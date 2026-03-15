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19:16 - Les données démographiques de Neuville-les-Dames révèlent les tendances électorales La structure démographique et socio-économique de Neuville-les-Dames définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,99%. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (17,80%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 776 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,94%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,48%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Neuville-les-Dames mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,82% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Neuville-les-Dames Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Neuville-les-Dames en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 33,53% des votes lors du premier round, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la ville avec 50,85% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 26,14% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme arrachait 66,96% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 44,01% pour les européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,14% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 54,76% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Jérôme Buisson.

16:58 - Une abstention de 31,63 % à Neuville-les-Dames aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention atteignait 31,63 % à Neuville-les-Dames lors de la dernière élection du conseil municipal, une participation locale remarquable alors que débutait la crise du Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 17,54 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 50,09 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,84 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,14 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une ville qui résiste relativement bien à l'abstention. Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Neuville-les-Dames, cet élément jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Neuville-les-Dames ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Neuville-les-Dames. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Neuville-les-Dames avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,01% des votes. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Neuville-les-Dames plébiscitaient ensuite Jérôme Buisson (Rassemblement National) avec 47,14% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Jérôme Buisson culminant à 54,76% des votes dans la localité.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Neuville-les-Dames lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Neuville-les-Dames plaçaient Marine Le Pen en tête avec 33,53% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 27,38%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,85% pour Marine Le Pen, contre 49,15% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Neuville-les-Dames soutenaient en priorité Jérôme Buisson (RN) avec 26,14% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,96% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Michel CHALAYER a-t-il augmenté la fiscalité à Neuville-les-Dames ? À Neuville-les-Dames, sur le plan de la fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 596 € en 2024 (année des dernières données) contre 524 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 30,02 % en 2024 (contre environ 14,62 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 17 410 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 216 500 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 11,06 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Un duel particulièrement serré aux dernières municipales à Neuville-les-Dames Les résultats des précédentes municipales à Neuville-les-Dames ont fourni un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Michel Chalayer a décroché la première place en récoltant 357 soutiens (52,73%). Sur la seconde marche, Florent Chevrel a rassemblé 320 suffrages en sa faveur (47,26%). Cette victoire au premier tour de Michel Chalayer a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Neuville-les-Dames, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Pour remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, le camp minoritaire devra décupler le nombre de voix obtenues, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.