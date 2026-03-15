Résultat municipale 2026 à Neuville-les-Dames (01400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neuville-les-Dames a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuville-les-Dames, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-les-Dames [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien JOSSERAND
Aurélien JOSSERAND (16 élus) Viv(r)e Neuville ensemble 		528 63,69%
  • Aurélien JOSSERAND
  • Valérie CLAIR-MONINOT
  • Romain PERRIER
  • Sybille GERARD
  • Maxence CHALON
  • Caroline MEGRET
  • Bernard JANICHON
  • Charlotte FAYET
  • David DOUSSON
  • Sabine CHATELET
  • Gilles André Paul DE REGNAULD DE BELLESCIZE
  • Eglantine CHAVANT
  • Joël RICHONNIER
  • Sandra CLAIR DARRAS
  • Frédéric CHERPIN
  • Anna Maria KALLIN
Patrice MORANDAS
Patrice MORANDAS (3 élus) NEUVILLE - CONTINUONS ENSEMBLE 		301 36,31%
  • Patrice MORANDAS
  • Amandine THIERRY
  • Michel JEULIN
Participation au scrutin Neuville-les-Dames
Taux de participation 72,91%
Taux d'abstention 27,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 845

Source : ministère de l’Intérieur

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