Remacle
  • Ghislaine Houel
  • Luc Lecru
  • Apolline Arquier
Philippe Six
Philippe Six (3 élus) Bons jours neuville! 		1 144 22,44%
  • Philippe Six
  • Delphine Follet
  • Jean-Paul Beucher
Virginie Rosez
Virginie Rosez (3 élus) Rassemblement bleu marine pour neuville en ferrain 		976 19,14%
  • Virginie Rosez
  • Christophe Marecaux
  • Sandrine Prouvost
Alain Laristan
Alain Laristan (2 élus) Neuville ensemble 		620 12,16%
  • Alain Laristan
  • Fanny Deville Roets
Participation au scrutin Neuville-en-Ferrain
Taux de participation 61,83%
Taux d'abstention 38,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Nombre de votants 5 200

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie Tonnerre
Marie Tonnerre Neuville notre ville votre avenir 		2 142 41,72%
Philippe Six
Philippe Six Bons jours neuville! 		1 147 22,34%
Virginie Rosez
Virginie Rosez Rassemblement bleu marine pour neuville en ferrain 		1 106 21,54%
Alain Laristan
Alain Laristan Neuville ensemble 		739 14,39%
Participation au scrutin Neuville-en-Ferrain
Taux de participation 62,43%
Taux d'abstention 37,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Nombre de votants 5 250

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